Rezumatul zilei: Acțiunile americane cresc, marcarea profitului pe NATGAS împinge cotația contractelor cu peste 2% mai jos

Indicii americani înregistrează astăzi, în mare parte, reveniri înainte de sărbători. Pierderile inițiale cauzate de indicatorul CB privind sentimentul consumatorilor sub așteptări au fost recuperate în cursul sesiunii. Indicele S&P 500 a crescut astăzi cu aproape 0,5%, indicele Nasdaq 100 cu aproximativ 0,9%, iar indicele Dow Jones se tranzacționează aproape de prețul de închidere de ieri. Doar Russell 2000 este astăzi în scădere cu aproape 0,5%.

Indicii americani înregistrează astăzi, în mare parte, reveniri înainte de sărbători. Pierderile inițiale cauzate de indicatorul CB privind sentimentul consumatorilor sub așteptări au fost recuperate în cursul sesiunii. Indicele S&P 500 a crescut astăzi cu aproape 0,5%, indicele Nasdaq 100 cu aproximativ 0,9%, iar indicele Dow Jones se tranzacționează aproape de prețul de închidere de ieri. Doar Russell 2000 este astăzi în scădere cu aproape 0,5%.

Indicii americani înregistrează astăzi, în mare parte, reveniri înainte de sărbători. Pierderile inițiale cauzate de indicatorul CB privind sentimentul consumatorilor sub așteptări au fost recuperate în cursul sesiunii. Indicele S&P 500 a crescut astăzi cu aproape 0,5%, indicele Nasdaq 100 cu aproximativ 0,9%, iar indicele Dow Jones se tranzacționează aproape de prețul de închidere de ieri. Doar Russell 2000 este astăzi în scădere cu aproape 0,5%.

Indicii americani înregistrează astăzi, în mare parte, reveniri înainte de sărbători. Pierderile inițiale cauzate de indicatorul CB privind sentimentul consumatorilor sub așteptări au fost recuperate în cursul sesiunii. Indicele S&P 500 a crescut astăzi cu aproape 0,5%, indicele Nasdaq 100 cu aproximativ 0,9%, iar indicele Dow Jones se tranzacționează aproape de prețul de închidere de ieri. Doar Russell 2000 este astăzi în scădere cu aproape 0,5%.

Indicii americani înregistrează astăzi, în mare parte, reveniri înainte de sărbători. Pierderile inițiale cauzate de indicatorul CB privind sentimentul consumatorilor sub așteptări au fost recuperate în cursul sesiunii. Indicele S&P 500 a crescut astăzi cu aproape 0,5%, indicele Nasdaq 100 cu aproximativ 0,9%, iar indicele Dow Jones se tranzacționează aproape de prețul de închidere de ieri. Doar Russell 2000 este astăzi în scădere cu aproape 0,5%.

Indicii americani înregistrează astăzi, în mare parte, reveniri înainte de sărbători. Pierderile inițiale cauzate de indicatorul CB privind sentimentul consumatorilor sub așteptări au fost recuperate în cursul sesiunii. Indicele S&P 500 a crescut astăzi cu aproape 0,5%, indicele Nasdaq 100 cu aproximativ 0,9%, iar indicele Dow Jones se tranzacționează aproape de prețul de închidere de ieri. Doar Russell 2000 este astăzi în scădere cu aproape 0,5%.

Randamentele obligațiunilor de Trezoreriei SUA pe 10 ani continuă să crească, apropiindu-se de bariera psihologică de 4,6%. Astăzi, acestea au crescut la 4,585%, cea mai mare valoare din luna mai a acestui an.

Randamentele obligațiunilor de Trezoreriei SUA pe 10 ani continuă să crească, apropiindu-se de bariera psihologică de 4,6%. Astăzi, acestea au crescut la 4,585%, cea mai mare valoare din luna mai a acestui an.

Randamentele obligațiunilor de Trezoreriei SUA pe 10 ani continuă să crească, apropiindu-se de bariera psihologică de 4,6%. Astăzi, acestea au crescut la 4,585%, cea mai mare valoare din luna mai a acestui an.

Randamentele obligațiunilor de Trezoreriei SUA pe 10 ani continuă să crească, apropiindu-se de bariera psihologică de 4,6%. Astăzi, acestea au crescut la 4,585%, cea mai mare valoare din luna mai a acestui an.

Randamentele obligațiunilor de Trezoreriei SUA pe 10 ani continuă să crească, apropiindu-se de bariera psihologică de 4,6%. Astăzi, acestea au crescut la 4,585%, cea mai mare valoare din luna mai a acestui an.

Randamentele obligațiunilor de Trezoreriei SUA pe 10 ani continuă să crească, apropiindu-se de bariera psihologică de 4,6%. Astăzi, acestea au crescut la 4,585%, cea mai mare valoare din luna mai a acestui an.

Vânzările de locuințe noi în SUA au crescut cu 5,8% de la o lună la alta în noiembrie, iar datele din octombrie au fost revizuite la -14,8% de la o lună la alta. Creșterea vânzărilor a fost mai mare decât se aștepta. În același timp, prețul median a scăzut cu -6,3% de la an la an. Evoluția prețurilor indică efectul ratelor ridicate ale dobânzii asupra cererii consumatorilor.

Vânzările de locuințe noi în SUA au crescut cu 5,8% de la o lună la alta în noiembrie, iar datele din octombrie au fost revizuite la -14,8% de la o lună la alta. Creșterea vânzărilor a fost mai mare decât se aștepta. În același timp, prețul median a scăzut cu -6,3% de la an la an. Evoluția prețurilor indică efectul ratelor ridicate ale dobânzii asupra cererii consumatorilor.

Vânzările de locuințe noi în SUA au crescut cu 5,8% de la o lună la alta în noiembrie, iar datele din octombrie au fost revizuite la -14,8% de la o lună la alta. Creșterea vânzărilor a fost mai mare decât se aștepta. În același timp, prețul median a scăzut cu -6,3% de la an la an. Evoluția prețurilor indică efectul ratelor ridicate ale dobânzii asupra cererii consumatorilor.

Vânzările de locuințe noi în SUA au crescut cu 5,8% de la o lună la alta în noiembrie, iar datele din octombrie au fost revizuite la -14,8% de la o lună la alta. Creșterea vânzărilor a fost mai mare decât se aștepta. În același timp, prețul median a scăzut cu -6,3% de la an la an. Evoluția prețurilor indică efectul ratelor ridicate ale dobânzii asupra cererii consumatorilor.

Vânzările de locuințe noi în SUA au crescut cu 5,8% de la o lună la alta în noiembrie, iar datele din octombrie au fost revizuite la -14,8% de la o lună la alta. Creșterea vânzărilor a fost mai mare decât se aștepta. În același timp, prețul median a scăzut cu -6,3% de la an la an. Evoluția prețurilor indică efectul ratelor ridicate ale dobânzii asupra cererii consumatorilor.

Vânzările de locuințe noi în SUA au crescut cu 5,8% de la o lună la alta în noiembrie, iar datele din octombrie au fost revizuite la -14,8% de la o lună la alta. Creșterea vânzărilor a fost mai mare decât se aștepta. În același timp, prețul median a scăzut cu -6,3% de la an la an. Evoluția prețurilor indică efectul ratelor ridicate ale dobânzii asupra cererii consumatorilor.