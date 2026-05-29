Rezumatul zilei: Cumpărătorii continuă să domine piețele, în ciuda turbulențelor geopolitice⏰

Principalul factor care determină volatilitatea
Principalul motor al piețelor astăzi a fost sectorul tehnologic, mai exact rezultatele spectaculoase ale companiei Dell, care și-a majorat previziunile privind veniturile anuale la 165–169 miliarde de dolari, veniturile din servere AI crescând de aproape nouă ori față de aceeași perioadă a anului trecut. Boom-ul AI a stimulat întregul segment de hardware pentru computere (Dell +35%, HPE +17%, NetApp +19%), subminând în același timp narațiunea unei „apocalipse SaaS”, întrucât rezultatele unor companii precum Salesforce (+8,3%), Palantir (+9,3%), SAP (+4%) și Oracle (+8%) au arătat că, companiile investesc agresiv în software bazat pe AI. Revizuirea în jos a PIB-ului SUA a avut un aspect pozitiv: creșterea puternică a cheltuielilor corporative pentru tehnologie, de 17,2%.
Geopolitică
Principala problemă geopolitică a fost mesajul haotic din jurul acordului SUA-Iran privind Strâmtoarea Hormuz. Trump a anunțat prin intermediul Truth Social că blocada navală a Iranului va fi ridicată, sub rezerva, printre altele, a renunțării Iranului la armele nucleare și a îndepărtării minelor marine, dar agenția de știri iraniană Fars a contestat aceste afirmații, numindu-le un „amestec de adevăr și minciuni” și negând că Iranul ar fi fost de acord să-și demonteze materialele nucleare. O acalmie diplomatică la sfârșitul sesiunii de vineri a calmat atmosfera și a permis indicilor să-și recupereze pierderile, în timp ce Trump însuși a anunțat că decizia finală va fi luată după o întâlnire în Camera de criză. În același timp, au apărut rapoarte privind o propunere a SUA ca parte a renegocierilor USMCA, care impune ca 50% din valoarea componentelor din fiecare mașină vândută în condiții tarifare preferențiale să provină exclusiv din Statele Unite, ceea ce a declanșat volatilitatea acțiunilor din sectorul auto.
Date macroeconomice
Pe frontul macroeconomic, trei publicări cheie au atras atenția. În primul rând, valoarea preliminară a inflației HICP pentru Germania s-a situat la 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de o prognoză de 2,8%, în timp ce CPI a scăzut la 2,6% de la un nivel așteptat de 2,9%, ceea ce trimite un semnal clar de relaxare monetară înaintea următoarei reuniuni a BCE. În al doilea rând, inflația CPI din Polonia în luna mai a surprins puternic în sens negativ, scăzând la 3,1% față de un consens de 3,6%, iar pe o bază lunară, prețurile au scăzut cu 0,3%, marcând cea mai bruscă scădere din septembrie 2023. În al treilea rând, PIB-ul canadian s-a contractat cu 0,1% în primul trimestru al anului 2026, în timp ce piața se aștepta la o creștere de 1,5%, confirmând efectele crescânde ale războaielor comerciale și pregătind terenul pentru noi reduceri ale ratei dobânzii de către Banca Canadei.
Indici
Pe Wall Street, indicele Dow Jones Industrial Average a condus sesiunea cu un câștig de 0,8%, depășind S&P 500 (+0,35%) și Nasdaq (+0,3%), în timp ce acțiunile cu capitalizare mică din Russell 2000 (-0,9%) — care sunt cele mai sensibile la creșterea randamentelor obligațiunilor — au încheiat ziua pe minus. Indicele european Stoxx Europe 600 a câștigat 0,5%, iar indicele EU50 a crescut cu aproximativ 0,4%, 71% dintre companii înregistrând evoluții pozitive pe parcursul zilei, tranzacționându-se cu doar 1,5% sub maximele istorice. În Ungaria, principalul indice BUX a crescut cu 2,4% în urma știrii că Comisia Europeană a deblocat 16,4 miliarde de euro din fondurile UE după ce a ajuns la un acord cu noul prim-ministru Peter Magyar.
