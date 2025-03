Rezumatul zilei: Acțiunile își reiau declinul, temerile legate de războiul comercial depășind datele privind inflația

Indicii americani și-au extins pierderile, S&P 500 scăzând cu 1,4%, Nasdaq 100 cu 2%, iar Dow Jones Industrial Average cu 1,3%, indicele de referință S&P 500 apropiindu-se acum de o corecție de 10% față de vârful său din februarie, după ce a pierdut aproximativ 5 trilioane de dolari în valoare.

Escaladarea tensiunilor comerciale de către Trump, inclusiv amenințările cu tarife de 200% pentru băuturile alcoolice europene și confirmarea tarifelor reciproce din 2 aprilie, a eclipsat datele încurajatoare privind inflația, care arată că prețurile de producție din februarie au fost mai scăzute decât se preconiza.

Modelul de probabilitate de recesiune al Fed se situează la 29,76%, puțin sub pragul de 30% care semnalează istoric o recesiune, în timp ce sentimentul pesimist al investitorilor rămâne la niveluri extreme care nu au mai fost înregistrate din martie 2009, conform sondajului AAII.

Acțiunile Intel au crescut cu peste 13% după numirea lui Lip-Bu Tan, un veteran al industriei, în funcția de CEO, în timp ce Adobe s-a prăbușit cu peste 13% din cauza unor previziuni dezamăgitoare, deși a depășit așteptările trimestriale.

Aurul și-a continuat creșterea record, urcând cu 1,5% până la 2.978,92 USD pe uncie, Macquarie prognozând o creștere până la 3.500 USD până în trimestrul al treilea, deoarece investitorii caută valori sigure pe fondul incertitudinii globale.

Randamentele Trezoreriei au scăzut cu 3 puncte de bază la 4,28%, în timp ce țițeiul a scăzut cu 1,6% la 66,58 dolari pe baril, rămânând aproape de minimele ultimilor trei ani.

Au apărut rapoarte conform cărora reprezentanții familiei Trump au purtat discuții cu privire la o posibilă investiție în operațiunile din SUA ale Binance prin intermediul World Liberty Financial, adăugându-se intereselor în creștere ale președintelui în domeniul criptomonedelor.

Piețele europene au scăzut, indicele DAX din Germania scăzând cu 0,7 %, iar CAC 40 din Franța pierzând 0,8 %, ca răspuns la escaladarea disputei privind tarifele, în timp ce prețurile futures la gazele naturale au scăzut inițial la sugestia lui Putin privind o potențială cooperare energetică cu SUA.

Fostul secretar al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a minimalizat riscurile de recesiune, caracterizând actuala scădere de 5-10% a pieței drept o „corecție naturală” într-o piață supraevaluată, mai degrabă decât un semn de probleme economice.

Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, se pare că poartă „discuții serioase” cu Rusia cu privire la încheierea războiului din Ucraina, în timp ce pe plan intern se prefigurează o închidere a guvernului, deoarece democrații și republicanii rămân în dezacord cu privire la finanțare.

Piața criptomonedelor este, de asemenea, copleșită de sentimentul pieței de frontieră. Bitcoin scade la 80.700 USD sau cu 3,45%. În plus, anterior înregistrând scăderi și mai abrupte sub nivelul de 80.000 USD.

Ethereum rămâne slab în comparație cu alte criptomonede majore. Al doilea cel mai mare proiect cripto înregistrează o scădere de 3,00% la 1.850 USD, care este cu aproape 55% mai mică decât vârful local din decembrie 2024.

