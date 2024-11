Rezumatul zilei: Acțiunile americane pierd avântul pe fondul datelor mai “fierbinți” privind inflația; piețele europene câștigă, deoarece BCE menține un ton echilibrat

Acțiunile americane par să fi consumat impulsul de creștere din ultimele săptămâni și trec ân teritoriul negativ. S&P500 și Dow Jones se tranzacționează cu 0,3% mai jos, Nasdaq pierde 0,2%, iar Russell 2000, indiceșe companiilor cu capitalizare mică, se depreciază cu 1%.

În schimb, piețele europene au închis sesiunea cu câștiguri notabile. Indicele german DAX se tranzacționează cu 1,37% mai sus, CAC40 din Franța a crescut cu 1,32%, în timp ce indicele britanic FTSE 100 câștigă 0,5%.

Raportul privind PIB-ul zonei euro pentru Q3 a fost în conformitate cu așteptările (0,9% YoY, prognoză: 0,9%, anterior: 0,9%).

Tonul minutelor ultimei ședințe a BCE reflectă o poziție atent echilibrată. Deși devine tot mai încrezătoare în procesul de dezinflație, BCE pune accentul pe gestionarea riscurilor și menține o abordare dependentă de date, acordând o atenție deosebită evitării atât a depășirii, cât și a subcotei țintei de inflație.

Președintele Fed Kansas, Jeffrey Schmid, și președintele Fed St. Louis, Alberto Musalem, au comentat politica monetară a SUA și perspectivele sale viitoare. În general, discursurile ambilor membri ai Fed au fost destul de prudente, încrederea Fed în continuarea scăderii inflației probabil că nu s-a schimbat, cu toate acestea, datele CPI recente nu indică o poziție de „ciclu agresiv de reducere a ratelor”, cu un nivel încă mai ridicat atât al prețurilor principale, cât și al celor de bază.

Adriana Kugler, membră a Consiliului guvernatorilor Rezervei Federale, a semnalat astăzi că ar putea fi mai dificil să se lupte cu inflația mai ridicată din SUA, însă noi reduceri ale ratelor sunt încă un „scenariu de bază”.

Inflația PPI din SUA a depășit așteptările. În perspectivă anuală, PPI a crescut la 2,4% (2,3% așteptat), PPI de bază a urcat la 3,1% (3% așteptat), iar PPI excluzând alimente/energie/transport a crescut la 3,5% (3,2% anterior).

Numărul cererilor de ajutor de șomaj din SUA au scăzut mai mult decât se preconiza, indicând o piață a muncii mai rezistentă (217.000 față de previziunile 224.000; 221.000 anterior). Împreună cu datele PPI, datele macroeconomice de astăzi susțin o narațiune mai precaută și „nu în grabă” a perspectivei politicii Rezervei Federale.

SMCI riscă să fie radiată de pe Nasdaq dacă nu prezintă un plan de conformitate până la 16 noiembrie.

Stocurile de gaze naturale au crescut cu 42 de miliarde de picioare cubice săptămâna trecută, peste estimarea de 39 de miliarde și peste valoarea anterioară de 69 de miliarde de picioare cubice. NATGAS este pe cale să piardă 5,6% astăzi.

Petrolul a șters o parte din pierderile inițiale după raportul EIA din SUA. Raportul a arătat o creștere neașteptată a stocurilor de petrol, cu toate acestea, stocurile de distilate și benzină au fost mult mai mici decât se anticipa. OIL este în creștere cu 0,16% la 72,07 USD, în timp ce OIL.WTI câștigă 0,27% la 68.08 USD.

Piața cripto se răcește după raliu recent. Bitcoin scade cu 0,33% și rămâne peste pragul de 89.400 USD, în timp ce Ethereum este cu 1,41% mai jos, la 3.130 USD. Aurul este pe cale să încheie ziua cu 0,17% mai jos, în timp ce argintul rămâne peste pragul de 30 USD cu un câștig zilnic de 0,55%.

