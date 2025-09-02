Rezumatul zilei: Aurul crește cu 1,5%, atingând un nivel record peste pragul de 3.500 USD 🔔 Corecție pe Wall Street și EURUSD

Indicii bursieri americani au scăzut în timpul sesiunii de marți, prelungind corecția. Nasdaq 100 și S&P 500 au pierdut peste 1,2% și, respectiv, aproape 1,1%. Aproape toate sectoarele au înregistrat scăderi, cele mai accentuate fiind înregistrate de acțiunile din sectorul software și semiconductori.

Randamentele titlurilor de stat americane au crescut, cele pe 10 ani înregistrând o creștere de aproape 5 puncte de bază, până la 4,275%. Dolarul s-a apreciat cu peste 0,6%, în timp ce EURUSD a înregistrat o scădere semnificativă.

Aurul a crescut cu aproape 1,5% în ciuda aprecierii dolarului, susținut de cererea puternică de active refugiu. Componenta mai slabă a indicelui ISM privind ocuparea forței de muncă poate fi interpretată de piețe ca un semnal timpuriu al unui raport slab privind salariile din sectorul non-agricol pentru luna august (care va fi publicat vineri). Argintul a înregistrat, de asemenea, o ușoară creștere, peste 40,8 USD, în timp ce Bitcoin a revenit la 111.000 USD.

Statele Unite au revocat licența Taiwan Semiconductor (TSMC) de a vinde cipuri către China. Deși interdicția se aplică numai semiconductorilor de generație mai veche, investitorii au perceput intervenția autorităților de reglementare în mod negativ, mai ales în lumina declarației Nvidia că negociază vânzarea Blackwell AI către China.

Datele din SUA au arătat prețuri încă ridicate, dar mai mici decât se aștepta, și o imagine mixtă în sectorul manufacturier, cu creșterea comenzilor noi, dar scăderea ocupării forței de muncă. Indicatorul ISM pentru sectorul manufacturier: 48,7 (prognoză: 48,9; anterior: 48,0) Indicele ocupării forței de muncă: 43,8 (anterior: 43,4) Indicele prețurilor: 63,7 (prognoză: 65,2; anterior: 64,8) Comenzi noi: 51,4 (anterior: 47,1) Cheltuieli în construcții (MoM): -0,1% (prognoză: -0,1%; anterior: -0,4%)

Acțiunile PepsiCo au pierdut o mare parte din câștigurile anterioare, închizând cu 2% mai sus după ce fondul activist Elliott Management a dezvăluit o participație de 4 miliarde de dolari în companie.

Gazele naturale au scăzut cu aproape 2%, după ce au înregistrat o scădere de aproape 4% la începutul sesiunii, sub presiunea cererii sezonier mai slabe din SUA și a vremii mai reci de pe ambele coaste. Prețurile cafelei au scăzut după câștiguri record, în timp ce și cacao s-a tranzacționat la un preț mai mic.

Lira sterlină a fost supusă unei presiuni puternice de vânzare în urma deteriorării datelor macroeconomice din Marea Britanie și a preocupărilor crescânde cu privire la politica viitoare a Băncii Angliei. Indicele FTSE 100 a scăzut cu aproape 0,9%.

Inflația CPI din Zona Euro a depășit așteptările. Inflația de bază s-a menținut la 2,3% față de aceeași perioadă a anului trecut (față de 2,2% prognozat), în timp ce inflația globală a ajuns la 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, de asemenea peste estimări. Euro s-a apreciat după publicarea datelor, iar randamentele obligațiunilor germane au crescut.

