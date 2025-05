Rezumatul zilei: Dolarul are o creșterea majoră în rândul principalelor valute, randamentele obligațiunilor americane scad sub 4,2%

Indicii americani înregistrează creșteri ușoare astăzi, susținuți de speranța unei concluzii pozitive a problemei tarifelor comerciale. Indicele S&P 500 este în creștere cu 0,3%, iar Dow Jones câștigă aproape 0,6%. Situația este puțin mai nefavorabilă pentru indicele Nasdaq 100, care rămâne ușor sub prețul de închidere de ieri.

În timpul sesiunii de astăzi, am aflat o serie de rapoarte financiare ale companiilor listate pentru primul trimestru al anului 2025. Printre acestea s-au numărat: PayPal, General Motors, Coca-Cola, Deutsche Bank și Rheinmetall

