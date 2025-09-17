Rezumatul zilei: Fed reduce în sfârșit ratele dobânzilor, dar pune sub semnul întrebării continuarea relaxării monetare 💲🎙️

Fed a decis astăzi să reducă ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază, până la 4,25%, în conformitate cu așteptările. Decizia a fost luată aproape în unanimitate, doar Miran (numit recent de Trump în FOMC) votând pentru o reducere de 50 de puncte de bază.

Reacția pieței a fost inițial optimistă. Am asistat la o depreciere a dolarului și la o creștere semnificativă a contractului US2000 pentru companiile cu capitalizare mică. Cu toate acestea, în cadrul conferinței de presă, Powell a încercat să tempereze sentimentul investitorilor și a subliniat dependența Fed de date. El a adăugat, de asemenea, că Fed nu are nevoie să continue reducerile.

9 din cei 19 membri ai FOMC prevăd o reducere de 50 de puncte de bază în acest an, 2 prevăd o singură reducere, un membru (cel mai probabil Miran) prevede că ratele vor scădea sub 3% în acest an, în timp ce restul nu se așteaptă la reduceri.

În proiecțiile sale macroeconomice, Fed a indicat o creștere economică ușor mai mare în 2025 și în anii următori. Se așteaptă o scădere a șomajului în anul viitor și nu se prevăd riscuri majore de inflație în acest an. Fed a subliniat, însă, că piața muncii a slăbit în mod evident și că era oportună reducerea ratelor dobânzilor.

Indicii au încheiat sesiunea în scădere. US500 a scăzut cu peste 0,40%, US100 a pierdut 0,70%, iar US2000 a crescut cu doar 0,2%, după ce mai devreme înregistrase o creștere de peste 1% pe fondul așteptărilor privind reduceri suplimentare. Dolarul a înregistrat o revenire de 0,30%.

După scăderile accentuate ale acțiunilor europene în timpul sesiunii de ieri, astăzi s-au înregistrat încercări de revenire, dar majoritatea contractelor au înregistrat în continuare pierderi ușoare. DE40 a pierdut puțin sub 0,1%, în timp ce pierderi mai mari au fost înregistrate în Franța, unde FRA40 a scăzut cu 0,5%, și în Italia, unde scăderile au depășit 1,3%.

Vânzările de iPhone ale Apple (AAPL.US) în China au scăzut cu 6% în iulie și august față de aceeași perioadă a anului trecut, o scădere mai accentuată decât media înregistrată înainte de lansarea unui nou model. Întreaga piață chineză a smartphone-urilor s-a contractat cu 2% în această perioadă, în ciuda subvențiilor guvernamentale pentru susținerea consumului.

Piața imobiliară din SUA rămâne sub presiune. Raportul din august publicat astăzi a arătat date sub așteptări și mult mai slabe decât luna precedentă. În septembrie, au fost eliberate 1.307.000 de autorizații de construire (previziuni: 1.365.000; anterior: 1.428.000) și au fost demarate 1.312.000 de construcții de locuințe (previziuni: 1.370.000; anterior: 1.362.000).

Presiunea provine din ratele ridicate ale dobânzilor și costurile de finanțare, care reduc disponibilitatea pentru noi investiții în locuințe.

Stocurile de țiței din SUA au scăzut în mod neașteptat cu până la 9,28 milioane de barili, comparativ cu așteptările de doar 1,6 milioane de barili. Raportul API a arătat o scădere zilnică de peste 3 milioane de barili. Stocurile de benzină au scăzut, de asemenea, notabil cu 2,35 milioane de barili, în timp ce stocurile de distilat au crescut cu 4,05 milioane de barili.

Prețurile petrolului brut sunt în scădere în sesiunea de astăzi, reducând câștigurile puternice de ieri. Petrolul brut WTI se tranzacționează la puțin sub 64 USD pe baril. Câștigurile recente au fost determinate de îngrijorările crescânde cu privire la oferta disponibilă din Rusia.

În ciuda reacției inițiale pozitive la Fed, aurul a scăzut cu peste 1%, tranzacționându-se sub 3.650 USD pe uncie.

Inflația CPI din Marea Britanie pentru luna august a fost de 3,8% anual, în conformitate cu așteptările. Inflația de bază a scăzut la 3,6% anual, de asemenea în conformitate cu previziunile. Nu se așteaptă mâine o reducere a ratelor dobânzilor de către Banca Angliei. Cu toate acestea, piața prevede o reducere până la sfârșitul acestui an. GBPUSD a continuat să crească astăzi, chiar și în ciuda unui dolar american mai puternic pe piață.

Banca Canadei, în conformitate cu așteptările, a redus ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază, până la 2,5%. Decizia a fost determinată de scăderea recentă a inflației și de deteriorarea perspectivelor economice din cauza războiului comercial. Reduceri suplimentare sunt mai puțin sigure. USDCAD a înregistrat o revenire puternică în ultima sesiune, după două zile de scădere bruscă.

Nvidia a scăzut cu peste 3% pe fondul știrilor privind interzicerea de către China a achiziționării cipurilor sale de către firmele locale de tehnologie.

Între timp, acțiunile chineze au înregistrat o creștere puternică pe fondul așteptărilor privind investiții mari în AI. Indicii HK.cash și CHN.cash au atins cele mai ridicate niveluri din 2021. Se preconizează că investițiile de capital în AI vor ajunge la aproape 100 de miliarde de dolari în acest an, impulsionate nu numai de cheltuielile statului, ci și de companii private precum Alibaba și Tencent.

Contractele futures ICE Arabica coffee (COFFEE) au scăzut astăzi cu 7,50% după modificările prognozelor meteorologice din Brazilia, retrăgându-se de la maximele locale. Prognozele indică precipitații mai abundente săptămâna viitoare, atenuând îngrijorările legate de secetă.

Prețul cuprului a scăzut astăzi cu 1,25%. Piața ia în calcul creșterea producției din Chile, care compensează parțial efectul deprecierii dolarului. Chile, cel mai mare producător mondial de cupru (aproximativ 25% din oferta globală), se așteaptă la o creștere a producției în acest an.

