Rezumatul zilei: Creșterea prețului petrolului exercită presiuni asupra EUR/USD, tendința ascendentă de pe Wall Street continuă

Indicii bursieri americani înregistrează astăzi creșteri, în ciuda evoluției slabe de la începutul ședinței. Acțiunile Microsoft, AMD, Intel și Oracle se remarcă prin performanțe superioare pe piața americană, în timp ce TSMC și ASML sunt în scădere, în ciuda rezultatelor trimestriale solide. Sectorul petrolier și cel al gazelor naturale înregistrează, de asemenea, performanțe solide.

Creșterea prețurilor petrolului limitează câștigurile EUR/USD, perechea scăzând la 1,177, chiar dacă sentimentul pozitiv față de risc ar susține, de obicei, aprecierea acesteia. În ultimele zile, însă, acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece piața este din ce în ce mai convinsă că un acord între SUA și Iran este încă departe de a fi finalizat. Acest lucru ridică îngrijorări pe termen mediu cu privire la tensiunile geopolitice și la posibilitatea restricționării exporturilor pe rute cheie, precum Strâmtoarea Hormuz sau Bab el-Mandeb.

Datele macroeconomice din SUA publicate astăzi s-au dovedit mai bune decât se aștepta, consolidând opinia conform căreia Fed va amâna probabil luarea unor decizii de politică monetară acomodativă în viitorul apropiat, mai ales dacă prețurile petrolului se mențin în jurul valorii de 100 de dolari sau mai sus, așa cum se observă astăzi.

Cererile inițiale de șomaj: 207.000 (prognoză: 213.000; valoare anterioară: 218.000)

Cererile de continuare a șomajului: 1.818.000 (prognoză: 1.810.000; valoare anterioară: 1.787.000)

Indicele Fed din Philadelphia pentru sectorul manufacturier (aprilie): 26,7 (prognoză: 10,3; anterior: 18,1)

Bitcoin a scăzut sub 74.000 USD și a ricoșat din nou la zona de rezistență cheie 74.000 - 75.000 USD. Criptomonedele par să-și piardă avântul în ciuda raliului continuu de pe piețele globale de acțiuni, Bitcoin înregistrând o scădere de aproape 15% de la începutul anului, comparativ cu o creștere de aproximativ 2,5% a indicelui S&P 500 și o creștere de 4% a indicelui Nasdaq 100.

Liderii din statele arabe din Golf și din Europa estimează că finalizarea unui acord de pace între SUA și Iran ar putea dura aproximativ șase luni. Aceștia îndeamnă ambele părți să prelungească actualul armistițiu pentru a acorda mai mult timp negocierilor. Statele din Golf continuă să creadă că Iranul urmărește să dobândească capacități nucleare, în ciuda recentelor atacuri ale SUA și Israelului. Potrivit oficialilor regionali, orice acord ar trebui să împiedice Iranul să îmbogățească uraniu și să interzică rachetele balistice cu rază lungă de acțiune.

Liderii din Golf se opun în mare măsură reluării luptelor și favorizează o soluție diplomatică condusă de Statele Unite. Una dintre cerințele cheie este redeschiderea imediată a Strâmtorii Hormuz pentru a restabili fluxurile de energie. Oficialii au avertizat în privat că o criză alimentară globală s-ar putea intensifica dacă această cale navigabilă rămâne închisă și după luna viitoare. Prețurile la energie ar putea continua să crească dacă conflictul se prelungește dincolo de calendarul de negocieri propus.

Indicii DAX și FTSE au înregistrat o creștere de aproximativ 0,3%, în timp ce indicele francez CAC40 a înregistrat o ușoară scădere. În Zona Euro, inflația lunară HICP s-a situat la 1,7%, ușor peste previziuni, în timp ce inflația CPI în ritm anual a atins 2,6%, depășind, de asemenea, ușor așteptările. Acest lucru poate sugera că presiunile asupra prețurilor rămân prezente, deși încă la niveluri moderate. Per ansamblu, indicii europeni au încheiat sesiunea ușor în teritoriu pozitiv.

Datele macroeconomice din China au indicat o imagine mixtă a economiei. Creșterea PIB-ului a accelerat la 5,0% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind clar așteptările și indicând o activitate economică solidă. În același timp, producția industrială a crescut cu 5,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, de asemenea peste previziuni. Pe de altă parte, vânzările cu amănuntul au încetinit la 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar rata șomajului a crescut la 5,4%, ceea ce ar putea semnala o cerere mai slabă din partea consumatorilor.

Japonia continuă să înregistreze o îmbunătățire moderată a activității economice. Creșterea anuală a PIB-ului s-a situat la 1,0%, peste așteptări, cu valori pozitive înregistrate și pe bază lunară și trimestrială. Cu toate acestea, comenzile de utilaje au scăzut cu 0,1% față de luna precedentă, ceea ce ar putea indica o oarecare prudență în investițiile corporative.

În Marea Britanie, datele privind industria și comerțul au fost, în general, mai bune decât se aștepta. Producția industrială a scăzut cu 0,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar rezultatul a fost mai puțin negativ decât previziunile, în timp ce a crescut cu 0,5% față de luna precedentă. Producția din sectorul construcțiilor a surprins, de asemenea, în sens pozitiv, crescând cu 1,0% față de luna precedentă. Deficitul comercial cu bunuri a fost mai mic decât se aștepta, ceea ce ar putea susține evaluarea balanței externe a țării.

În Elveția, inflația prețurilor de producție (PPI) s-a situat la 1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, ușor peste previziuni, în timp ce valoarea finală CPI a rămas în linie cu așteptările, la 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut și 0,5% față de luna precedentă. Aceste cifre indică un mediu inflaționist relativ stabil.

