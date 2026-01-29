Rezumatul rezultatelor financiare din sectorul tehnologic

- Microsoft nu reușește să impresioneze
- Cheltuielile Microsoft pentru AI nu stimulează capacitatea de generare a profiturilor, pe fondul constrângerilor de capacitate
- Prețul acțiunilor Meta va crește
- Veniturile din publicitate finanțează ambițiile Meta în domeniul AI
- Intrarea Tesla în domeniul AI ar putea stimula prețul acțiunilor
- Tesla beneficiază de un impuls din partea dolarului slab
Primele rezultate financiare ale marilor companii din domeniul tehnologiei au fost publicate, iar acestea sunt mixte. Microsoft, Meta și Tesla au raportat toate rezultatele financiare în această seară. Microsoft și Meta au depășit previziunile privind veniturile, în timp ce veniturile Tesla au fost sub previziuni, dar câștigurile pe acțiune au fost mai mari decât se așteptau analiștii. Reacția prețului acțiunilor după închiderea pieței a fost următoarea: Microsoft a pierdut 5%, Tesla a câștigat peste 2%, iar prețul acțiunilor Meta a crescut cu peste 8% în tranzacțiile după închiderea pieței.
Microsoft nu impresionează
Deci, de ce traderii sunt nemulțumiți de rezultatele financiare ale Microsoft? La prima vedere, Microsoft are un scor perfect pentru ultimul trimestru. Veniturile au depășit previziunile și s-au ridicat la 81,27 miliarde de dolari, venitul net a fost cu 21% mai mare decât estimările analiștilor, la 35,37 miliarde de dolari, în timp ce câștigul pe acțiune a fost de 4,14 dolari, față de așteptările de 3,92 dolari.
Cheltuielile Microsoft pentru AI nu stimulează puterea de câștig
Cu toate acestea, rata de creștere a câștigurilor pentru Microsoft a încetinit, pentru 2025 fiind de 16%, în scădere față de 20% în 2024. Rata de creștere a veniturilor pentru 2025 a fost în general de 15%, în scădere față de rata de 16% din 2024. În general, investitorii sunt dezamăgiți de faptul că cheltuielile de capital ale Microsoft și incursiunea timpurie în domeniul AI cu ChatGPT nu stimulează în mod semnificativ creșterea câștigurilor. Desigur, investițiile în noi tehnologii necesită timp pentru a da roade, dar investitorii își pierd în mod evident răbdarea.
Marea problemă pentru Microsoft o reprezintă costurile și cheltuielile cu AI. Compania a raportat că cheltuielile de capital pentru ultimul trimestru au fost de 37,5 miliarde de dolari, depășind previziunile analiștilor de 36,2 miliarde de dolari. Această știre a declanșat o scădere bruscă a acțiunilor Microsoft în tranzacțiile după închiderea pieței.
AI nu stimulează suficient profitul Microsoft
Acest raport conține și vești bune. Unitatea de cloud computing Azure a înregistrat o creștere de 38% a veniturilor, ceea ce a corespuns estimărilor analiștilor, iar compania a declarat că investiția sa în OpenAI a stimulat venitul net și câștigul pe acțiune la 1,02 dolari. Investițiile Microsoft în OpenAI au avut un impact asupra câștigurilor din ultimul trimestru, dar acest lucru nu a oprit scăderea prețului acțiunilor sale. Investitorii sunt greu de mulțumit în acest context, iar un sfert din creșterea EPS provenită din principala investiție a Microsoft în AI nu este suficientă pentru investitorii care doresc mai multe semne de monetizare a AI.
De asemenea, este de remarcat faptul că Microsoft rămâne limitat în ceea ce privește capacitatea centrelor sale de date, iar această situație s-ar putea să nu se îmbunătățească până în a doua jumătate a acestui an. Investitorii ar putea să pedepsească acțiunile deoarece se așteaptă la rezultate slabe în lunile următoare, până la rezolvarea acestei probleme.
Prețul acțiunilor Meta va crește
În contrast, prețul acțiunilor Meta a crescut după raportul privind veniturile și a depășit 10% la un moment dat în tranzacțiile post piață, deși a scăzut înainte de închidere. Veniturile din Q4 și previziunile pentru Q1 au depășit așteptările. Interesant este că Meta a anunțat că va continua să cheltuiască o avere pe investiții în AI, ceea ce a depășit estimările analiștilor, iar cheltuielile de capital ar putea crește la 135 miliarde de dolari în acest an.
