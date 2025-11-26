Rezumatul zilei: Continuă revenirea pe Wall Street; ARGINTUL câștigă peste 3%

Ședința de miercuri de pe piețele financiare internaționale a adus o îmbunătățire suplimentară a sentimentului pe Wall Street, creșteri substanțiale ale prețurilor metalelor prețioase și o revenire a criptomonedelor.

În prezent, US100 este în creștere cu 1%, impulsionat de revenirea acțiunilor Nvidia și ale altor companii din sectoarele semiconductorilor și inteligenței artificiale. Alphabet, pe de altă parte, înregistrează o corecție descendentă.

CD Projekt a depășit semnificativ așteptările pieței în al treilea trimestru al anului 2025, raportând un profit net de 193,5 milioane PLN față de o prognoză de 159 milioane PLN, adică cu aproape 22% mai mare, și venituri de 349,1 milioane PLN în loc de 325 milioane PLN, cât se aștepta. EBIT-ul de 194,6 milioane PLN, comparativ cu prognoza de 168 milioane PLN, confirmă profitabilitatea operațională solidă a companiei și sugerează că creșterea afacerii și controlul costurilor au depășit ipotezele anterioare ale analiștilor.

Datele privind cererile de șomaj din SUA arată o scădere pentru a treia săptămână consecutivă. Piața a fost surprinsă de această scădere, întrucât se aștepta o ușoară creștere. Indicatorii privind comenzile s-au stabilizat în ultimele luni, înregistrând o creștere/scădere de aproximativ 3%. Creșterea comenzilor a fost în conformitate cu așteptările, dar reprezintă o scădere semnificativă față de cei doi indicatori anteriori.

Prim-ministrul britanic a prezentat principalele puncte ale bugetului său, iar reacția pieței a fost moderat pozitivă. După o scădere inițială, piața obligațiunilor a salutat vestea privind un spațiu fiscal mai mare decât se aștepta pentru Marea Britanie, randamentele obligațiunilor au scăzut, iar lira sterlină a atins cel mai înalt nivel al zilei față de dolarul american.

Banca Centrală a Noii Zeelande (RBNZ) a redus rata oficială a dobânzii (OCR) cu 25 de puncte de bază, până la 2,25%, conform așteptărilor, făcând astfel ceea ce pare a fi ultimul pas în ciclul de relaxare monetară început în 2024.

Piața argintului se află în pragul unei probleme structurale temporare, întrucât rezervele de metale ale Chinei au scăzut la cel mai redus nivel din ultimul deceniu, în timp ce exporturile de argint din China către Londra au atins un nivel record de 660 de tone în octombrie, agravând și mai mult situația pe o piață deja tensionată. Argintul a înregistrat astăzi o creștere de aproape 3%.

Variația săptămânală a stocurilor de gaze naturale din SUA a fost de -11 Bcf; prognoza era de -5 Bcf; anterior -14 Bcf. Stocurile de gaze naturale din SUA scad puțin mai repede decât se aștepta, dar datele de astăzi nu schimbă contextul fundamental al acestei piețe, care, în ciuda sezonului de încălzire în curs, se află într-o situație de supraofertă în comparație cu media pe 5 ani.

În același timp, stocurile de țiței au crescut mai mult decât se aștepta, contribuind la oferta excesivă existentă a acestei mărfi pe piață.

Bitcoin revine peste 60.000 de lire sterline după o serie de scăderi care au împins recent criptomoneda la cele mai scăzute niveluri din aprilie anul acesta.

Monedele antipodeene au cele mai bune performanțe pe piața valutară astăzi, în timp ce monedele refugiu, precum dolarul american și yenul japonez, se confruntă cu dificultăți.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."