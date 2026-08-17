Rezumatul piețelor: Acțiunile companiilor de semiconductori din UE înregistrează o creștere puternică pe fondul rezultatelor financiare ale Anthropic! AstraZeneca suspendă studiile clinice pentru un tratament împotriva cancerului pulmonar (17.08.2026)

📊 Indici și companii Ședința de tranzacționare din Europa se desfășoară într-un ritm destul de calm, caracterizată de fluctuații minore între principalele piețe și sectoare.

Contractele futures pe indicele Stoxx 50 (EU50) înregistrează o creștere de 0,2%. Contractele futures pe indicele german DAX (DE40), pe indicele olandez AEX (NED25) și pe indicele spaniol IBEX 35 (SPA35) se tranzacționează la un nivel stabil. Pierderile sunt mai vizibile în Franța (FRA40: -0,15%) și Elveția (SUI20: -0,35%). Indicele WIG20 înregistrează o scădere de aproximativ 0,9%.

Rezultatele anunțate vineri de Anthropic (o creștere de 14 ori a veniturilor trimestriale) determină creșteri în sectorul semiconductorilor (ASML: +2,7%, STMicro: +3,9%, Infineon: +0,8%, Soitec: +2,7%). Între timp, capitalul se retrage în principal din sectorul software (SAP: -0,8%) și din cel al bunurilor de consum (Tesco: -2%, Nestle: -2%, L’Oréal: -1%).

AstraZeneca a suspendat studiile clinice pentru medicamentul împotriva cancerului pulmonar volrustomig, deoarece acesta nu s-a dovedit mai eficient decât terapiile existente. În ciuda acestui fapt, acțiunile companiei înregistrează o creștere de aproximativ 0,8% datorită rezultatelor pozitive ale testelor pentru medicamentele Tagrisso și Enhertu. Compania intenționează să efectueze studii suplimentare privind volrustomig în tratamentul altor tipuri de cancer.

Acțiunile Argenx au înregistrat un salt de 11% în urma rezultatelor pozitive ale studiului de fază 3 pentru VYVGART Hytrulo în tratamentul miozitei. Medicamentul a atins obiectivul principal la pacienții cu IMNM, ceea ce permite depunerea unei cereri de autorizare. Deși nu s-a atins semnificația statistică în subgrupul cu dermatomiozită (DM), analiștii consideră rezultatele ca fiind foarte promițătoare. Volatilitatea din cadrul indicelui Stoxx 50 se concentrează în sectorul tehnologic. Sursă: XTB Research, date xStation5 Contractul Stoxx 50 s-a stabilizat în apropierea maximelor istorice, limitat de un RSI aproape supra-cumpărat. Sursă: xStation5 🌍 Economie și geopolitică Surse apropiate postului de știri Al Arabiya indică posibilitatea prelungirii acordului de 60 de zile dintre Iran și SUA. În plus, Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a raportat discuții cu Qatarul, care se așteaptă să joace un rol cheie în eforturile de dezamorsare a tensiunilor. Între timp, Donald Trump a subliniat că obiectivul principal al SUA este de a priva Iranul de orice șansă de a dobândi o armă nucleară. 💱 Valute, mărfuri și criptomonede Dolarul american își menține pierderile înregistrate în sesiunea asiatică (USDIDX: -0,15%), în timp ce monedele din emisfera sudică continuă să beneficieze cel mai mult de creșterea apetitului pentru risc (AUDUSD: +0,7%; NZDUSD: +0,75%). Perechea EURUSD a depășit pentru scurt timp pragul psihologic de 1,1600, dar se tranzacționează în prezent puțin sub această rezistență (+0,3%).

Contractele futures pe petrolul brut au revenit pe teritoriu pozitiv (OIL: +0,6% până la 89,20 dolari pe baril), în timp ce contractele futures europene pe gaz natural și-au redus ușor avansul de la deschidere (NATGAS.EU: +1,6%; anterior +2%).

Metalele prețioase își accelerează creșterea datorită slăbiciunii susținute a dolarului. Aurul (GOLD) câștigă 0,6%, ajungând la 4.400 USD pe uncie, în timp ce argintul (SILVER) crește cu 1,5%, ajungând la 65,70 USD pe uncie. Contractele futures pe platină și paladiu rămân, de asemenea, pe teritoriu pozitiv.

Bitcoin a crescut cu 1,15%, ajungând la 63.680 USD, iar Ethereum a înregistrat o creștere de 1,7%, ajungând la 1.908 USD. Raportul P/E dintre indicele european Stoxx 50 și indicele american S&P 500 a înregistrat un salt în timpul actualului sezon al raportărilor financiare. Sursă: XTB Research

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