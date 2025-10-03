Rezumatul zilei: Avans semnificativ pentru Russel și metalele prețioase, ATH în Marea Britanie

Indicii americani sunt în creștere, în ciuda faptului că piața se confruntă în continuare cu riscul închiderii. Investitorii par să creadă că orice turbulență fiscală nu va opri creșterea. Russell 2000 are cea mai bună performanță din SUA, semnalând un apetit ridicat pentru risc, iar indicele în sine a fost subcapitalizat.

Pe piața bursieră americană, Palantir s-a remarcat negativ, acțiunile sale scăzând cu aproximativ 5%. Motivul a fost reprezentat de rapoartele privind problemele cu prototipurile, care au semănat îndoieli în rândul investitorilor.

Pe bursele europene, creșterea este, de asemenea, dominantă, iar investitorii mențin un sentiment pozitiv. Acest lucru arată că, în ciuda îngrijorărilor legate de economie, piețele rămân optimiste. FTSE100 a atins un nou maxim istoric. Cu toate acestea, nu toate bursele europene se îndreaptă în aceeași direcție. Există câteva excepții în care indicii încheie ziua în ușoară scădere. WIG și DAX rămân în urmă, pierzând 0,3%.

Semnale din China indică disponibilitatea pentru investiții masive în SUA. Propunerea ar face parte dintr-un acord mai amplu, în cadrul căruia unele restricții comerciale ar fi relaxate.

Datele PMI pentru sectorul serviciilor din Europa au scăzut sub așteptările analiștilor. Cu toate acestea, valorile rămân în mare parte peste nivelul neutru. În multe țări, sectorul serviciilor dă semne de reziliență, oferind investitorilor speranța unei aterizări line a economiei.

Situația este mai gravă în industria Zonei Euro, unde valorile PMI au dezamăgit. Scăderile au fost mai profunde decât se prevăzuse, semnalând o slăbire suplimentară a producției.

În SUA, indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor a înregistrat performanțe mai bune. Valoarea confirmă că economia americană continuă să dea dovadă de o forță semnificativă în acest segment. Datele ISM din economia americană au dezamăgit și au coborât sub așteptări.

Pe piața mărfurilor, cuprul înregistrează o creștere puternică, prețul său crescând cu peste 2%. Investitorii consideră acest lucru un semnal al îmbunătățirii perspectivelor cererii. Prețul mărfii este aproape de maximele istorice.

Metalele prețioase își continuă seria de creșteri, înregistrând o altă zi de succes. Platina și argintul au crescut astăzi cu aproximativ 2%.

Pe piața mărfurilor, cacao se confruntă cu dificultăți, pierzând peste 4%. Presiunea ofertei a dominat tranzacționarea și a dus la o altă vânzare masivă. Între timp, cafeaua a crescut cu aproximativ 2%.

Sentimentul pozitiv persistă și pe piața criptomonedelor. Investitorii își intensifică din nou angajamentul în activele digitale. Binance Coin se remarcă cel mai mult, crescând cu peste 5%. Bitcoin este, de asemenea, în creștere, cu o creștere de 2%, tokenul fiind din nou foarte aproape de maximul istoric.

Pe piața valutară, dolarul și yenul pierd în mod clar din valoare. Lira sterlină are o performanță mai bună.