Acțiuni
Vedetele sesiunii au fost în principal companiile din sectoarele tehnologiei și cloud: Dell (+35%), Palantir (+9,13%), CrowdStrike (+8,20%), Palo Alto Networks (+7,32%), Adobe (+6,08%) și ARM Holdings (+5,08%), în timp ce, printre acțiunile europene, s-a remarcat Airbus (+1,95%). Pe partea pierzătoare, sectorul confecțiilor a dominat (Gap a scăzut cu 15% după ce și-a redus previziunile pentru întregul an), alături de SentinelOne (în scădere cu 16% în urma previziunilor slabe și a anunțului privind o reducere a forței de muncă cu 8%) și companiile spațiale AST SpaceMobile și Rocket Lab, care au fost vândute masiv după explozia rachetei New Glenn a Blue Origin pe rampa de lansare. Printre pierzătorii europeni s-a numărat Deutsche Bank, care, în ciuda sentimentului general pozitiv, a scăzut cu 2,29%.
Valute
Dolarul american a fost sub presiune pe fondul rapoartelor privind un potențial acord cu Iranul și o îmbunătățire a sentimentului global, indicele USD (USDIDX) pierzând 0,11% până la aproximativ 98,84. Perechea EURUSD se consolidează în intervalul 1,1570–1,1760, sub rezistența cheie EMA200, cu RSI în jur de 47 indicând un echilibru de forțe, deși o depășire a nivelului de 1,1760 ar deschide calea către 1,19. Forintul maghiar s-a apreciat în urma știrilor despre fondurile UE, EURHUF scăzând cu 0,5%, în timp ce dolarul canadian a fost supus unei presiuni puternice după ce datele au arătat o contracție a PIB-ului, iar perechea USDCAD a crescut semnificativ. Zlotul polonez a reacționat modest la datele pozitive privind inflația, EURPLN crescând cu 0,1% până la 4,23.
Mărfuri
Petrolul brut a fost în centrul atenției din cauza semnalelor contradictorii din Orientul Mijlociu. Brent și WTI au scăzut cu peste 2% după ce Trump a anunțat un acord cu Iranul privind deschiderea Strâmtorii Hormuz, prin care trec aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol, dar după ce Iranul a negat informația, o parte din pierderi au fost recuperate, WTI tranzacționându-se în jurul valorii de 87 USD pe baril. Aurul a câștigat 1,44% și se tranzacționa în jurul valorii de 4.560 USD pe uncie, confirmându-și corelația inversă istorică cu USD, în timp ce gazul natural a crescut cu 0,42%, ajungând la 3,32 USD. Argintul a rămas practic neschimbat, pierzând doar 0,07%.
Criptomonede
Bitcoin a testat niveluri sub 73.000 USD, în ciuda câștigurilor de pe piețele bursiere, confirmând slăbiciunea sezonieră înaintea sezonului de vară și un an 2026 plin de provocări pentru industria criptomonedelor în general. Prețul BTC s-a apropiat de media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni pe graficul săptămânal, iar din punct de vedere istoric, o situație similară a avut loc în primăvara anului 2020, în mijlocul pieței bear din 2022 și în februarie 2026. Datele on-chain de la CryptoQuant indică o scădere semnificativă a activității de cumpărare a balenelor, analogă cu slăbiciunea ciclică observată în primăvara anului 2022, iar o scădere sub 72.000 de dolari ar putea deschide calea pentru o testare a minimelor locale la 60.000 de dolari. Un semnal negativ suplimentar pentru industrie a fost suspendarea tranzacționării pe blockchain-ul Sui (Mysten Labs) pentru a doua zi consecutivă.
📆Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (29.05.2026)
Ungaria deblochează fondurile UE; cursul EUR/HUF scade cu 0,5%
🔄 ACTUALIZARE: Iranul respinge declarația lui Trump – Prețurile petrolului revin 💥
🚩 Bitcoin scade, testând o zonă importantă de suport pe fondul slăbiciunii ciclice a pieței criptomonedelor
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."