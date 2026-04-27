Rezumatul zilei: Iranul caută un armistițiu, în timp ce piețele se pregătesc pentru ziua de miercuri(27.04.2026)

Wall Street se tranzacționează într-o atmosferă prudentă, principalii indici americani menținându-se în jurul nivelurilor de închidere de vineri. Piața duce în mod evident lipsă de un catalizator suficient de puternic pentru a stabili o direcție clară.

Investitorii sunt concentrați cu toată atenția asupra zilei de miercuri, când vor fi publicate rezultatele financiare ale patru dintre membrii grupului „Magnificent Seven”: Alphabet, Microsoft, Amazon și Apple. În plus, Rezerva Federală își va anunța decizia privind rata dobânzii în aceeași zi. Piețele se așteaptă în general ca ratele să rămână neschimbate, dar atenția reală se va concentra pe comentariile lui Jerome Powell și pe orice indicații privind traiectoria viitoare a politicii monetare.

De asemenea, merită menționat faptul că săptămâna trecută Departamentul de Justiție a retras acțiunile anterioare legate de actualul președinte al Fed , atenuând speculațiile privind potențiale schimbări de conducere și reducând așteptările legate de o posibilă nominalizare a lui Kevin Warsh.

Pe frontul geopolitic, Iranul a propus atenuarea tensiunilor din regiune prin reducerea presiunii în jurul Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai critice rute de transport al petrolului din lume. Potrivit surselor regionale, propunerea — transmisă prin intermediul Pakistanului — include ridicarea blocadei SUA și o reducere parțială a activității militare.

Un element cheie al planului este amânarea discuțiilor privind programul nuclear al Iranului pentru o etapă ulterioară a negocierilor , separând efectiv eforturile de de-escaladare pe termen scurt de disputa strategică pe termen lung.

În același timp, Teheranul desfășoară consultări paralele cu Rusia, ca parte a unei coordonări mai ample privind conflictul regional. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, s-a întâlnit, de asemenea, cu Vladimir Putin la Sankt Petersburg, afirmând că Statele Unite nu au reușit să-și atingă obiectivele militare, ceea ce, în opinia sa, sporește probabilitatea reluării negocierilor.

Cu toate acestea, Donald Trump a respins propunerea în forma sa actuală, insistând asupra unui acord cuprinzător care să acopere atât Strâmtoarea Hormuz, cât și programul nuclear al Iranului, menținând în același timp presiunea asupra Teheranului, deși a semnalat și disponibilitatea pentru discuții directe.

În urma eșecului negocierilor diplomatice, țițeiul Brent a urcat la cel mai înalt nivel de la 13 aprilie, depășind pentru scurt timp pragul de 100 de dolari pe baril , reflectând o primă de risc geopolitic în creștere, legată de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Piețele europene au încheiat, de asemenea, sesiunea în teritoriu negativ , majoritatea indicilor principali închizând în scădere. Indicele FTSE 100 din Marea Britanie a scăzut cu peste 0,5%, CAC 40 din Franța cu aproximativ 0,2%, DAX din Germania cu peste 0,1%, în timp ce indicele spaniol IBEX 35 a încheiat ziua practic neschimbat.

Presiunea a fost vizibilă și în cazul metalelor prețioase , unde aurul a scăzut cu aproximativ 0,9%, până la aproximativ 4.700 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a pierdut peste 1,5%, testând nivelul de 75 de dolari.

O tendință similară a predominat pe piața criptomonedelor, unde principalele active digitale au fost supuse presiunii. Bitcoin a scăzut cu aproximativ 1,5%, sub 77.000 de dolari, în timp ce Ethereum a scăzut cu aproape 2,5%, coborând sub pragul de 2.300 de dolari.

