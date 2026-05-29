Rezumatul zilei: Cumpărătorii continuă să domine piețele, în ciuda turbulențelor geopolitice⏰

Principalul factor care determină volatilitatea

Principalul motor al piețelor astăzi a fost sectorul tehnologic, mai exact rezultatele spectaculoase ale companiei Dell, care și-a majorat previziunile privind veniturile anuale la 165–169 miliarde de dolari, veniturile din servere AI crescând de aproape nouă ori față de aceeași perioadă a anului trecut. Boom-ul AI a stimulat întregul segment de hardware pentru computere (Dell +35%, HPE +17%, NetApp +19%), subminând în același timp narațiunea unei „apocalipse SaaS”, întrucât rezultatele unor companii precum Salesforce (+8,3%), Palantir (+9,3%), SAP (+4%) și Oracle (+8%) au arătat că, companiile investesc agresiv în software bazat pe AI. Revizuirea în jos a PIB-ului SUA a avut un aspect pozitiv: creșterea puternică a cheltuielilor corporative pentru tehnologie, de 17,2%.

Geopolitică

Principala problemă geopolitică a fost mesajul haotic din jurul acordului SUA-Iran privind Strâmtoarea Hormuz. Trump a anunțat prin intermediul Truth Social că blocada navală a Iranului va fi ridicată, sub rezerva, printre altele, a renunțării Iranului la armele nucleare și a îndepărtării minelor marine, dar agenția de știri iraniană Fars a contestat aceste afirmații, numindu-le un „amestec de adevăr și minciuni” și negând că Iranul ar fi fost de acord să-și demonteze materialele nucleare. O acalmie diplomatică la sfârșitul sesiunii de vineri a calmat atmosfera și a permis indicilor să-și recupereze pierderile, în timp ce Trump însuși a anunțat că decizia finală va fi luată după o întâlnire în Camera de criză. În același timp, au apărut rapoarte privind o propunere a SUA ca parte a renegocierilor USMCA, care impune ca 50% din valoarea componentelor din fiecare mașină vândută în condiții tarifare preferențiale să provină exclusiv din Statele Unite, ceea ce a declanșat volatilitatea acțiunilor din sectorul auto.

Date macroeconomice

Pe frontul macroeconomic, trei publicări cheie au atras atenția. În primul rând, valoarea preliminară a inflației HICP pentru Germania s-a situat la 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de o prognoză de 2,8%, în timp ce CPI a scăzut la 2,6% de la un nivel așteptat de 2,9%, ceea ce trimite un semnal clar de relaxare monetară înaintea următoarei reuniuni a BCE. În al doilea rând, inflația CPI din Polonia în luna mai a surprins puternic în sens negativ, scăzând la 3,1% față de un consens de 3,6%, iar pe o bază lunară, prețurile au scăzut cu 0,3%, marcând cea mai bruscă scădere din septembrie 2023. În al treilea rând, PIB-ul canadian s-a contractat cu 0,1% în primul trimestru al anului 2026, în timp ce piața se aștepta la o creștere de 1,5%, confirmând efectele crescânde ale războaielor comerciale și pregătind terenul pentru noi reduceri ale ratei dobânzii de către Banca Canadei.

Indici

Pe Wall Street, indicele Dow Jones Industrial Average a condus sesiunea cu un câștig de 0,8%, depășind S&P 500 (+0,35%) și Nasdaq (+0,3%), în timp ce acțiunile cu capitalizare mică din Russell 2000 (-0,9%) — care sunt cele mai sensibile la creșterea randamentelor obligațiunilor — au încheiat ziua pe minus. Indicele european Stoxx Europe 600 a câștigat 0,5%, iar indicele EU50 a crescut cu aproximativ 0,4%, 71% dintre companii înregistrând evoluții pozitive pe parcursul zilei, tranzacționându-se cu doar 1,5% sub maximele istorice. În Ungaria, principalul indice BUX a crescut cu 2,4% în urma știrii că Comisia Europeană a deblocat 16,4 miliarde de euro din fondurile UE după ce a ajuns la un acord cu noul prim-ministru Peter Magyar.

Acțiuni

Vedetele sesiunii au fost în principal companiile din sectoarele tehnologiei și cloud: Dell (+35%), Palantir (+9,13%), CrowdStrike (+8,20%), Palo Alto Networks (+7,32%), Adobe (+6,08%) și ARM Holdings (+5,08%), în timp ce, printre acțiunile europene, s-a remarcat Airbus (+1,95%). Pe partea pierzătoare, sectorul confecțiilor a dominat (Gap a scăzut cu 15% după ce și-a redus previziunile pentru întregul an), alături de SentinelOne (în scădere cu 16% în urma previziunilor slabe și a anunțului privind o reducere a forței de muncă cu 8%) și companiile spațiale AST SpaceMobile și Rocket Lab, care au fost vândute masiv după explozia rachetei New Glenn a Blue Origin pe rampa de lansare. Printre pierzătorii europeni s-a numărat Deutsche Bank, care, în ciuda sentimentului general pozitiv, a scăzut cu 2,29%.

Valute

Dolarul american a fost sub presiune pe fondul rapoartelor privind un potențial acord cu Iranul și o îmbunătățire a sentimentului global, indicele USD (USDIDX) pierzând 0,11% până la aproximativ 98,84. Perechea EURUSD se consolidează în intervalul 1,1570–1,1760, sub rezistența cheie EMA200, cu RSI în jur de 47 indicând un echilibru de forțe, deși o depășire a nivelului de 1,1760 ar deschide calea către 1,19. Forintul maghiar s-a apreciat în urma știrilor despre fondurile UE, EURHUF scăzând cu 0,5%, în timp ce dolarul canadian a fost supus unei presiuni puternice după ce datele au arătat o contracție a PIB-ului, iar perechea USDCAD a crescut semnificativ. Zlotul polonez a reacționat modest la datele pozitive privind inflația, EURPLN crescând cu 0,1% până la 4,23.

Mărfuri

Petrolul brut a fost în centrul atenției din cauza semnalelor contradictorii din Orientul Mijlociu. Brent și WTI au scăzut cu peste 2% după ce Trump a anunțat un acord cu Iranul privind deschiderea Strâmtorii Hormuz, prin care trec aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol, dar după ce Iranul a negat informația, o parte din pierderi au fost recuperate, WTI tranzacționându-se în jurul valorii de 87 USD pe baril. Aurul a câștigat 1,44% și se tranzacționa în jurul valorii de 4.560 USD pe uncie, confirmându-și corelația inversă istorică cu USD, în timp ce gazul natural a crescut cu 0,42%, ajungând la 3,32 USD. Argintul a rămas practic neschimbat, pierzând doar 0,07%.

Criptomonede

Bitcoin a testat niveluri sub 73.000 USD, în ciuda câștigurilor de pe piețele bursiere, confirmând slăbiciunea sezonieră înaintea sezonului de vară și un an 2026 plin de provocări pentru industria criptomonedelor în general. Prețul BTC s-a apropiat de media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni pe graficul săptămânal, iar din punct de vedere istoric, o situație similară a avut loc în primăvara anului 2020, în mijlocul pieței bear din 2022 și în februarie 2026. Datele on-chain de la CryptoQuant indică o scădere semnificativă a activității de cumpărare a balenelor, analogă cu slăbiciunea ciclică observată în primăvara anului 2022, iar o scădere sub 72.000 de dolari ar putea deschide calea pentru o testare a minimelor locale la 60.000 de dolari. Un semnal negativ suplimentar pentru industrie a fost suspendarea tranzacționării pe blockchain-ul Sui (Mysten Labs) pentru a doua zi consecutivă.