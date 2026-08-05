Newsletter monede digitale: Bitcoin ignoră optimismul de pe Wall Street. Este pregătită piața bull a criptomonedelor să revină?

Deși Bitcoin a apărat cu succes zona de 60.000 de dolari în ultimele luni, participarea pe piață rămâne relativ redusă. Fluxurile de capital către ETF-uri s-au îmbunătățit abia recent, în timp ce activitatea de pe piața spot încă nu are forța asociată de obicei cu o inversare durabilă a tendinței ascendente. În prezent, investitorii par mai atrași de acțiuni și chiar de metale prețioase decât de activele digitale. Atâta timp cât Bitcoin rămâne sub 70.000 de dolari, este dificil să se susțină că a început o inversare decisivă a tendinței.

Din perspectivă ciclică, piața criptomonedelor se află în prezent într-o poziție destul de familiară. Dacă ciclurile anterioare ale pieței Bitcoin continuă să servească drept ghid util, prima fază semnificativă a unei noi redresări ar putea începe în jurul lunilor noiembrie sau decembrie ale acestui an. Până atunci, nu poate fi exclusă o altă fază de capitulare, poate chiar ultima. O astfel de mișcare ar putea împinge Bitcoin către zona de 45.000 de dolari, unde prețul s-ar apropia de aproximativ -1,5 deviații standard față de media sa pe termen lung. Din punct de vedere istoric, acest nivel a marcat adesea limita inferioară a piețelor bear ale Bitcoin și a servit ca o zonă atractivă de acumulare în timpul ciclurilor anterioare.

Acest catalizator, însă, nu s-a materializat încă în niciuna dintre direcții. În timp ce indicele S&P 500 continuă să atingă noi maxime istorice și dolarul american s-a depreciat semnificativ, Bitcoin nu a reușit încă să acumuleze suficientă dinamică pentru a depăși în mod convingător pragul psihologic important de 70.000 de dolari.

Bitcoin continuă să se tranzacționeze în apropierea pragului de 64.000 de dolari, rămânând blocat într-un interval relativ îngust, în ciuda îmbunătățirii condițiilor pe piețele financiare mai largi. Sentimentul investitorilor este influențat de incertitudinea privind perspectivele politicii monetare a Rezervei Federale, în timp ce negocierile în curs dintre Statele Unite și Iran continuă să influențeze apetitul global pentru risc. O altă sursă de prudență în ultimele zile a fost atacul cibernetic de amploare asupra furnizorului canadian de portofele hardware Coinkite, care a dus la furtul de Bitcoin în valoare de aproape 90 de milioane de dolari din portofele „cold”, considerate de obicei printre cele mai sigure metode de stocare disponibile. În ciuda acestor evoluții, piața criptomonedelor a rămas remarcabil de stabilă, ceea ce sugerează că investitorii așteaptă un catalizator macroeconomic sau fundamental mai puternic înainte de a-și angaja capitalul.

Sursă: Checkonchain

Strategy vinde mai mult Bitcoin, în timp ce rezultatele Coinbase afectează încrederea pieței

Strategy, cel mai mare deținător corporativ de Bitcoin, a anunțat vânzarea a încă 1.683 BTC, în valoare de aproximativ 105 milioane de dolari. Aceasta a reprezentat a treia vânzare a companiei din ultimele săptămâni și a avut loc la scurt timp după ce aceasta a raportat rezultate trimestriale sub așteptări, determinate în mare parte de pierderile nerealizate din deținerile sale de Bitcoin.

Sentimentul din sectorul criptomonedelor a fost afectat și de rezultatele dezamăgitoare ale Coinbase, reamintind investitorilor că societățile din domeniul activelor digitale rămân extrem de sensibile la fluctuațiile prețurilor criptomonedelor și la activitatea de tranzacționare. În ciuda acestor tranzacții, Strategy continuă să dețină, de departe, cea mai mare rezervă corporativă de Bitcoin. Cu toate acestea, dacă actuala piață bearish s-ar prelungi până în 2028 și ar rupe ciclul istoric de patru ani care a caracterizat Bitcoin-ul timp de mai bine de un deceniu, Strategy ar putea fi în cele din urmă nevoită să-și lichideze și alte dețineri. Într-un context caracterizat de lichiditate limitată și cerere redusă din partea investitorilor, vânzări suplimentare la scară largă ar putea amplifica volatilitatea și ar putea exercita o presiune descendentă suplimentară asupra prețurilor Bitcoin.

BlackRock continuă eforturile de tokenizare pe măsură ce sectorul financiar tradițional se mută pe blockchain

Una dintre evoluțiile cele mai constructive pentru industrie provine din expansiunea continuă a BlackRock în domeniul activelor financiare tokenizate. Administratorul de active a lansat clase de acțiuni tokenizate pentru anumite fonduri europene de pe piața monetară, care gestionează active combinate de peste 300 de miliarde de dolari.

