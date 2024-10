Rezumatul zilei: Acțiunile americane șterg scăderile după dezbaterea prezidențială 📈

Principalii indici americani au șters cea mai mare parte a pierderilor de la deschiderea sesiunii. La momentul publicării, indicele US500 este în scădere cu 0,20%, indicele US200 este în pierde cu 0,45%, iar indicele tehnologic US100 este în creștere cu 0,40%.

Scăderile indicilor bursieri au fost cauzate în principal de dezbaterea candidaților prezidențiali pentru alegerile din noiembrie între Kamala Harris și Donald Trump. Candidata democrată a avut o prestație mai bună în cadrul dezbaterii, sporindu-și șansele de a fi aleasă. Între timp, piețele l-au favorizat în mod clar pe Donald Trump, ceea ce a dus la scăderi ale indicilor bursieri și ale altor active riscante.

Datele mixte CPI nu au provocat o reacție de durată pe piață. Pe de o parte, valoarea principală a fost ușor sub așteptările analiștilor, dar pe o bază lunară, datele de bază au surprins în creștere. Cu toate acestea, acest lucru nu schimbă faptul că inflația din SUA este în scădere. Pentru moment, investitorii șterg șansele unei reduceri ultra-dovish de 50 de puncte de bază la reuniunea de săptămâna viitoare (de la 34% ieri la 15% șanse acum), de unde și reacția crescătoare a dolarului.

Directorul general al Goldman Sachs Group, David Solomon, a declarat că există încă o șansă de reducere a ratei cu 50 de puncte de bază de către Fed, din cauza semnelor emergente de slăbiciune pe piața muncii.

Perechea USDJPY a scăzut astăzi la cel mai scăzut nivel din 28 decembrie 2023, pentru a încheia ziua pe un ușor minus. Bancherii BoJ au declarat că o nouă creștere a ratelor este scenariul de bază pentru politica monetară. Cu toate acestea, Junko Nakagawa a comentat că este dificil de prezis momentul următoarei creșteri a ratei BoJ.

Acțiunile Commerzbank (CBK.DE) au câștigat peste 16% în timpul ședinței de astăzi din Europa, după ce UniCredit SpA (UCG.IT) a achiziționat o participație de 9% din Commerzbank AG și intenționează să înceapă discuțiile cu banca, ridicând posibilitatea unei preluări care ar putea schimba raportul de forțe european în sectorul bancar. Banca italiană a achiziționat 4,5% din acțiuni de la guvernul german, iar restul a fost cumpărat de pe piața liberă.

Acțiunile companiei spaniole Inditex (ITX.ES), responsabilă pentru branduri precum Zara, Bershka, Massimo Dutti și Pull&Bear, au crescut astăzi cu peste 5,5% datorită publicării unor rezultate bune pentru prima parte a anului.

Datele privind stocurile de petrol s-au dovedit a fi mai mari decât se preconiza, ceea ce poate indica o scădere a cererii. O explicație ar putea fi sezonalitatea, care se traduce printr-o scădere, dar o creștere semnificativă a stocurilor ar putea fi și un argument care să confirme slăbirea economiei.

Petrolul WTI șterge pierderile și crește cu peste 2,5%, iar Natgas cu 2%. Motivul ar putea fi apropierea uraganului Francine. Aurul este cotat la 2516 dolari și se află la nivelul de deschidere.

Presiunea de pe piața bursieră a afectat și prețurile criptomonedelor. Bitcoin a șters toate câștigurile de ieri și a retestat suportul de 56.000 de dolari. La momentul publicării, prețul ricoșează peste pragul de 57.400 USD, Bitcoin pierzând doar 0,30%.

