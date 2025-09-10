Rezumatul zilei: Inflația PPI sugerează reduceri semnificative. Dronele rusești deasupra Poloniei

Creșterile de pe Wall Street continuă. Indicii principali au atins astăzi noi maxime istorice intraday. US500 a crescut cu 0,25%, în timp ce US100 a redus brusc câștigurile inițiale, terminând cu o creștere modestă de 0,05%. Anterior, acesta câștigase 0,5%, depășind nivelul de 24.000 de puncte.

Creșterile puternice de pe Wall Street au fost determinate de acțiunile din sectorul tehnologic, în special de creșterea puternică a Oracle în urma ultimelor rezultate financiare trimestriale.

Rata inflației PPI din SUA pentru luna august a fost de 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, semnificativ sub așteptările pieței de 3,3%. Aceste date pot sugera că previziunile privind inflația CPI pentru septembrie au fost prea mari, crescând probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 50 de puncte de bază de către Rezerva Federală.

Oracle a crescut cu aproape 40%, atingând noi maxime istorice, după ce a raportat comenzi puternice legate de AI. Compania a înregistrat, de asemenea, venituri de 14,9 miliarde de dolari pentru trimestrul trecut (+12% față de anul precedent) și un EPS de 1,47 dolari. Veniturile viitoare au atins un nivel record de 455 miliarde USD, pe baza comenzilor clienților.

În timpul nopții, spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de cel puțin o duzină de drone identificate ca fiind rusești. Unele drone au fost doborâte, în timp ce altele au căzut din cauza epuizării combustibilului. Este vorba de un eveniment fără precedent, care implică doborârea unei drone rusești pe teritoriul NATO.

Indicele WIG20 a scăzut astăzi cu puțin sub 1% pe fondul tensiunilor geopolitice. Scăderile anterioare au atins până la 3%. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în sectorul bancar, Orlen și KGHM.

NIO a strâns aproximativ 1 miliard de dolari prin emisiunea de noi acțiuni, ceea ce a determinat scăderea prețului acțiunilor sale cu aproximativ 10%. Aceasta a fost cea mai mare scădere într-o singură zi din decembrie 2023. Fondurile vor fi utilizate pentru dezvoltarea de noi modele de vehicule electrice.

TSMC a raportat rezultate record pentru august 2025. Compania a înregistrat vânzări de peste 11 miliarde de dolari, o creștere de 33% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cererea crescândă de cipuri AI avansate ajută TSMC să își mențină poziția dominantă în producția de cipuri pentru centrele de date.

Inditex, proprietarul mărcilor Zara, Bershka și Massimo Dutti, a publicat rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului 2025, care au fost primite cu entuziasm de investitori. Veniturile au atins 18,36 miliarde de euro, în creștere cu 1,6% față de anul precedent. În ciuda unei ușoare subestimări a previziunilor privind veniturile și profitul net, compania a menținut o marjă brută puternică de 58,3%.

Stocurile de țiței din SUA au crescut astăzi cu 3,94 milioane de barili, față de așteptările unui declin de 1 milion de barili, potrivit raportului DOE. Stocurile de benzină și distilat au crescut, de asemenea.

Cu toate acestea, prețurile țițeiului au crescut, impulsionate de tensiunile din Orientul Mijlociu și de potențialele sancțiuni împotriva Rusiei. Israelul a lansat un atac asupra liderilor Hamas din Qatar, în timp ce Donald Trump a comentat situația dronelor deasupra Poloniei, pe care piețele au interpretat-o ca un semnal pentru posibile noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Prețurile gazelor naturale au scăzut astăzi cu peste 2%, testând nivelul de 3 USD/MMBTU.

Paladiul a câștigat peste 3%, atingând cel mai înalt nivel din ultimele trei săptămâni, în principal din cauza temerilor privind noi sancțiuni împotriva Rusiei, care reprezintă aproape jumătate din oferta mondială a acestui metal. În plus, așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor în SUA sporesc atractivitatea metalelor prețioase ca active refugiu.

Inflația PPI din China pentru luna august a scăzut cu 2,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările, după o scădere anterioară la 3,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Inflația CPI a scăzut cu 0,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de o scădere estimată de 0,2% și o valoare anterioară de 0,0% față de aceeași perioadă a anului trecut.

