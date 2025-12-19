Rezumatul zilei: Wall Street crește pe fondul atmosferei de Crăciun

Atmosfera de Crăciun domină în mod clar Wall Street astăzi. Nasdaq 100 a crescut cu peste 1,1%, S&P 500 a câștigat aproximativ 0,8%, iar Dow Jones a crescut cu aproximativ 0,6%. Ședința de astăzi confirmă optimismul gradual al investitorilor.

Indicii europeni au închis, de asemenea, în mare parte în creștere. FTSE 100 din Marea Britanie a crescut cu 0,6%, DAX din Germania a încheiat ziua în creștere cu 0,4%, iar IBEX 35 din Spania a câștigat 0,2%. CAC 40 din Franța a înregistrat cea mai slabă performanță, înregistrând doar o creștere marginală.

Fără îndoială, punctul culminant al zilei a fost decizia Băncii Japoniei de a majora rata dobânzii la 0,75% , cel mai ridicat nivel din ultimele trei decenii. Acest lucru marchează sfârșitul simbolic al erei ratelor ultra-scăzute, deși ratele reale ale dobânzii rămân negative.

Pe piața valutară, cele mai mari mișcări au implicat USD/JPY, care a câștigat semnificativ ca răspuns la decizia BoJ.

Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie pentru luna noiembrie au fost mai slabe decât se aștepta. Vânzările totale au scăzut cu 0,1% față de luna precedentă, iar vânzările de bază au fost, de asemenea, sub previziuni. Creșterea anuală a fost, de asemenea, sub așteptările analiștilor, indicând o activitate moderată a cheltuielilor de consum în Marea Britanie.

Vânzările cu amănuntul din Canada pentru luna octombrie au fost, de asemenea, sub așteptări. Vânzările totale au scăzut cu aproximativ 0,2% față de luna precedentă, iar vânzările cu amănuntul de bază, care exclud benzina și vânzările de piese auto, au scăzut cu aproximativ 0,5%. Aceste cifre indică o slăbire a cererii consumatorilor și pot fi considerate un semnal negativ pentru economia canadiană.

Indicele de încredere a consumatorilor publicat de Universitatea din Michigan pentru luna decembrie a fost de 52,9 puncte, sub prognoza de 53,3 puncte. Așteptările privind inflația au crescut la 4,2%, sugerând o atitudine moderată în rândul consumatorilor americani.

Pe piața metalelor prețioase, argintul este în frunte astăzi, crescând cu aproximativ 2,6% până la aproximativ 67 USD pe uncie. Platina câștigă aproximativ 3,1% până la puțin sub 1.980 USD pe uncie, paladiul crește cu aproximativ 1,5% până la aproximativ 1.710 USD, iar aurul adaugă puțin sub 0,5%, tranzacționându-se la aproximativ 4.350 USD pe uncie.

Pe piața criptomonedelor, Bitcoin a crescut cu peste 1,7%, rămânând peste pragul de 87.000 USD, în timp ce Ethereum a câștigat aproape 5%, situându-se în jurul valorii de 3.000 USD.

TikTok formează o societate mixtă în SUA, în care Oracle și fondurile Silver Lake și MGX vor achiziționa 50% din acțiuni, în timp ce ByteDance va păstra 20% . Noua entitate, cu majoritate americană în consiliul de administrație, va controla datele, moderarea și algoritmii în Statele Unite.

