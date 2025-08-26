Rezumatul zilei: Datele macroeconomice americane peste așteptări nu ridică ajută dolarul 🗽Aurul și EURUSD în creștere

Indicii europeni au scăzut astăzi, afectați în parte de criza politică din Franța. Îngrijorările legate de formarea unui nou guvern și negocierile bugetare în curs au alimentat nervozitatea în întreaga regiune. Indicele francez CAC40 a scăzut cu 1,7%, indicele german DAX a pierdut 0,5%, iar indicele britanic FTSE 100 a scăzut cu 0,6%. Indicii americani s-au tranzacționat cu o volatilitate limitată, investitorii așteptând raportul privind veniturile Nvidia, care urma să fie publicat după închiderea pieței. Acțiunile Nvidia au câștigat peste 0,7% înainte de publicarea raportului. Palantir a crescut cu aproape 2%, încercând să se redreseze după recentele presiuni de vânzare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Dintre indicii de referință din SUA, Russell 2000 (US2000) a înregistrat performanțe superioare, cu câștiguri în rândul acțiunilor cu capitalizare mică. În schimb, contractele futures pe Nasdaq (US100) și S&P 500 (US500) au scăzut cu 0,01%–0,05%. Datele economice din SUA au fost mai bune decât estimările, dar nu au reușit să ajute dolarul. Indicele USD a scăzut cu 0,15%, în timp ce EUR/USD a urcat la 1,1636. Randamentele obligațiunilor de stat americane pe 10 ani au scăzut cu aproape 2 puncte de bază, sub 4,26%. Publicarea datelor cheie: Comenzi de bunuri durabile: actual –2,8% MoM (prognoză –3,8%, anterior –9,4%).

Bunuri durabile de bază: actual +1,1% MoM (prognoză +0,2%, anterior +0,3%).

Comenzi de bunuri de capital, excluzând apărarea: actual +1,1% MoM (prognoză +0,3%, anterior –0,6%).

Încrederea consumatorilor, conform Conference Board: actual 97,4 (anterior 97,2, revizuit 98,7, prognoză 96,4).

Indicele prețurilor locuințelor: actual –0,2% MoM (prognoză –0,1%, anterior –0,2%).

Indicele prețurilor locuințelor FHFA în 20 de orașe: actual 2,14% YoY (prognoză 2,09%, anterior 2,8%).

Indicele Richmond Fed Manufacturing: actual –7 (prognoză –11, anterior –20).

Vânzări cu amănuntul Redbook (iulie): actual +6,5% YoY(față de +5,9% în iunie). Secretarul Trezoreriei SUA, Howard Lutnick, a semnalat că guvernul ar putea lua în considerare achiziționarea de participații în mai multe companii din sectorul apărării, inclusiv Lockheed Martin, ale cărei acțiuni au crescut cu aproape 2%. Sectorul apărării a înregistrat astăzi o creștere generală. Heico a înregistrat o creștere de peste 8% după ce a raportat rezultate pentru trimestrul al treilea cu mult peste așteptări. EPS a crescut cu 30% față de anul precedent , iar toate segmentele cheie ale companiei aerospațiale și de apărare au înregistrat o creștere solidă. Contractele futures pe cafea au scăzut după ce StoneX și-a actualizat previziunile privind oferta, prognozând recolte mai bogate în sezonul următor și o producție robustă de Robusta. Petrolul a scăzut cu peste 2% după comentariile președintelui Trump, care a amenințat cu sancțiuni împotriva Rusiei dacă nu se ajunge la un acord cu Ucraina. Trump a mai spus că prețul petrolului va scădea sub 60 de dolari. Casa Albă exercită presiuni și asupra Indiei în această chestiune. Cacao a scăzut cu peste 4%, pe fondul îmbunătățirii prognozelor meteorologice în Africa de Est, care a atenuat îngrijorările legate de aprovizionare. Perspectivele slabe ale cererii și impactul noilor tarife americane au adăugat o presiune suplimentară. Bitcoin s-a menținut în apropierea valorii de 110.000 de dolari, în timp ce atenția pieței criptomonedelor s-a îndreptat către Ethereum, care a câștigat peste 4%, ajungând la 4.530 de dolari. Aurul a avansat cu aproape 0,45%, ajungând la 3.380 de dolari/uncie, susținut de slăbiciunea dolarului.

