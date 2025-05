Rezumatul zilei: Aurul se apreciază din cauza îngrijorărilor legate de războiul comercial, în timp ce petrolul scade din cauza creșterii producției OPEC+

Piețele se retrag după o creștere istorică , în timp ce US30 a câștigat 0,26%, US100 a scăzut cu 0,29%, iar US500 a pierdut 0,2%, oprind cel mai lung avans al S&P din ultimii 20 de ani. Nici măcar datele pozitive privind creșterea sectorului de servicii nu au putut îmbunătăți sentimentul investitorilor.

Tarifele lui Trump au lovit industria de divertisment , cu un tarif recent anunțat de 100% pentru toate filmele produse în afara SUA, ceea ce a dus la scăderea acțiunilor media. Netflix a pierdut 1,2%, în timp ce Disney, Warner Bros Discovery și Comcast au scăzut între 0,7% și 1,7%.

Prețul aurului crește pe fondul preocupărilor legate de războiul comercial , cu un salt de 2,3% la 3.316,04 dolari pe uncie, deoarece investitorii caută active de refugiu pe fondul tensiunilor comerciale continue dintre SUA și China. În ciuda faptului că Trump a sugerat posibile acorduri comerciale cu unele țări în această săptămână, nu se așteaptă niciun acord iminent cu China. Aurul a crescut cu 26% în acest an, atingând un record de aproximativ 3.500 de dolari în aprilie.

Indicatorul ISM privind sectorul serviciilor pentru luna aprilie a depăși așteptările, 51,6 puncte, față de 50,2 prognozat și 50,8 anterior. Subindicele prețurilor a fost mult mai mare pentru luna aprilie, ajungând la 65,1 puncte, la fel ca și subindicele comenzilor noi, care a ajuns la 52,3 puncte. Subindicele ocupării forței de muncă rămâne sub 50 de puncte, dar este mai mare decât se aștepta și mai mare decât cel anterior.

Prețul petrolului continuă spirala descendentă , țițeiul WTI scăzând cu 2,6%, sub 57 de dolari pe baril, situându-se aproape de minimele ultimilor patru ani, după ce OPEC+ a convenit sâmbătă să crească producția cu peste 400.000 de barili pe zi începând din iunie. Analiștii avertizează că piețele globale ar putea fi supraaprovizionate cu 500.000 de barili pe zi, ceea ce ar putea împinge prețurile la 50 de dolari.

Decizia Rezervei Federale se apropie în timp ce factorii de decizie se întâlnesc miercuri pe fondul așteptărilor că vor menține ratele stabile în ciuda presiunii publice a lui Trump pentru reduceri. Datele recente solide privind locurile de muncă au oferit Fed justificarea pentru menținerea politicii actuale, deși impactul tarifelor asupra inflației rămâne o preocupare.

Dolarul a pierdut astăzi pe piața largă , datorită preocupărilor comerciale, dar la sfârșitul zilei creșterea EURUSD a fost semnificativ limitată. Perechea se tranzacționează în jurul valorii de 1,13

Activitatea majoră de fuziuni și achiziții se accelerează , 3G Capital achiziționând Skechers pentru 9,42 miliarde de dolari (o primă de 28%), Sunoco fiind de acord să cumpere Parkland Corp pentru 9,1 miliarde de dolari, iar rapoartele arată că Shell evaluează o potențială achiziție a BP. Între timp, Apple planifică prima sa vânzare de obligațiuni corporative din ultimii doi ani.

Warren Buffett anunță un plan de succesiune , Berkshire Hathaway numindu-l oficial pe vicepreședintele Greg Abel pentru a-l înlocui pe Buffett în funcția de CEO începând cu 1 ianuarie 2026, în urma votului unanim de duminică al consiliului. Buffett, în vârstă de 94 de ani, a deținut această funcție din 1970.

Secretarul Trezoreriei apără agenda economică a lui Trump , Scott Bessent a declarat la Institutul Milken că tarifele, reducerile fiscale și dereglementarea sunt „părți interconectate ale unui motor conceput pentru a stimula investițiile pe termen lung în economia americană”, susținând în același timp că piețele americane sunt „antifragile”.

Dolarul taiwanez crește pe fondul speranțelor comerciale , moneda înregistrând cea mai mare creștere din 1988, pe fondul speculațiilor că autoritățile ar putea permite aprecierea pentru a contribui la obținerea unui acord comercial cu SUA, chiar dacă piețele valutare globale au înregistrat o scădere de 0,3% a indicelui dolarului american.

Piețele criptomonedelor se retrag , Bitcoin scăzând cu 1,5% la 94.100 USD, în timp ce Ether a scăzut cu 1,4% la aproximativ 1.800 USD, continuând volatilitatea recentă a activelor digitale, în ciuda performanței lor puternice de la începutul anului.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."