Rezumatul zilei: EURUSD crește cu 0,8%💡US100 revine peste media exponențială de 200 de perioade

Sc─âderile domin─â sectorul tehnologic ast─âzi, Tesla sc─âzând cu aproape 5% dup─â ce a raportat o sc─âdere de peste 49% de la an la an a vânz─ârilor de vehicule în China. Cu toate acestea, semiconductorii înregistreaz─â o revenire, Nvidia revenind de la o sc─âdere de aproape 3,5% pentru a se tranzac╚Ťiona cu aproape 1,5% mai sus. Majoritatea ac╚Ťiunilor de semiconductoare sunt în cre╚Ötere, îmbun─ât─â╚Ťind u╚Öor sentimentul înc─â slab de pe Nasdaq.

Sc─âderile domin─â sectorul tehnologic ast─âzi, Tesla sc─âzând cu aproape 5% dup─â ce a raportat o sc─âdere de peste 49% de la an la an a vânz─ârilor de vehicule în China. Cu toate acestea, semiconductorii înregistreaz─â o revenire, Nvidia revenind de la o sc─âdere de aproape 3,5% pentru a se tranzac╚Ťiona cu aproape 1,5% mai sus. Majoritatea ac╚Ťiunilor de semiconductoare sunt în cre╚Ötere, îmbun─ât─â╚Ťind u╚Öor sentimentul înc─â slab de pe Nasdaq.

Sc─âderile domin─â sectorul tehnologic ast─âzi, Tesla sc─âzând cu aproape 5% dup─â ce a raportat o sc─âdere de peste 49% de la an la an a vânz─ârilor de vehicule în China. Cu toate acestea, semiconductorii înregistreaz─â o revenire, Nvidia revenind de la o sc─âdere de aproape 3,5% pentru a se tranzac╚Ťiona cu aproape 1,5% mai sus. Majoritatea ac╚Ťiunilor de semiconductoare sunt în cre╚Ötere, îmbun─ât─â╚Ťind u╚Öor sentimentul înc─â slab de pe Nasdaq.

Sc─âderile domin─â sectorul tehnologic ast─âzi, Tesla sc─âzând cu aproape 5% dup─â ce a raportat o sc─âdere de peste 49% de la an la an a vânz─ârilor de vehicule în China. Cu toate acestea, semiconductorii înregistreaz─â o revenire, Nvidia revenind de la o sc─âdere de aproape 3,5% pentru a se tranzac╚Ťiona cu aproape 1,5% mai sus. Majoritatea ac╚Ťiunilor de semiconductoare sunt în cre╚Ötere, îmbun─ât─â╚Ťind u╚Öor sentimentul înc─â slab de pe Nasdaq.

Sc─âderile domin─â sectorul tehnologic ast─âzi, Tesla sc─âzând cu aproape 5% dup─â ce a raportat o sc─âdere de peste 49% de la an la an a vânz─ârilor de vehicule în China. Cu toate acestea, semiconductorii înregistreaz─â o revenire, Nvidia revenind de la o sc─âdere de aproape 3,5% pentru a se tranzac╚Ťiona cu aproape 1,5% mai sus. Majoritatea ac╚Ťiunilor de semiconductoare sunt în cre╚Ötere, îmbun─ât─â╚Ťind u╚Öor sentimentul înc─â slab de pe Nasdaq.

Sc─âderile domin─â sectorul tehnologic ast─âzi, Tesla sc─âzând cu aproape 5% dup─â ce a raportat o sc─âdere de peste 49% de la an la an a vânz─ârilor de vehicule în China. Cu toate acestea, semiconductorii înregistreaz─â o revenire, Nvidia revenind de la o sc─âdere de aproape 3,5% pentru a se tranzac╚Ťiona cu aproape 1,5% mai sus. Majoritatea ac╚Ťiunilor de semiconductoare sunt în cre╚Ötere, îmbun─ât─â╚Ťind u╚Öor sentimentul înc─â slab de pe Nasdaq.

Sectorul financiar este, de asemenea, sub o presiune ampl─â, ac╚Ťiunile Goldman Sachs ╚Öi Morgan Stanley pierzând aproximativ 5%, în timp ce Bank of America ╚Öi Citigroup scad cu aproape 6%.

Sectorul financiar este, de asemenea, sub o presiune ampl─â, ac╚Ťiunile Goldman Sachs ╚Öi Morgan Stanley pierzând aproximativ 5%, în timp ce Bank of America ╚Öi Citigroup scad cu aproape 6%.

Sectorul financiar este, de asemenea, sub o presiune ampl─â, ac╚Ťiunile Goldman Sachs ╚Öi Morgan Stanley pierzând aproximativ 5%, în timp ce Bank of America ╚Öi Citigroup scad cu aproape 6%.

Sectorul financiar este, de asemenea, sub o presiune ampl─â, ac╚Ťiunile Goldman Sachs ╚Öi Morgan Stanley pierzând aproximativ 5%, în timp ce Bank of America ╚Öi Citigroup scad cu aproape 6%.

Sectorul financiar este, de asemenea, sub o presiune ampl─â, ac╚Ťiunile Goldman Sachs ╚Öi Morgan Stanley pierzând aproximativ 5%, în timp ce Bank of America ╚Öi Citigroup scad cu aproape 6%.

