Rezumatul zilei: Wall Street înregistrează rezultate mixte; euro câștigă teren pe fondul indiciilor privind o pauză în modificarea politicii BCE (24.07.2025)

Sentimentul pe Wall Street rămâne mixt, investitorii reacționând diferit la raportările financiare importante. Indicele S&P 500 și Nasdaq înregistrează în prezent o creștere de aproximativ 0,3%, în timp ce Dow Jones și Russell 2000 sunt în scădere cu 0,4% și, respectiv, 1,1%.

IBM (IBM.US) a înregistrat rezultate în mare parte peste așteptări, dar slăbiciunea segmentului său principal de software a dezamăgit investitorii și a ridicat îngrijorări cu privire la capacitatea companiei de a-și îmbunătăți perspectivele de venituri pentru a doua jumătate a anului 2025. Acțiunile companiei au scăzut cu 7,7%.

Honeywell (HONE.US) a depășit așteptările pentru trimestrul al doilea al anului 2025, raportând un profit pe acțiune de 2,75 USD. Veniturile au crescut cu 8%, până la 10,35 miliarde USD, impulsionate de creșterea segmentelor de automatizare a clădirilor și apărare, care s-au menținut în ciuda presiunilor asupra marjelor.

UnitedHealth (UNH.US) a scăzut cu aproape 4% după ce Departamentul de Justiție al SUA a lansat o anchetă privind practicile sale de facturare Medicare. Compania se confruntă cu acuzații de potențială fraudă legată de diagnostice exagerate.

Chevron (CVX.US) a primit aprobarea Casei Albe pentru a continua producția de petrol în Venezuela. Decizia face parte din negocierile mai ample dintre SUA și Venezuela, care au inclus și un schimb de prizonieri.

Indicatorii PMI pentru SUA au transmis semnale mixte cu privire la condițiile din sectorul privat. Creșterea a provenit în principal din sectorul serviciilor, unde atât ocuparea forței de muncă, cât și comenzile au crescut. În schimb, sectorul manufacturier s-a contractat în mod neașteptat (49,5 față de 52,7 prognozat, anterior 52,9) din cauza tarifelor și a creșterii costurilor forței de muncă.

Numărul de cereri noi de șomaj a fost din nou sub așteptări (217.000 față de 227.000 prognozat, anterior 221.000), în concordanță cu declarațiile Fed privind stabilitatea pieței muncii din SUA.

Banca Centrală Europeană a menținut ratele dobânzilor neschimbate, în conformitate cu așteptările (rata dobânzii la depozite la 2%). Inflația este considerată a fi pe cale să atingă ținta pe termen mediu, iar activitatea economică din trimestrul al doilea a depășit previziunile datorită exporturilor puternice înaintea introducerii noilor tarife. Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat că nivelul actual al ratelor este adecvat și că banca ar putea aștepta înainte de a modifica politica monetară. În prezent, piețele nu anticipează reduceri ale ratelor dobânzilor pentru 2025.

Pe piața valută , euro se apreciază în urma unei pauze de facto în ciclul de relaxare ( EURUSD : +0,03% la 1,177, EURJPY : +0,2%, EURGBP : +0,5%, EURCHF : +0,2%). Dolarul american se apreciază în principal față de monedele refugiu, precum francul ( USDCHF : +0,3%) și yenul ( USDJPY : +0,25%).

Metalele prețioase se retrag pe fondul creșterii apetitului pentru risc. Aurul a scăzut cu 0,5%, la 3.371 USD/uncie, argintul a scăzut cu 0,55%, la 39,07 USD/uncie, iar platina a scăzut cu 1%, la 1.413 USD/uncie.

NATGAS se redresează cu 0,9% după raportul EIA de astăzi, în timp ce Brent și WTI se tranzacționează relativ stabil, la 67,9 USD și, respectiv, 65,6 USD pe baril.

Criptomonedele sunt în teritoriul pozitiv: Bitcoin a crescut cu 0,9%, la 119.400 USD, iar Ethereum a câștigat 3,8%, la 3.733 USD. Creșteri se înregistrează și în cazul Chainlink (+3%), Ripple (+3,1%) și Polygon (+1,6%).

