Rezumatul dimineții (13.10.2025)

Piețele din Asia-Pacific înregistrează creșteri puternice. Indicii chinezi au crescut între 2,5% și 3,0%, indicele Nikkei din Japonia s-a apreciat cu 1,39%, indicele din Singapore a câștigat 1,0%, iar cel din Australia a avansat minimal cu 0,10%.

În ciuda unei parțiale detensionări în weekend, incertitudinea geopolitică persistentă continuă să susțină metalele prețioase. Aurul a crescut cu 1,75% până la 4.075 USD/uncie, în timp ce argintul a înregistrat o creștere și mai puternică (+3,35% până la 51,65 USD/uncie).

După ce vineri a amenințat că va impune tarife de 100% asupra tuturor produselor chinezești, Donald Trump și-a moderat tonul în weekend, ceea ce este considerat parte a unor negocieri mai ample. Piețele au înregistrat o revenire pe măsură ce retorica s-a calmat. Goldman Sachs se așteaptă acum la o „confruntare controlată”, mai degrabă decât la o escaladare pe scară largă.

Exporturile Chinei de metale rare au scăzut cu 31% în septembrie față de luna precedentă, atingând cel mai scăzut nivel din februarie, pe fondul unor controale mai stricte asupra exporturilor. Datele detaliate vor fi publicate pe 20 octombrie.

Între timp, Statele Unite intenționează să achiziționeze minerale critice în valoare de până la 1 miliard de dolari pentru a reduce dependența de China, procesul fiind supravegheat de Agenția Logistică a Apărării.

Exporturile Chinei au crescut cu 8,3% față de aceeași perioadă a anului trecut (cea mai puternică creștere din ultimele șase luni), iar importurile au urcat cu 7,4% față de aceeași perioadă a anului trecut (cea mai mare creștere din ultimele 17 luni). Importurile lunare record de minereu de fier și soia evidențiază o cerere rezistentă. Excedentul comercial s-a situat la 90,5 miliarde de dolari, ușor sub așteptări, din cauza creșterii puternice a importurilor.

Indicii americani revin în timpul sesiunii asiatice, pe fondul speranțelor de detensionare a relațiilor dintre SUA și China. Luni, 13 octombrie, piețele de capital din SUA vor funcționa ca de obicei, în timp ce piața obligațiunilor va rămâne închisă cu ocazia Zilei lui Columb.

Închiderea guvernului SUA a intrat în a douăsprezecea zi. Vicepreședintele J.D. Vance a avertizat că vor urma reduceri mai drastice ale locurilor de muncă la nivel federal, în timp ce sute de mii de angajați rămân în concediu fără plată.

Criptomonedele au revenit duminică seara, după pierderile semnificative înregistrate vineri, care au încheiat o săptămână volatilă. Piața derivatelor supraîndatorate a fost afectată în mod deosebit de scurta escaladare a conflictului comercial dintre SUA și China, cu lichidarea a peste 19 miliarde de dolari în poziții long și short în decurs de 24 de ore — o sumă record.

Bitcoin a scăzut cu peste 10%, iar multe proiecte mai mici au pierdut zeci de procente, dar scăderile s-au inversat duminică, după ultima postare a lui Trump, care semnaliza o dezescaladare. Bitcoin a revenit la 114.000 de dolari, în timp ce alte criptomonede au înregistrat creșteri de două cifre în aceeași sesiune.