Dezvoltată în parteneriat cu platforma blockchain Kinexys a JPMorgan, soluția permite investitorilor calificați să transfere dreptul de proprietate asupra fondurilor non-stop, folosind tehnologia blockchain, păstrând în același timp registrul tradițional al acționarilor. Inițiativa reprezintă o altă etapă importantă în convergența treptată dintre finanțele tradiționale și tehnologia registrelor distribuite. În același timp, această tendință structurală continuă să se dezvolte în mare măsură independent de performanța pe termen scurt a criptomonedelor în sine.

Fluxurile de capital către ETF-urile spot pe Bitcoin din SUA au revenit pe teritoriu pozitiv, fluxurile zilnice depășind 200 de milioane de dolari în timpul sesiunilor de tranzacționare recente. iShares Bitcoin Trust (IBIT) al BlackRock continuă să reprezinte cea mai mare pondere din noile alocări instituționale, consolidându-și poziția de instrument dominant pentru expunerea instituțională la Bitcoin.

Îmbunătățirea fluxurilor de fonduri sugerează că investitorii instituționali își reconstruiesc treptat pozițiile după câteva săptămâni de ieșiri de capital. Din punct de vedere istoric, intrările susținute în ETF-uri au constituit adesea o bază importantă pentru aprecierea prețurilor pe termen mediu. Ca urmare, cererea de ETF-uri rămâne unul dintre cei mai urmăriți indicatori ai sentimentului instituțional și poate oferi în prezent un semnal mai semnificativ decât activitatea de tranzacționare cu amănuntul pe termen scurt

Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Capitalul se reorientează către anumite altcoins

Harta de performanță săptămânală evidențiază o reorientare din ce în ce mai selectivă a capitalului către criptomonede cu beta mai ridicat. În timp ce Bitcoin și Ethereum continuă să înregistreze creșteri relativ modeste, s-a manifestat un impuls mai puternic în proiecte precum Algorand, Cardano, Zcash, Cosmos și Polkadot, ceea ce sugerează că investitorii sunt din ce în ce mai dispuși să-și mărească expunerea la segmentele de risc mai ridicat ale pieței.

În același timp, performanța mai slabă în anumite părți ale ecosistemului DeFi și în cazul unor token-uri de infrastructură selectate indică faptul că raliul rămâne inegal, mai degrabă decât unul generalizat. Acest tip de structură a pieței este tipic în fazele de redresare, când capitalul se reorientează treptat de la cele mai mari criptomonede către altcoins cu un potențial de creștere pe termen scurt mai mare

Sursă: XTB Research

Majoritatea criptomonedelor se tranzacționează în continuare sub media lor pe termen lung

Analiza deviației standard pe doi ani arată că marea majoritate a criptomonedelor importante continuă să se tranzacționeze sub nivelurile lor istorice de echilibru, în ciuda creșterilor recente ale prețurilor. Cea mai notabilă excepție este Zcash, care se tranzacționează în prezent semnificativ peste media sa pe termen lung, ceea ce ar putea reflecta fie o supraevaluare pe termen scurt, fie fundamentele specifice proiectului, neobișnuit de solide.

Între timp, active precum Bitcoin Cash, Chiliz, Litecoin și Solana rămân cu mult sub media pe doi ani, indicând o slăbiciune relativă continuă în comparație cu piața în ansamblu. Din perspectivă cantitativă, acest tip de analiză ajută la identificarea atât a activelor potențial supraevaluate, cât și a criptomonedelor care s-ar putea afla încă în stadiile incipiente ale redresării, după scăderi prelungite

Sursă: XTB Research

Perspectiva tehnică a Bitcoin (interval zilnic)

Din perspectivă tehnică, prima provocare importantă pentru Bitcoin este recâștigarea mediei mobile exponențiale pe 50 de zile (EMA50), situată în prezent în apropierea valorii de 65.300 USD. O depășire cu succes a acestui nivel ar reprezenta prima îmbunătățire semnificativă a dinamicii pe termen scurt. Următoarele niveluri majore de rezistență se află în jurul valorii de 70.000 USD și 73.500 USD, ambele acționând anterior ca zone importante de inversare.

Pe partea descendentă, nivelul psihologic important de 60.000 USD continuă să ofere prima linie de suport, urmat de minimele recente din jurul valorii de 58.000 USD. Dacă Bitcoin ar fi respins încă o dată din zona de 70.000 de dolari, scăderea rezultată ar putea semăna foarte mult cu cele trei valuri corective anterioare observate în ultimele trimestre, ceea ce ar putea determina prețurile să se întoarcă spre zona 45.000 – 47.000 de dolari, având în vedere analiza evoluției prețurilor și nivelurile istorice ale deviației de la Media Adevărată a Pieței (True Market Mean) înregistrate în timpul piețelor bear

Sursa: xStation5