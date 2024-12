Rezumatul zilei: Fed are o abordare mai “hawkish” 🗽US100 pierde 1,9%, deoarece dolarul american pune presiune pe activele riscante

Fed reduce ratele dobânzilor, așa cum era de așteptat, cu 25 de puncte de bază la 4,5%, dar în același timp își revizuiește puternic previziunile macroeconomice și indică o abordare mai prudentă a următoarelor sale mișcări

Fed vede o inflație mai mare anul viitor, de 2,5%, atât pentru PCE, cât și pentru Core PCE. Incertitudinea mai mare cu privire la inflație și la coborârea spre țintă (atingerea țintei a fost mutată în 2027) conduce la o evaluare mai ridicată a ratelor dobânzilor în viitor. Fed preconizează două reduceri ale ratelor anul viitor până în apropiere de 4% și alte două în 2026.

Fed și-a majorat ușor previziunile privind PIB-ul SUA, de la 2% în septembrie la 2,1%, și estimează o rată a șomajului mai mică, de 4,3% față de 4,4% anterior - ambele revizuiri au un ton clar “hawkish”

Powell a fost foarte “hawkish” în timpul conferinței și a indicat necesitatea unei abordări prudente a ratelor, având în vedere riscul unei reveniri a inflației. În opinia sa, ar putea fi nevoie de mai mult de 1-2 ani de acum înainte pentru a atinge ținta de inflație

Ca răspuns, asistăm la o întărire accentuată a dolarului. EURUSD scade cu mai mult de 1% și se tranzacționează sub nivelul de 1,0400. Potențial, perechea ar putea închide astăzi la cel mai scăzut nivel din 2022

Randamentele obligațiunilor pe 10 ani au crescut la 4,5% în SUA. Randamentele pe 10 ani și 2 ani au crescut astăzi cu 10 puncte de bază

Piața estimează acum mai puțin de două reduceri ale ratei dobânzii în 2025

Scăderi puternice sunt observate și pe US500. US500 pierde mai mult de 0,8% și testează zona din jurul valorii de 5.970 de puncte, ștergând orice câștig din decembrie. US100 și US2000 pierd mai mult de 1%

Printre companiile de pe Wall Street, cele mai performante sectoare astăzi au fost semiconductorii (Nvidia) și îngrijirea sănătății (United Health Group); acțiunile Heico, un producător de piese și sisteme aerospațiale și de apărare, au scăzut cu aproape 10%.

Prețul acțiunilor General Mills a avut, de asemenea, o evoluție slabă; compania, în ciuda unui raport mai bun decât previziunile, a redus așteptările privind vânzările și se așteaptă ca marjele produselor să scadă din cauza activităților promoționale extinse

Aurul a inversat câștigurile anterioare și s-a tranzacționat în scădere cu mai mult de 1,6% și a testat proximitatea pragului de 2.600 de dolari pe uncie

Ca răspuns la dolarul american mai puternic, vedem, de asemenea, Bitcoin retrăgându-se, în scădere cu 3,0% și coborând în apropierea pragului de 103.000. Acțiunile Microstrategy, însă, pierd mai puțin de 2%

Stocurile de petrol brut scad astăzi cu mai puțin de 1 milion brk, mai puțin decât se aștepta. În același timp, stocurile de benzină cresc cu 2,3 milioane brk (peste previziuni), dar stocurile de distilate scad cu 3,2 milioane brk. Cu toate acestea, țițeiul a plafonat câștigurile anterioare de astăzi și țițeiul WTI se retrage sub pragul de 70 USD pe baril

Inflația CPI din Marea Britanie a ajuns conform așteptărilor la 2,6% YoY, în creștere de la 2,3% YoY. Inflația de bază a crescut ușor mai lent la 3,5% YoY de la 3,3% YoY. GBPUSD a câștigat în cursul dimineții, dar după decizia Fed vedem o retragere masivă a perechii la cel mai scăzut nivel din noiembrie 27

Rata finală a inflației din Zona Euro pentru luna noiembrie a fost de 2,2% față de 2,3% în publicarea anterioară; inflașia de bază CPI a fost în conformitate cu publicarea anterioară (2,7% YoY)

Volatilitatea pe piețele de mărfuri agricole este limitată astăzi, cu excepția cafelei și a cacauei; contractele futures pentru soia au pierdut aproape 2%. Cacaua a crescut astăzi cu aproape 6%, atingând noi maxime istorice, susținută de previziunile slabe și mai mici decât în octombrie ale autorităților de stat pentru sezonul de recoltare din Coasta de Fildeș (⅓ din producția mondială). Piețele se așteaptă ca țara să producă 1,9 milioane de tone de cacao în actualul sezon 2024-25; aceasta este cu aproape 10% mai mică decât proiecțiile inițiale ale guvernului din octombrie, de aproximativ 2,1-2,2 milioane de tone.

