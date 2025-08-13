Rezumatul zilei: Dolarul se depreciază pe fondul așteptărilor privind reducerea ratei dobânzii

Indicii americani au înregistrat astăzi creșteri, deși au cedat o parte din acestea în a doua jumătate a sesiunii. US500 este stabil, cu puțin peste două ore înainte de închidere, US100 este în scădere cu aproximativ 0,1%, în timp ce US200 este în creștere cu peste 1%.

Creșteri puternice au fost înregistrate în timpul sesiunii asiatice, în special pentru indicele celor mai mari companii din China și pe piața din Hong Kong. Piețele europene au înregistrat creșteri mai limitate.

O mișcare notabilă a fost scăderea cu peste 18% a prețului acțiunilor CoreWeave. Specialistul în infrastructură AI (GPU) a raportat venituri în creștere semnificativă, dar profitul net a scăzut în mod neașteptat. Morgan Stanley a emis un rating Equalweight cu un preț țintă de 91 USD, cu aproape 30% sub prețul de piață actual.

Dolarul american continuă să se deprecieze pe fondul așteptărilor crescânde privind reducerea ratei dobânzii în SUA, EURUSD urcând peste 1,1700. Donald Trump și Scott Bessent au subliniat din nou necesitatea reducerii ratelor dobânzilor, Trump sugerând că acestea ar trebui să scadă la 1%, iar Bessent pledând pentru o reducere de aproximativ 1,5 puncte procentuale față de nivelurile actuale.

Prețul argintului a crescut la 38,5 USD pe uncie, cu peste 1,5%, susținut de creșteri moderate ale aurului și de slăbirea dolarului, pe fondul așteptărilor tot mai mari ale traderilor privind reducerea ratelor dobânzilor în SUA.

PIB-ul Poloniei a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în linie cu așteptările pieței, accelerând de la 3,2%. Pe bază trimestrială, economia a crescut cu 0,8% față de trimestrul anterior, ușor sub previziuni. Obiectivul de creștere al guvernului de 3,7% pentru acest an ar putea contribui la reducerea deficitului fiscal sub 6,0%.

Inflația germană a fost la nivelul preliminar din iulie, de 2,0%, în timp ce inflația spaniolă a crescut la 2,7% pe an, reducând șansele unei noi reduceri a ratei dobânzii de către BCE în acest an.

Prețurile petrolului au continuat să scadă înaintea întâlnirii de vineri dintre Trump și Putin. Datele DOE din SUA au arătat o creștere a stocurilor de țiței cu 3 milioane de barili, mult peste previziuni, împingând țițeiul WTI sub nivelul de suport cheie.

Contractele futures pe gazul natural Henry Hub (NATGAS) au înregistrat o revenire de aproape 2% după recentele scăderi, susținute de stocurile stabile și ridicate din SUA (aproximativ 3.100 bcf) și de cea mai rece lună august din ultimii opt ani. Un uragan care se formează în Atlantic ar putea răci și mai mult temperaturile de-a lungul coastei de est a SUA.

Acțiunile chinezești înregistrează performanțe solide pe piețele americane, ADR-urile Alibaba (BABA.US) câștigând peste 3%. Contractele futures HSCEI au crescut cu peste 2,5%, impulsionate de îmbunătățirea perspectivelor relațiilor dintre SUA și China și de așteptările privind redresarea cererii din China.

Ethereum a crescut cu peste 2%, până la 4.700 USD, apropiindu-se de maximele pieței bull din 2021. Analiștii Standard Chartered văd potențial pentru o creștere până la 7.500 USD în acest an, parțial datorită volumelor mai mari de decontări pe blockchain-ul Ethereum. Bitcoin rămâne consolidat în jurul valorii de 120.000 USD.

Trump a semnalat că summitul din Alaska cu Putin nu va aborda posibile concesii teritoriale din partea Ucrainei, menționând că astfel de chestiuni ar putea fi discutate la un summit viitor la care va participa și Ucraina. El a mai spus că intenționează să numească în curând un nou președinte al Fed, având în prezent 3-4 candidați în vedere.

După închiderea de astăzi a sesiunii pe Wall Street, Cisco va publica rezultatele trimestriale, iar în timpul sesiunii asiatice vor fi publicate datele privind piața muncii din Australia.

