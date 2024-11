Rezumatul zilei: Indicii extind scăderile, aurul atinge un nou ATH, iar USD scade cu 0,25%📄

Indicii extind pierderile de la începutul sesiunii. La momentul public─ârii, indicele US500 este în sc─âdere cu 0,35% la 5.866 puncte, indicele US100 este în sc─âdere cu 0,70% la 20.600 puncte, iar indicele companiilor cu capitalizare mic─â, US2000, ╚Öi-a redus câ╚Ötigurile de la 1,10% la 0,40% în prezent.

Cea mai puternic─â moned─â r─âmâne EUR, câ╚Ötigând 0,3-0,4% fa╚Ť─â de alte valute. Cursul EURUSD a crescut cu 0,4%, inversând complet sc─âderile ini╚Ťiale în urma public─ârii unor date americane mai solide.

Indicele dolarului USDIDX a revenit, de asemenea, la sc─âderi, tranzac╚Ťionându-se cu 0,25% mai jos, la 103,8600 puncte, revenind sub bariera de 104 puncte.

Pe pia╚Ťa bursier─â, câ╚Ötigurile sunt concentrate în ac╚Ťiuni precum Alphabet (GOOGL.US +3,6%), Amazon (AMZN.US +1,4%) ╚Öi Tesla (TSLA.US +1,3%). Între timp, investitorii vând ac╚Ťiuni ale companiilor din sectorul semiconductorilor. Nvidia (NVDA.US), Broadcom (AVG.US) ╚Öi TSMC (TSM.US) sunt în sc─âdere cu aproximativ 1,4-1,6%.

Datele privind pia╚Ťa muncii au fost semnificativ peste a╚Ötept─âri. Raportul ADP, care indic─â modific─ârile ocup─ârii for╚Ťei de munc─â în sectorul privat din SUA pentru luna octombrie, a ar─âtat o cre╚Ötere de 233 000, comparativ cu prognoza de 110 000 ╚Öi cu cifra revizuit─â din septembrie de 159 000 (în cre╚Ötere de la 143 500). Dolarul s-a înt─ârit dup─â publicarea acestor date, sugerând c─â reac╚Ťia „dovish” de ieri la raportul JOLTS ar fi putut fi prematur─â.

Am primit apoi datele preliminare privind PIB pentru Q3 2024 din S.U.A. Cre╚Öterea trimestrial─â a PIB-ului S.U.A. în Q3 a fost de 2,8%, comparativ cu prognoza de 2,9% ╚Öi cu precedentul 3%. De╚Öi u╚Öor sub a╚Ötept─âri, datele confirm─â totu╚Öi cre╚Öterea economic─â solid─â a SUA.

Pre╚Ťurile PCE de baz─â au crescut cu 2,2% de la un trimestru la altul, fa╚Ť─â de prognoza de 2,1% ╚Öi fa╚Ť─â de precedentul 2,8%, indicând o sc─âdere a presiunilor asupra pre╚Ťurilor comparativ cu trimestrele anterioare.

Datele privind infla╚Ťia din Germania au dep─â╚Öit a╚Ötept─ârile, ceea ce a sus╚Ťinut cursul de schimb EURUSD. Infla╚Ťia CPI pentru Germania în octombrie a fost de 2% de la an la an, comparativ cu previziunile de 1,8% ╚Öi cu precedentul 1,6%.

Indicele vânz─ârilor de locuin╚Ťe în a╚Öteptare a crescut cu pân─â la 7,4% de la o lun─â la alta, comparativ cu a╚Ötept─ârile de 0,8% ╚Öi publicarea anterioar─â de 0,6%.

Ac╚Ťiunile SMCI au sc─âzut cu pân─â la 30% dup─â ce EY a demisionat din func╚Ťia de auditor. În iulie 2024 au ap─ârut preocup─âri privind managementul ╚Öi controlul, ceea ce a condus la o revizuire de c─âtre un comitet special cu firme externe. În ciuda opozi╚Ťiei din partea companiei ╚Öi a revizuirii în curs, EY a luat decizia final─â de a demisiona la 24 octombrie 2024.

Ac╚Ťiunile Reddit au crescut cu pân─â la 45% dup─â un raport trimestrial puternic, determinat de o cre╚Ötere anual─â a veniturilor cu 68%, pân─â la 348,4 milioane USD, dep─â╚Öind a╚Ötept─ârile anali╚Ötilor de 312,8 milioane USD. De asemenea, compania ╚Öi-a îmbun─ât─â╚Ťit semnificativ profitabilitatea ╚Öi num─ârul de utilizatori activi.

