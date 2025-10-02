Rezumatul zilei: Indicii stagnează pe fondul continuării blocajului, dolarul se redresează, Bitcoin se situează în jurul valorii de 120.000 (02.10.2025)

Guvernul SUA rămâne închis pentru a doua zi consecutivă, iar impasul tot mai profund îi împiedică pe investitori să cumpere pe piața bursieră. Ședința de tranzacționare de astăzi se încheie practic neschimbată. Indicii înregistrează variații minore de +/-0,05%, cu excepția US100, care a câștigat 0,30%.

Administrația Trump a înghețat 26 de miliarde de dolari alocați statelor cu orientare democrată (inclusiv proiecte de transport în New York și investiții ecologice) și a semnalat, de asemenea, posibilitatea concedierilor la nivel federal. Capitol Hill rămâne paralizat după voturile eșuate din Senat. Democrații acuză Casa Albă că folosește închiderea ca instrument de presiune, în timp ce republicanii susțin că democrații blochează finanțarea de rutină. Trump a descris momentul ca o oportunitate pentru reduceri în „agențiile democratice”, sugerând perspectiva unei confruntări prelungite.

Din cauza închiderii, datele privind cererile de șomaj din această săptămână nu au fost publicate. Concedierile din economia SUA au totalizat 54.064 în septembrie, comparativ cu 85.979 anterior (o scădere de peste 25%), dar rămân la un nivel ridicat. Piața nu se aștepta ca raportul NFP privind forța de muncă să fie publicat mâine, ceea ce i-a determinat pe investitori să acorde mai multă atenție raportului Challenger de astăzi. Cu toate acestea, Biroul de Statistică a Muncii tocmai a confirmat că este pregătit să publice datele NFP la termen.

Acțiunile europene au închis în mare parte în teritoriul pozitiv (EU50: +0,8%), conduse de DAX din Germania și CAC40 din Franța (DE40, FRA40: +0,9%). Performanțe mai slabe au fost înregistrate la Milano (ITA40: -0,1%), Londra (UK100: -0,35%) și Madrid (SPA35: -0,5%).

Indicele dolarului a întrerupt o serie de patru zile de pierderi, revenind cu 0,15% în ciuda slăbiciunii de la începutul sesiunii. Cele mai slabe monede G10 sunt cele nordice (USDNOK: +0,8%, USDSEK: +0,45%), sub presiunea scăderii prețurilor petrolului. AUDUSD a pierdut 0,3% din cauza slăbiciunii exporturilor de materii prime ale Australiei (minereu de fier, cărbune). EURUSD a scăzut cu 0,1% până la 1,1712.

Rata șomajului în Zona Euro a fost de 6,3%, peste așteptările de 6,2% și față de 6,2% în perioada precedentă.

Petrolul Brent și WTI au scăzut pentru a patra zi consecutivă, extinzând pierderile cu încă 1,9%. Gazul natural a înregistrat creșteri după o acumulare de stocuri mai mică decât se aștepta (53 BCF față de consensul de 64 BCF), deși creșterile au fost rapid reduse la +0,5%.

Bitcoin testează astăzi rezistența în jurul valorii de 120.000 USD. La momentul publicării, moneda digitală a crescut cu 1,00% până la 119.700 USD, deși maximul zilnic a atins deja 120.300 USD, marcând o creștere de 1,50%. Ethereum are, de asemenea, o performanță bună, crescând cu 2,25% până la 4.447 USD, în timp ce capitalizarea de piață a monedelor alternative a crescut cu 1,70% până la 1,13 trilioane USD.

