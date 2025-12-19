Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (19.12.2025)

Trei piețe de urmărit Săptămâna Crăciunului este asociată de obicei cu o volatilitate mai redusă și tranzacții mai puține, ceea ce rezultă nu numai din numărul redus de sesiuni pe bursele majore, ci și din perioada sărbătorilor. Anul acesta, însă, condițiile pieței ne-ar putea surprinde. Acumularea de date economice din Statele Unite chiar înainte de vacanța de sărbători, împreună cu cifrele cheie și finale ale PIB-ului din Marea Britanie, înseamnă că investitorii ar trebui să rămână vigilenți. În zilele următoare, ar trebui acordată o atenție deosebită perechii valutare GBPUSD, indicelui US100 și pieței petrolului (OIL). GBPUSD Luni vor fi publicate date cheie din Marea Britanie privind PIB-ul și nivelurile investițiilor în afaceri. Ultima reuniune a Băncii Angliei a adus reducerea așteptată a ratei dobânzii, dar declarația băncii centrale a sunat moderat agresivă, ceea ce a susținut temporar lira sterlină. Piața se așteaptă la o creștere trimestrială a PIB-ului de aproximativ 0,1% și o creștere anuală de 1,3%. Orice dezamăgire în ceea ce privește datele, în special o scădere trimestrială a PIB-ului, ar putea crește presiunea asupra Băncii Angliei pentru a implementa reduceri mai rapide ale ratei dobânzii, ceea ce ar avea un impact negativ asupra sentimentului față de moneda britanică. Pe de altă parte, nu se așteaptă ca valoarea finală a PIB-ului să difere semnificativ de estimările anterioare. US100 Marți, 22 decembrie, va aduce o adevărată avalanșă de rapoarte importante din Statele Unite, care ar putea arunca o nouă lumină asupra stării economiei. Investitorii vor primi, printre altele, a doua estimare a PIB-ului din trimestrul al treilea, inflația PCE trimestrială, datele privind producția industrială, rapoartele privind piața imobiliară, comenzile de bunuri durabile și indicele de încredere a consumatorilor. O astfel de cantitate mare de date într-o singură zi va declanșa probabil o creștere a volatilității și ar putea redefini așteptările pieței cu privire la evoluția viitoare a ratelor dobânzilor Fed. Modificările acestor previziuni vor avea un impact deosebit de puternic asupra Nasdaq 100 (US100) și asupra companiilor mai mici din indicele Russell 2000, care sunt deosebit de sensibile la costul capitalului extern. De asemenea, este de așteptat o activitate crescută în ceea ce privește dolarul american. PETROL Prețurile petrolului brut rămân aproape de minimele ultimilor cinci ani, reflectând surplusul mare prevăzut pentru această marfă în 2026. Investitorii plătesc în prezent doar 55 de dolari pe baril de țiței WTI. Publicarea în curând a datelor PIB și PCE din SUA va permite pieței să evalueze cererea viitoare pentru această marfă. Un risc cheie, deși dificil de estimat, rămâne situația din Venezuela. Prezența unei flote americane numeroase în largul coastelor sale, amenințările cu un blocaj maritim și bonusurile extraordinare acordate soldaților sugerează că riscul unui conflict armat este real. Deși exporturile actuale de petrol din Venezuela nu sunt dominante la scară globală, izbucnirea unui conflict în regiune ar putea declanșa o creștere bruscă și speculativă a prețurilor petrolului. Este de remarcat faptul că, din cauza calendarului sărbătorilor, datele săptămânale privind stocurile de petrol din SUA pentru această săptămână nu vor fi publicate până pe 29 decembrie.