Sectorul financiar este, de asemenea, sub o presiune ampl─â, ac╚Ťiunile Goldman Sachs ╚Öi Morgan Stanley pierzând aproximativ 5%, în timp ce Bank of America ╚Öi Citigroup scad cu aproape 6%.

Provincia canadian─â Ontario va impune o tax─â de export de 25% pe electricitatea trimis─â c─âtre 1,5 milioane de locuin╚Ťe din Minnesota, Michigan ╚Öi New York, ca represalii la tarifele impuse de Trump. Între timp, Quebec va ad─âuga o penalizare de 25 % asupra firmelor americane care liciteaz─â pentru contracte guvernamentale.

Provincia canadian─â Ontario va impune o tax─â de export de 25% pe electricitatea trimis─â c─âtre 1,5 milioane de locuin╚Ťe din Minnesota, Michigan ╚Öi New York, ca represalii la tarifele impuse de Trump. Între timp, Quebec va ad─âuga o penalizare de 25 % asupra firmelor americane care liciteaz─â pentru contracte guvernamentale.

Provincia canadian─â Ontario va impune o tax─â de export de 25% pe electricitatea trimis─â c─âtre 1,5 milioane de locuin╚Ťe din Minnesota, Michigan ╚Öi New York, ca represalii la tarifele impuse de Trump. Între timp, Quebec va ad─âuga o penalizare de 25 % asupra firmelor americane care liciteaz─â pentru contracte guvernamentale.

Provincia canadian─â Ontario va impune o tax─â de export de 25% pe electricitatea trimis─â c─âtre 1,5 milioane de locuin╚Ťe din Minnesota, Michigan ╚Öi New York, ca represalii la tarifele impuse de Trump. Între timp, Quebec va ad─âuga o penalizare de 25 % asupra firmelor americane care liciteaz─â pentru contracte guvernamentale.

Provincia canadian─â Ontario va impune o tax─â de export de 25% pe electricitatea trimis─â c─âtre 1,5 milioane de locuin╚Ťe din Minnesota, Michigan ╚Öi New York, ca represalii la tarifele impuse de Trump. Între timp, Quebec va ad─âuga o penalizare de 25 % asupra firmelor americane care liciteaz─â pentru contracte guvernamentale.

Provincia canadian─â Ontario va impune o tax─â de export de 25% pe electricitatea trimis─â c─âtre 1,5 milioane de locuin╚Ťe din Minnesota, Michigan ╚Öi New York, ca represalii la tarifele impuse de Trump. Între timp, Quebec va ad─âuga o penalizare de 25 % asupra firmelor americane care liciteaz─â pentru contracte guvernamentale.

Cota╚Ťia contractelor futures pe bumbac a sc─âzut la cel mai sc─âzut nivel din august 2020, dup─â ce China - cel mai mare cump─âr─âtor de fibre din lume - a impus un nou tarif de retorsiune de 15% pentru bumbacul american ╚Öi alte produse agricole. Alte m─ârfuri agricole au sc─âzut, de asemenea, la Chicago Board of Trade, porumbul pierzând 1,3%, iar grâul cu 2%.

Cota╚Ťia contractelor futures pe bumbac a sc─âzut la cel mai sc─âzut nivel din august 2020, dup─â ce China - cel mai mare cump─âr─âtor de fibre din lume - a impus un nou tarif de retorsiune de 15% pentru bumbacul american ╚Öi alte produse agricole. Alte m─ârfuri agricole au sc─âzut, de asemenea, la Chicago Board of Trade, porumbul pierzând 1,3%, iar grâul cu 2%.

Cota╚Ťia contractelor futures pe bumbac a sc─âzut la cel mai sc─âzut nivel din august 2020, dup─â ce China - cel mai mare cump─âr─âtor de fibre din lume - a impus un nou tarif de retorsiune de 15% pentru bumbacul american ╚Öi alte produse agricole. Alte m─ârfuri agricole au sc─âzut, de asemenea, la Chicago Board of Trade, porumbul pierzând 1,3%, iar grâul cu 2%.

Cota╚Ťia contractelor futures pe bumbac a sc─âzut la cel mai sc─âzut nivel din august 2020, dup─â ce China - cel mai mare cump─âr─âtor de fibre din lume - a impus un nou tarif de retorsiune de 15% pentru bumbacul american ╚Öi alte produse agricole. Alte m─ârfuri agricole au sc─âzut, de asemenea, la Chicago Board of Trade, porumbul pierzând 1,3%, iar grâul cu 2%.

Cota╚Ťia contractelor futures pe bumbac a sc─âzut la cel mai sc─âzut nivel din august 2020, dup─â ce China - cel mai mare cump─âr─âtor de fibre din lume - a impus un nou tarif de retorsiune de 15% pentru bumbacul american ╚Öi alte produse agricole. Alte m─ârfuri agricole au sc─âzut, de asemenea, la Chicago Board of Trade, porumbul pierzând 1,3%, iar grâul cu 2%.

Cota╚Ťia contractelor futures pe bumbac a sc─âzut la cel mai sc─âzut nivel din august 2020, dup─â ce China - cel mai mare cump─âr─âtor de fibre din lume - a impus un nou tarif de retorsiune de 15% pentru bumbacul american ╚Öi alte produse agricole. Alte m─ârfuri agricole au sc─âzut, de asemenea, la Chicago Board of Trade, porumbul pierzând 1,3%, iar grâul cu 2%.