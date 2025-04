Rezumatul zilei: Bitcoin câștigă 5%, Wall Street încearcă să revină spre sfârșitul săptămânii📈

Raportul privind inflația PPI din SUA pentru luna martie a arătat o scădere mai puternică decât se aștepta. De la o lună la alta, PPI a scăzut cu 0,4%, comparativ cu o scădere prognozată de 0,2%. De la an la an, PPI a crescut cu 2,7%, sub așteptările de 3,4%. Core PPI a urmat o tendință similară.