Rezumatul zilei: Indicele PCE preferat de Fed nu modifică așteptările pieței; argintul câștigă 3,00% 📈

Indicii americani încheie ziua în ușoară creștere, după ce raportul PCE s-a aliniat așteptărilor. US500 crește cu +0,50%, US100 cu +0,25%, iar US2000 cu +0,70%.

Dolarul american și dolarul canadian se numără printre cele mai slabe monede G10. Indicele dolarului USDIDX scade cu 0,25%. La polul opus se află lira sterlină. Perechea EURUSD câștigă 0,33%.

Datele privind inflația PCE din SUA au corespuns așteptărilor analiștilor chestionați de Bloomberg, astfel încât reacția imediată asupra perechii EURUSD a fost limitată.

Mai mult, aceste date nu par să schimbe în mod semnificativ perspectivele politicii Fed în comparație cu ceea ce piața deja inclusese în prețuri. Raportul din august a arătat o creștere a inflației de bază de 2,9% față de aceeași perioadă a anului trecut și o creștere a inflației globale de 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Thomas Barkin (Fed) a declarat în interviul de astăzi că datele viitoare vor determina dacă Fed ar trebui să continue să reducă ratele dobânzilor. Rezerva Federală trebuie să facă un pas în plus către îndeplinirea mandatului său în materie de ocupare a forței de muncă. Potrivit lui Barkin, șomajul pare ceva mai instabil, dar situația inflației este mai bună.

În septembrie, încrederea consumatorilor din Statele Unite s-a deteriorat cu aproximativ 5%. Așteptările privind inflația pe un an au scăzut ușor la 4,7%, dar așteptările pe termen lung au crescut la 3,7%, continuând tendința ascendentă recentă.

Creșterea lunară a PIB-ului Canadei a fost de 0,2% față de 0,1% cât se aștepta, după o scădere de 0,1% anterior.

IBM își consolidează constant poziția ca unul dintre inovatorii de frunte în domeniul tehnologiilor moderne, cu un accent special pe calculul cuantic și inteligența artificială.

Președintele Donald Trump a semnat un decret prin care ByteDance este obligată să-și reducă controlul asupra companiei la maximum 20%. Grupul de investitori condus de SUA (inclusiv Oracle, Silver Lake și MGX) ar deține aproximativ 45%, în timp ce restul de 35% ar reveni altor investitori existenți/noi.

Prețurile petrolului au crescut astăzi cu aproape 0,5%, alimentate de presiunea exercitată de președintele american Donald Trump asupra cumpărătorilor de energie rusă. Trump îi îndeamnă pe lideri precum Erdogan și Orban să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia, cu scopul de a accelera sfârșitul războiului din Ucraina.

Observăm din nou o euforie puternică pe piața metalelor prețioase, unde ARGINTUL câștigă aproape 3,0%, iar AURUL crește cu 0,8%.

Piața criptomonedelor încearcă să revină după lichidarea record recentă a pozițiilor long. Bitcoin câștigă astăzi 0,90%, urcând din nou peste pragul de 110.000 USD. Un interes și mai mare se observă în cazul Ethereum, care crește cu 4,00% până la 4.030 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."