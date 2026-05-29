Ungaria deblochează fondurile UE; cursul EUR/HUF scade cu 0,5%

La mai puțin de o lună după victoria spectaculoasă obținută în alegerile parlamentare, Péter Magyar a ajuns la un acord cu Comisia Europeană pentru deblocarea fondurilor UE înghețate. Noul prim-ministru al Ungariei a prezentat la Bruxelles un plan ambițios de reforme, care a primit aprobarea preliminară din partea Ursulei von der Leyen. Acordul deschide calea pentru eliberarea a 16,4 miliarde de euro, inclusiv 10 miliarde de euro din Facilitatea pentru redresare și reziliență (RRF), 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune și 2,2 miliarde de euro legate de reformele menite să restabilească libertatea academică. Cu toate acestea, fondurile nu vor ajunge imediat la Budapesta. Bruxelles va plăti capitalul în tranșe, condiționat de implementarea prealabilă și aprobarea oficială de către CE a unor modificări legislative specifice. Printre angajamentele cele mai importante ale noului cabinet se numără: aderarea Ungariei la Parchetul European (EPPO);

consolidarea independenței Autorității Naționale pentru Integritate , care este responsabilă de combaterea corupției;

desființarea fundațiilor de gestionare a activelor de interes public (PIT) care au controlat universitățile maghiare, permițând studenților locali să se reîntoarcă imediat în programul Erasmus pentru anul universitar următor. Piețele financiare au reacționat rapid la această știre. Perspectiva unor intrări masive de capital și a normalizării relațiilor cu UE a dat un impuls clar monedei locale, determinând scăderea cu 0,5% a perechii EUR/HUF. Cu toate acestea, deoarece o deblocare rapidă a fondurilor UE fusese deja în mare parte anticipată de participanții la piață, amploarea mișcării valutare a rămas oarecum limitată. Grafic: EUR/HUF (13.03 - 29.05) Sursa: xStation, 29.05.2026 Creșteri semnificative s-au înregistrat și la Bursa din Budapesta, unde indicele de referință BUX a urcat cu 2,4%

