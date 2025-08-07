Rezumatul zilei: Wall Street inversează câștigurile; lira sterlină se apreciază după decizia BoE (07.08.2025)

Indicii bursieri americani încheie sesiunea de astăzi într-o stare mult mai negativă decât la începutul acesteia.

Toate contractele futures importante care reprezintă principalii indici au șters câștigurile înregistrate în prima parte a zilei și se tranzacționează în prezent la un nivel inferior față de cel din prima parte a zilei. US100 este în prezent în scădere cu 0,05%, în timp ce US500 este în scădere cu 0,45% iar US2000 pierde 0,9%.

Acțiunile Eli Lilly au scăzut astăzi cu peste 14% în urma rezultatelor dezamăgitoare ale unui studiu clinic privind un medicament oral pentru slăbit.

Intel se află în prezent în centrul unei controverse după ce președintele SUA, Donald Trump, a cerut demisia imediată a directorului general al companiei pe contul său de Truth Social, descriindu-l ca fiind „extrem de conflictual”. În lumina acestei intervenții politice și a unei analize recente privind presupusele legături ale directorului general al Intel cu China, acțiunile companiei sunt în prezent în scădere cu 4,4%.

SUA au publicat noi date macroeconomice care indică deteriorarea condițiilor de pe piața muncii americane. Datele privind cererile de șomaj au surprins cu o valoare mai mare, ceea ce ar putea justifica teoretic o reducere a ratei dobânzii de către Fed în septembrie.

Piețele europene au încheiat sesiunea de joi cu câștiguri solide. Indicele german DAX conduce, cu o creștere de 1,1%. Este urmat de CAC40, care a crescut cu 1%. Indicele elvețian a crescut cu 0,8%, iar IT40 cu 0,9%. FTSE 100 are cea mai slabă performanță, cu o scădere de 0,7%.

Banca Angliei reduce ratele cu 25 de puncte de bază. Decizia este în conformitate cu așteptările pieței, dar votul este mult mai agresiv decât se anticipa. Piața se aștepta la șapte voturi în favoarea unei reduceri și două în favoarea menținerii ratelor neschimbate, dar votul final a fost de 5-4 (cinci în favoarea unei reduceri, patru în favoarea menținerii ratelor neschimbate)..

Pe piața Forex, lira sterlină (ca urmare a deciziei BoE) și dolarul neozeelandez înregistrează din nou performanțe foarte bune. Pe de altă parte, observăm o presiune descendentă crescută asupra euro și a francului elvețian.

Aurul a crescut cu 0,7%, împingând piața metalelor prețioase mai sus, pe fondul scăderilor indicilor bursieri. Prețul argintului a crescut astăzi cu 0,84%.

Raportul EIA indică o creștere mult mai mică decât se aștepta a stocurilor de gaz. Este de remarcat faptul că, având în vedere caracterul sezonier al variațiilor stocurilor, intrăm într-o perioadă în care stocurile de gaz ar trebui să crească în mod obișnuit. Prin urmare, încetinirea bruscă a creșterii față de raportul anterior (când stocurile au crescut cu 48 miliarde de picioare cubice) s-a reflectat într-o reacție puternică a contractelor de gaz.

Observăm o ușoară îmbunătățire a sentimentului în ceea ce privește criptomonedele. Președintele Donald Trump va semna un decret prezidențial care va facilita investirea fondurilor din planurile de pensii 401(k) în active alternative, cum ar fi fondurile private de investiții, imobiliare, criptomonede și alte fonduri alternative. Decretul dispune Departamentului Muncii și altor agenții guvernamentale, inclusiv Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, să revizuiască și să ajusteze reglementările și liniile directoare pentru a permite un acces mai larg la aceste active în planurile de pensii, deschizând potențial o piață în valoare de aproximativ 12,5 trilioane de dolari.

