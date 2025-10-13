Franța la marginea prăpastiei

Prinsă între restricțiile fiscale și paralizia politică, Franța riscă să alunece de la instabilitate la o criză sistemică.

Prinsă între restricțiile fiscale și paralizia politică, Franța riscă să alunece de la instabilitate la o criză sistemică.

Prinsă între restricțiile fiscale și paralizia politică, Franța riscă să alunece de la instabilitate la o criză sistemică.

Prinsă între restricțiile fiscale și paralizia politică, Franța riscă să alunece de la instabilitate la o criză sistemică.

Prinsă între restricțiile fiscale și paralizia politică, Franța riscă să alunece de la instabilitate la o criză sistemică.

Prinsă între restricțiile fiscale și paralizia politică, Franța riscă să alunece de la instabilitate la o criză sistemică.

Bugetul pentru 2026 vizează reducerea deficitului sub 5% din PIB, pe fondul creșterii datoriei, randamentelor ridicate ale obligațiunilor și neîncrederii pieței.

Bugetul pentru 2026 vizează reducerea deficitului sub 5% din PIB, pe fondul creșterii datoriei, randamentelor ridicate ale obligațiunilor și neîncrederii pieței.

Bugetul pentru 2026 vizează reducerea deficitului sub 5% din PIB, pe fondul creșterii datoriei, randamentelor ridicate ale obligațiunilor și neîncrederii pieței.

Bugetul pentru 2026 vizează reducerea deficitului sub 5% din PIB, pe fondul creșterii datoriei, randamentelor ridicate ale obligațiunilor și neîncrederii pieței.

Bugetul pentru 2026 vizează reducerea deficitului sub 5% din PIB, pe fondul creșterii datoriei, randamentelor ridicate ale obligațiunilor și neîncrederii pieței.

Bugetul pentru 2026 vizează reducerea deficitului sub 5% din PIB, pe fondul creșterii datoriei, randamentelor ridicate ale obligațiunilor și neîncrederii pieței.

Noul guvern francez condus de Lecornu se confruntă cu tulburări politice imediate, cu multiple moțiuni de cenzură și o majoritate fragilă între partide.

Noul guvern francez condus de Lecornu se confruntă cu tulburări politice imediate, cu multiple moțiuni de cenzură și o majoritate fragilă între partide.

Noul guvern francez condus de Lecornu se confruntă cu tulburări politice imediate, cu multiple moțiuni de cenzură și o majoritate fragilă între partide.

Noul guvern francez condus de Lecornu se confruntă cu tulburări politice imediate, cu multiple moțiuni de cenzură și o majoritate fragilă între partide.

Noul guvern francez condus de Lecornu se confruntă cu tulburări politice imediate, cu multiple moțiuni de cenzură și o majoritate fragilă între partide.

Noul guvern francez condus de Lecornu se confruntă cu tulburări politice imediate, cu multiple moțiuni de cenzură și o majoritate fragilă între partide.

Aspecte esențiale Noul guvern francez condus de Lecornu se confruntă cu tulburări politice imediate, cu multiple moțiuni de cenzură și o majoritate fragilă între partide.

Bugetul pentru 2026 vizează reducerea deficitului sub 5% din PIB, pe fondul creșterii datoriei, randamentelor ridicate ale obligațiunilor și neîncrederii pieței.

Prinsă între restricțiile fiscale și paralizia politică, Franța riscă să alunece de la instabilitate la o criză sistemică.

