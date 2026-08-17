Rezumatul zilei: Dolarul în scădere, chiar și pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu 🚨

Principalul factor care determină volatilitatea pieței: Volatilitatea actuală a pieței este determinată de ciocnirea dintre optimismul legat de inteligența artificială și îngrijorările tot mai mari cu privire la o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu. Pe de o parte, rezultatele excelente înregistrate de companiile din sectorul tehnologic alimentează imaginația investitorilor. Pe de altă parte, însă, instabilitatea din regiunile cheie producătoare de resurse servește ca un memento al riscului mereu prezent. Ca urmare, piețele par să trateze această incertitudine ca pe o nouă normalitate, așa cum o demonstrează indicatorii de volatilitate ridicați.
Geopolitică: Situația din Orientul Mijlociu devine din ce în ce mai tensionată pe măsură ce armistițiul de șaizeci de zile dintre Statele Unite și Iran se apropie de sfârșit. Negocierile au ajuns într-un impas, iar traficul maritim prin crucialul Strâmtoarea Hormuz s-a oprit aproape complet. Donald Trump a turnat gaz pe foc amenințând că va bombarda Omanul dacă acesta se va opune intereselor americane. La rândul lor, oficialii iranieni au anunțat că vor trece la ofensivă în cazul în care negocierile diplomatice vor eșua.
Perspectivele macroeconomice: Cifrele dezamăgitoare privind vânzările cu amănuntul din Statele Unite și valorile moderate ale inflației amână perspectiva unei creșteri rapide a ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Piața se așteaptă în prezent ca prima decizie de înăsprire a politicii monetare să nu fie luată înainte de luna decembrie. Între timp, în Canada, inflația anuală a prețurilor de consum a accelerat în mod neașteptat până la 3% în iulie, depășind previziunile pieței. Această creștere a fost determinată în principal de majorarea prețurilor la combustibili și de costurile mai ridicate ale serviciilor turistice.
Indici: Piețele bursiere din SUA au înregistrat scăderi, principalul indice S&P 500 scăzând cu 0,2%. Indicele Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, a scăzut cu 0,1%, în timp ce indicele industrial Dow Jones a pierdut 200 de puncte. În Europa, sesiunea de tranzacționare a fost mai calmă și caracterizată de fluctuații minore. De remarcat că indicele polonez WIG20 a scăzut cu aproape 0,9%.
Acțiuni: Acțiunile Intuitive Machines au crescut cu încă 9% după ce compania a primit undă verde pentru un program profitabil de infrastructură satelitară. Rafinăriile americane înregistrează, de asemenea, creșteri semnificative, doborând recorduri istorice datorită marjelor în creștere. La polul opus s-a situat EyePoint Pharmaceuticals, al cărei preț al acțiunilor a scăzut cu 70% în urma eșecului studiilor clinice. Sectorul semiconductorilor a câștigat teren în urma unor rapoarte conform cărora administrația lui Donald Trump se opune achiziționării de cipuri chinezești de către Apple.
Valute: Dolarul american continuă să se deprecieze pe fondul datelor macroeconomice mai slabe și al diminuării așteptărilor privind majorările ratei dobânzii. Ca urmare, cursul de schimb EUR/USD a depășit o barieră tehnică importantă (media mobilă exponențială pe 200 de zile) și a trecut pentru scurt timp de nivelul de 1,16. Între timp, yenul japonez se află sub presiune din cauza diferențialului de rate ale dobânzii, investitorii așteptând măsuri decisive din partea băncii centrale a țării. Dolarul canadian, pe de altă parte, s-a apreciat în urma publicării unor cifre privind inflația internă mai bune decât se aștepta.
Mărfuri: Problemele de capacitate din Strâmtoarea Hormuz au determinat creșterea prețurilor petrolului. Țițeiul WTI din SUA a crescut cu 1%, depășind 83 de dolari pe baril. Țițeiul Brent a înregistrat, de asemenea, un avans de 1%, depășind pragul de 89 de dolari. Slăbiciunea dolarului avantajează și metalele prețioase, aurul și argintul înregistrând câștiguri solide.
Criptomonede: Piața activelor digitale se află atale astăzi pe verde, pe fondul unui sentiment pozitiv în anumite sectoare tehnologice. Bitcoin a crescut cu 1,15%, ajungând la 63.680 de dolari. Ethereum are, de asemenea, o evoluție bună, înregistrând o creștere de 1,7%. Creșterile de pe această piață au permis Ethereum să atingă un preț de 1.908 dolari pe monedă
Volatilitatea observată cu puțin înainte de ora 21:00 pe anumite instrumente. Sursă: xStatio
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