Pie╚Ťele bursiere europene, în special Euro Stoxx 50 ╚Öi indicele german DAX, se confrunt─â cu provoc─âri serioase la mijlocul s─âpt─âmânii. Problemele sunt exacerbate de problemele cu care se confrunt─â marile companii europene, cum ar fi Volkswagen, care se confrunt─â cu sc─âderi ale profitului ╚Öi posibile închideri de fabrici. Majoritatea indicilor sunt în sc─âdere cu aproximativ 1,20-2,00%.

Aurul este în cre╚Ötere cu 0,50%, atingând un nou ATH de 2.788 USD pe uncie. Argintul este în sc─âdere cu 1,50%, la 33,90 USD pe uncie.

Pe pia╚Ťa criptomonedelor, asist─âm la sc─âderi u╚Öoare, dar având în vedere câ╚Ötigurile puternice de ieri, vânzarea de ast─âzi este minim─â. Bitcoin este în sc─âdere cu 1,00%, men╚Ťinându-se în jurul valorii de 72.000 USD. Ethereum a crescut cu 1,40% pân─â la 2.670 USD, câ╚Ötigurile intraday ajungând la peste 3,00% peste pragful de 2.700 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing ├«n sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pie╚Ťele de instrumente financiare, ╚Öi de modificare a Directivei 2002/92 / CE ╚Öi a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investi╚Ťii sau o recomandare de informa╚Ťii sau o recomandare care sugereaz─â o strategie de investi╚Ťii ├«n sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de pia╚Ť─â ( reglementarea abuzului de pia╚Ť─â) ╚Öi de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului ╚Öi a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE ╚Öi 2004/72 / CE ╚Öi a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului ├«n ceea ce prive╚Öte standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectiv─â a recomand─ârilor de investi╚Ťii sau a altor informa╚Ťii care sugereaz─â strategii de investi╚Ťii ╚Öi pentru dezv─âluirea de interese particulare sau indica╚Ťii de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv ├«n domeniul consultan╚Ťei ├«n materie de investi╚Ťii, ├«n sensul Legii privind tranzac╚Ťionarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este preg─âtit─â cu cea mai mare diligen╚Ť─â, obiectivitate, prezint─â faptele cunoscute autorului la data preg─âtirii ╚Öi este lipsit─â de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este preg─âtit─â f─âr─â a lua ├«n considerare nevoile clientului, situa╚Ťia sa financiar─â individual─â ╚Öi nu prezint─â nicio strategie de investi╚Ťii ├«n niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofert─â de v├ónzare, oferire, abonament, invita╚Ťie la cump─ârare, reclam─â sau promovare a oric─ârui instrument financiar. XTB SA nu este responsabil─â pentru ac╚Ťiunile sau omisiunile niciunui client, ├«n special pentru achizi╚Ťionarea sau cedarea instrumente, ├«ntreprinse pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta r─âspunderea pentru nicio pierdere sau daun─â, inclusiv, f─âr─â limitare, orice pierdere care poate ap─ârea direct sau indirect, efectuat─â pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. ├Än cazul ├«n care comunicarea de marketing con╚Ťine informa╚Ťii despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate ├«n acestea, acestea nu constituie nicio garan╚Ťie sau prognoz─â cu privire la rezultatele viitoare. Performan╚Ťele anterioare nu indic─â neap─ârat rezultatele viitoare ╚Öi orice persoan─â care ac╚Ťioneaz─â pe baza acestor informa╚Ťii o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzac╚Ťionare ale niciunei persoane. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate ├«n cadrul tranzac╚Ťiilor dumneavoastr─â. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material sunt emise ├«n baza experien╚Ťei proprii a emitentului ╚Öi nu reprezint─â o recomandare individual─â, nu vizeaz─â atingerea anumitor obiective, randamente financiare ╚Öi nu se adreseaz─â nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au ├«n vedere situa╚Ťia ╚Öi persoana dumneavoastr─â deci nu recomand─âm utilizarea acestor informa╚Ťii sub orice form─â. Utilizarea informa╚Ťiilor cuprinse ├«n cadrul acestui material ├«n orice modalitate se face pe propria dumneavoastr─â r─âspundere. Acest material este emis de c─âtre un analist pentru care ├«╚Öi asum─â r─âspunderea XTB SA, persoan─â juridic─â autorizat─â de KNF ÔÇô Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."