Decizia de a-l menține pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru, la conducerea unui guvern extins pentru a include șase foști membri ai Les Républicains (dreapta) și opt înalți funcționari publici, nu contribuie deloc la atenuarea sentimentului profund de instabilitate care apasă asupra vieții politice franceze. Abia format, acest al doilea guvern Lecornu se confruntă deja cu o dublă amenințare de cenzură: La France Insoumise (extrema stângă) și Rassemblement National (extrema dreaptă) au depus fiecare o moțiune, în timp ce Partidul Socialist (stânga) ia în considerare introducerea unei a treia moțiuni după prezentarea bugetelor de stat și de securitate socială marți. Consiliul de Miniștri inaugural, programat pentru mâine la 11:00 ora României, va marca adevăratul botez al focului pentru un executiv aflat sub o presiune intensă. Proiectul de lege privind finanțele și proiectul de lege privind finanțarea securității sociale vor fi prezentate acolo înainte de a fi supuse Adunării Naționale. Din cauza constrângerilor de timp, textul va fi identic cu versiunea trimisă pe 2 octombrie Consiliului Superior al Finanțelor Publice. Este un buget de continuitate, cu puțin spațiu de manevră, care reflectă atât constrângerile politice, cât și presiunea pieței. Oficial, guvernul își menține obiectivul de a reduce deficitul public sub 5% din PIB până în 2026, confirmând în același timp obiectivul european de 3% până în 2029. Dar drumul către acest obiectiv a devenit mai dificil: creșterea economică a fost revizuită în jos la 1%, iar fiecare zecime de punct procentual de deficit suplimentar agravează o datorie care depășește deja 114% din PIB. În contextul actual, cu randamentele obligațiunilor de stat franceze (OAT) menținându-se la 3,470% și spread-ul față de obligațiunile germane (Bund) la 0,844%, chiar și o mică greșeală bugetară ar putea reaprinde tensiunile pe piețele datoriei suverane. Bugetul Lecornu este marcat de restricții impuse. Se preconizează economii de șase miliarde de euro din reducerea costurilor de funcționare ale statului și a transferurilor sociale. Primul ministru a renunțat la anumite măsuri controversate, cum ar fi renunțarea a două zile de sărbătoare legală propusă de François Bayrou, dar își menține angajamentul ferm de a reduce nivelul de trai al statului. Pe plan fiscal, Sébastien Lecornu a exclus „impozitul Zucman” cerut de stânga, optând în schimb pentru un „impozit pe activele financiare” deținute de holdingurile familiale, o măsură care se preconizează că va genera între 1 și 1,5 miliarde de euro. De asemenea, el intenționează să mențină contribuția diferențiată pentru veniturile mari și să reducă taxa pe valoarea adăugată pentru întreprinderi, la un cost estimat de 1,1 miliarde de euro. Alte ajustări includ o reducere modestă a impozitului pe venit pentru cuplurile cu venituri mai mici și o deducere forfetară revizuită pentru pensionarii mai înstăriți. În ceea ce privește politica socială, prim-ministrul a deschis ușa către o suspendare parțială a reformei pensiilor: o cerință cheie a socialiștilor. Cu toate acestea, el rămâne angajat să reducă cheltuielile cu sănătatea, în special prin dublarea coplăților medicale și înăsprirea limitelor pentru concediile medicale. „Anul alb” propus, care prevede înghețarea salariilor și a prestațiilor sociale ale funcționarilor publici, ar urma să fie reînnoit, în timp ce se are în vedere o creștere țintită a pensiilor femeilor. Acest mozaic de măsuri reflectă atitudinea defensivă a unui guvern aflat în modul de supraviețuire. Prin combinarea disciplinei fiscale, a facilităților fiscale selective și a politicii sociale prudente, administrația speră să limiteze neîncrederea pieței fără a provoca furia publicului. Dar aceasta nu mai este o agendă economică, ci o strategie de ultimă instanță. Criza Franței nu mai este doar fiscală, ci a devenit sistemică. Majoritatea prezidențială, lărgită artificial cu aliați fragili, se străduiește să ascundă eroziunea centrului politic. Moțiunile de cenzură care se profilează ar putea deschide calea către dizolvarea Adunării Naționale în următoarele săptămâni: un pas riscant, dar din ce în ce mai inevitabil pentru a restabili o legitimitate în declin. Prinsă între instabilitatea politică, fragilitatea financiară și oboseala democratică, Franța avansează la marginea prăpastiei. „Prea mare pentru a eșua”, ea trebuie să dovedească acum că rămâne capabilă să guverneze, să reformeze și să convingă. În caz contrar, riscă să devină o democrație suspendată între nerăbdarea piețelor și oboseala cetățenilor săi. Atâta timp cât politica se limitează la gestionarea crizelor în loc să le depășească, Republica va rămâne la un pas de prăpastie. Matéis Mouflet, analist de piață XTB

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."