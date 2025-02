Rezumatul zilei: DAX stabilește un nou maxim istoric; NATGAS a scăzut cu 3,5% ca urmare a previziunilor privind vremea mai caldă din SUA

Piețele bursiere din Europa au avut un început puternic de săptămână. Nu numai că cei mai importanți indici de pe continent se tranzacționează aproape de maximele lor istorice, dar își măresc și decalajul deja semnificativ al randamentelor în comparație cu indicii americani. Bursa americană a rămas închisă astăzi din cauza unei sărbători publice (Ziua Președinților)

Indicele german DAX (+1,37%) a atins un nou nivel record, având acum un câștig de 14% de la începutul anului până în prezent . Indicele polonez WIG20 nu rămâne în urmă , având un plus de 17,5% în aceeași perioadă și câștigând aproape 0,8% numai astăzi .

Pe frontul corporativ, Rheinmetall a ieșit în evidență, acțiunile sale crescând cu 8% astăzi . Investitorii au căpătat încredere în accelerarea investițiilor în domeniul apărării în rândul țărilor NATO, în urma declarațiilor politicienilor europeni. Acțiunile BAE Systems (Marea Britanie), Leonardo (Italia), Kongsberg Gruppen (Norvegia) și Dassault (Franța) au urcat, de asemenea, între 5% și 8% .

După-amiază, au apărut rapoarte privind achizițiile planificate de miliarde de dolari ale Taiwanului de armament american , care ar putea declanșa mâine o revenire în sectorul american de apărare .

Pe piața Forex mai largă , yenul japonez este în prezent cel mai puternic performer , în timp ce francul elvețian și euro rămân sub presiune . Declarațiile oficialilor Fed Michelle Bowman și Patrick Harker sugerează o abordare prudentă a politicii monetare americane , dar îngrijorările tot mai reduse cu privire la politicile comerciale ale lui Trump fac tot mai probabilă o reducere a ratei în acest an .

Euforia care înconjoară yenul astăzi este alimentată de datele privind PIB-ul Japoniei, care au depășit cu mult așteptările pieței . Indicatorii de putere economică a Japoniei sugerează continuarea înăspririi monetare viitoare , în timp ce dolarul american a prezentat o slăbiciune notabilă în ultimele zile .

PIB-ul Japoniei a crescut cu 2,8% în termeni anuali în Q4 2024 , semnificativ peste prognoza de 1% și față de 1,7% în Q3 2024 . Ajustată sezonier, economia a crescut cu 1,2% YoY , comparativ cu 0,6% așteptat .

Aurul a urcat din nou la 2.900 USD pe uncie , avans alimentat de un dolar mai slab , extinzându-și revenirea după publicarea vinerea trecută a celor mai slabe date privind vânzările cu amănuntul din SUA din 2020 pentru luna ianuarie.

Contractele futures pentru gazele naturale sunt în scădere cu aproape 3,5% astăzi , după ce noile prognoze meteorologice au indicat creșterea temperaturilor în SUA . Temperaturile mai ridicate ar putea reduce cererea pentru generarea de energie electrică pe bază de gaze , ceea ce, la rândul său, diminuează impactul unei reduceri a stocurilor mai mari decât se preconiza asupra prețurilor .

Sentimentul pe piața criptomonedelor rămâne negativ . Bitcoin este în scădere cu 1,5%, coborând la 95.000 de dolari , în timp ce Solana pierde 6%, iar token-ul TRUMP se retrage cu aproape 10% .

