Rezumatul zilei: Aurul și indicii în scădere, dolarul revine💲

Rezumatul zilei: Aurul și indicii se retrag de la maximele istorice, dolarul la maximul ultimelor două luni Indicii de pe Wall Street înregistrează o corecție, pe fondul euforiei din jurul aurului care atinge un plafon. Stresul pieței este generat și de lipsa publicării de date suplimentare privind cererile de șomaj, care sunt cruciale din perspectiva deciziilor Fed. Indicele Russell 2000, indicele companiilor cu capitalizare mică (US2000: -0,95%) înregistrează cele mai mari pierderi, urmat de Nasdaq (US100: -0,7%), DJIA (US30: -0,65%) și S&P 500 (US500: -0,6%).

Potrivit guvernatorului Fed, Michael Barr, banca centrală ar trebui să abordeze cu prudență reducerile de rate, din cauza riscului persistent de inflație. Barr a adăugat că presiunea prețurilor în sectorul serviciilor depinde într-o oarecare măsură de evaluările ridicate de pe Wall Street.

În ciuda unui început moderat de sesiune, indicii din Europa au trecut la defensivă (EU50: -0,6%). FTSE MIB italian (ITA40: -1,7%) a înregistrat cele mai mari pierderi, în timp ce FTSE 100 britanic (UK100: -0,5%), IBX35 spaniol (SPA35: -0,5%) și CAC40 francez (FRA40: -0,25%) au înregistrat scăderi mai moderate. DE40 este stabil.

Piața metalelor prețioase a înregistrat o sesiune foarte volatilă. La prânz, argintul a atins un nou maxim istoric de 50 USD pe uncie. Cu toate acestea, la sfârșitul zilei, sentimentul s-a deteriorat în mod evident, iar prețurile contractelor înregistrează o corecție generală: aurul a scăzut cu 2% la 3.960 USD pe uncie, platina cu 2,45% și paladiul cu 2,8%. Argintul este în prezent stabil la 48,90 USD pe uncie.

Pe piața valutară, observăm o continuare a sentimentului optimist față de dolar (USDIDX: +0,6%), care a atins maximul ultimelor 2 luni. Monedele nordice sunt cele mai slabe dintre monedele G10 astăzi (USDNOK: +1,1%, USDSEK: +1,2%), pierzând în plus pe fondul scăderii prețului petrolului. Yuanul chinezesc este una dintre puținele monede care se apreciază față de dolar (USDCNH: -0,2%). EURUSD a scăzut cu 0,55%, până la 1,156.

Scăderea apetitului pentru risc nu favorizează piața criptomonedelor, aproape toate tokenurile înregistrând scăderi. Bitcoin a pierdut 2,3%, până la aproximativ 120.600 USD, Ethereum a scăzut cu 4,6%, până la aproximativ 4.320 USD, iar tokenurile mai mici sunt supuse unei presiuni și mai mari.

Ferrari, lider pe piața supermașinilor și simbol al măiestriei italiene, a scăzut astăzi cu peste 15%. Aceasta este consecința unor rezultate extrem de dezamăgitoare și a unor perspective de creștere și mai slabe. Este a doua scădere atât de mare din acest an.

Delta Airlines, una dintre principalele companii aeriene americane, a publicat un raport semestrial foarte bun. Compania a depășit așteptările pieței și a demonstrat o marjă operațională ridicată. Acțiunile au crescut cu peste 4%.

China, în contextul unei escaladări majore a războiului comercial, a introdus o serie de noi restricții privind metalele rare. Acest lucru susține evaluările companiilor miniere, dar poate avea un impact negativ asupra producătorilor de microcipuri, electronice și armament.

Perspectiva încheierii sau a unei reduceri semnificative a conflictului actual din Orientul Mijlociu exercită presiune asupra prețurilor petrolului. Contractele Brent și WTI au scăzut cu aproximativ 1,5%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."