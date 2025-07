Rezumatul zilei: Dolarul se redresează după vânzările masive de ieri, acțiunile câștigă teren pe fondul datelor macroeconomice optimiste (17.07.2025)

Wall Street se îndreaptă spre o închidere în teritoriul pozitiv, susținută de datele privind vânzările cu amănuntul mai bune decât se aștepta ( S&P 500 : +0,4%; DJIA : +0,4%; Nasdaq : +0,8%; Russell 2000 : +0,9%). Creșterile sunt conduse de sectoarele tehnologic, industrial și al bunurilor de consum de bază.

Vânzările cu amănuntul din SUA au crescut cu 0,6% în iunie față de luna precedentă (prognoză: 0,1%; anterior: -0,9%), impulsionate de vânzările de automobile și cheltuielile în restaurante/baruri.

Numărul cererilor noi de șomaj a scăzut în mod neașteptat săptămâna trecută (221.000 față de prognoza de 233.000 și valoarea anterioară de 227.000).

Fostul membru al Fed și potențial succesor al lui Powell, Kevin Warsh, a cerut la CNBC o „schimbare de regim” la Rezerva Federală, criticând actuala conducere pentru gestionarea inflației și reticența de a reduce ratele dobânzilor. Warsh a afirmat că poziția „dependentă de date” a Fed subminează credibilitatea și încrederea în politica monetară.

GE Aerospace (GE.US) a depășit așteptările și a ridicat previziunile pentru întregul an 2025, înregistrând un EPS de 1,66 USD în Q2 (prognoza era de 1,43 USD) și venituri de 10,2 miliarde USD (prognoza era de 9,6 miliarde USD).

PepsiCo (PEP.US) a depășit, de asemenea, previziunile pentru trimestrul al doilea, cu o creștere puternică la nivel internațional (EPS de 2,12 dolari) și planuri de extindere a liniilor de produse cu conținut redus sau fără zahăr.

Piețele europene au afișat un optimism general, cu indicee german DAX (+1,5%), CAC40 din Franța(+1,3%), FTSE 100 (+0,5%), FTSE MIB din Italia (+0,9%), indicele spaniol IBX35 (+0,8%) și SMI din Elveția (+0,4%) închizându-se toate în creștere.

Pe piața valutară , dolarul american s-a apreciat ( USDIDX +0,35%) după panica minoră de ieri, susținut de datele care confirmă opinia Fed că economia SUA „se descurcă bine”. Cea mai slabă monedă din G10 a fost dolarul australian ( AUDUSD -0,67%), afectat de datele slabe privind piața muncii; francul elvețian s-a depreciat și el ( USDCHF +0,6%). Lira sterlină s-a menținut cel mai bine ( GBPUSD -0,13%). EURUSD a scăzut cu 0,5%, până la 1,1584.

Aurul a scăzut cu 0,3%, până la 1.337 dolari pe uncie, în timp ce argintul a continuat să crească (+0,45%, până la 38,08 dolari). Platina (+3,1%) și paladiul (+2,9%) au înregistrat, de asemenea, creșteri.

Petrolul Brent și WTI au înregistrat o creștere de 1,1% și, respectiv, 1,5% (Brent la 69,30 USD/baril). Gazul natural a scăzut cu 1% în urma ultimului raport EIA.

Sentimentul pe piața criptomonedelor a fost mixt: Bitcoin a scăzut cu 0,7%, în timp ce Ethereum a câștigat 1,1% la 3.420 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."