Veniturile din publicitate finanțează ambițiile Meta în domeniul AI
Unii s-ar putea întreba de ce prețul acțiunilor Microsoft a fost supus presiunii pe fondul cheltuielilor de capital mai mari decât se aștepta, în timp ce prețul acțiunilor Meta crește, chiar dacă se preconizează că costurile vor fi substanțial peste estimările analiștilor? Acest lucru poate părea un standard dublu, dar există o metodă în această nebunie. Meta poate justifica cheltuielile atât de mari pentru AI datorită afacerii sale solide de publicitate, care stimulează previziunile de venituri. Se estimează că vânzările din primul trimestru vor fi între 53,5 miliarde și 56,5 miliarde de dolari, mai mari decât cele 51,3 miliarde de dolari prevăzute de analiști.
Meta nu suferă nici de constrângerile de capacitate care afectează Microsoft. CEO-ul Mark Zuckerburg a declarat că compania a concentrat capacitatea de calcul pentru a atinge obiectivele companiei în domeniul AI. Aceste obiective sunt ușor desconcertante: crearea unei „superinteligențe” în care computerele pot depăși aproape toate sarcinile umane.
Deocamdată, investitorii nu pun la îndoială etica acestui obiectiv, iar prețul acțiunilor Meta va crește joi. O creștere semnificativă a prețului acțiunilor Meta ar putea permite companiei să ajungă din urmă concurenții săi din Magnificent 7. Meta este singurul membru al Magnificent 7 care are un raport P/E sub media S&P 500. Rezultatele pozitive, în care cheltuielile de capital mai mari sunt compensate de venituri mai mari din publicitate, sporesc și mai mult atractivitatea deținerii de acțiuni Meta.
Incursiunea Tesla în domeniul AI ar putea stimula prețul acțiunilor
Prețul acțiunilor Tesla a primit un impuls din raportul său de profit și a crescut cu peste 3% în tranzacțiile post piață. Profiturile din al patrulea trimestru au depășit așteptările, chiar și cu vânzări mai mici de mașini, deoarece afacerea Tesla de stocare a energiei continuă să fie segmentul cu cea mai rapidă creștere.
Tesla beneficiază de un impuls din partea dolarului slab
Tesla a raportat venituri de 24,9 miliarde de dolari și un EPS mai mare decât cel așteptat, de 0,50 dolari, față de 0,44 dolari așteptați. Venitul net a fost mai puternic, la 1,76 miliarde de dolari. Compania a declarat că veniturile au fost stimulate de un impact valutar pozitiv de 300 de milioane de dolari. Având în vedere că dolarul rămâne slab, impactul valutar este în centrul atenției deoarece un dolar slab este benefic pentru companii precum Tesla, care obțin venituri în întreaga lume.
Deși segmentul auto al Tesla are performanțe slabe, compania își extinde activitatea de taxiuri cibernetice în mai multe orașe din SUA. Aceasta este o veste bună deoarece se preconizează că taxiurile cibernetice vor fi o sursă importantă de venituri pentru firmă în viitor. Semnele unei expansiuni robuste ar putea contribui la creșterea prețului acțiunilor, care a avut un început de an dificil și a scăzut cu peste 5%.
Tesla își extinde ambițiile în domeniul AI, dar o face investind în start-up-ul xAI al lui Elon Musk, care a dezvoltat Grok. Pe măsură ce Tesla evoluează, se îndepărtează în cele din urmă de statutul de companie pur auto și se îndreaptă spre a deveni un conglomerat AI.
Deși fluxul de numerar liber a scăzut în ultimul trimestru comparativ cu Q3, cheltuielile de capital ale Tesla sunt semnificativ mai mici decât ale altor membri ai Magnificent 7, fiind de numai 2,39 miliarde de dolari pentru Q4. Acum că Tesla deține o participație în start-up-ul de AI al lui X, investitorii ar putea începe să vadă compania ca o modalitate de a se expune la AI fără costuri enorme. Desigur, Musk ar putea apela la Tesla pentru investiții suplimentare, dar există și alte căi prin care își poate finanța ambițiile în domeniul AI.
Astfel, deși afacerea Tesla cu automobile se află sub presiune, prețul acțiunilor va intra într-o perioadă de recuperare după aceste rezultate.
