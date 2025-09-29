Rezumatul zilei: Marile companii tehnologice își mențin câștigurile pe Wall Street, aurul continuă să crească pe fondul slăbirii dolarului american (29.09.2025)

Wall Street se îndreaptă spre finalul sesiunii într-un teritoriu moderat pozitiv. Contractele futures Nasdaq 100 ( US100: +0,5% ) și S&P 500 ( US500: +0,2% ) se tranzacționează în creștere, US2000 este plat, iar US30 este în ușoară scădere (-0,05%).

Probabilitatea unei închideri a guvernului SUA este în creștere, ceea ce înseamnă că majoritatea agențiilor federale și-ar suspenda activitatea dacă Congresul nu va aproba bugetul înainte de miercuri. O închidere ar reduce serviciile publice și ar lăsa fără salarii aproximativ 800.000 de angajați federali. Pentru piețe, o consecință deosebit de importantă ar fi întârzierea publicării raportului NFP de vineri, pe care BLS nu l-ar publica la timp în cazul unei închideri. Trump a amenințat cu concedieri federale permanente dacă bugetul nu va fi aprobat.

Indicele pentru sectorul producție al Fed din Dallas a scăzut semnificativ la -8,7 puncte în septembrie 2025, cu mult sub prognoza Bloomberg de -1 punct.

Piețele de acțiuni europene au început săptămâna cu creșteri. FTSE 100 a crescut cu 0,15%, CAC 40 din Franța a câștigat 0,1%, AEX din Olanda a condus cu o creștere de 0,36%, iar DAX din Germania a adăugat 0,15%.

Inflația din Spania pentru septembrie 2025 a fost sub așteptări. În ritm anual inflația CPI a crescut cu 2,9% (prognoza 3,1%), în timp ce prețurile au scăzut cu 0,4% de la o lună la alta. Inflația CPI de bază a crescut cu 2,3% față de anul precedent, ușor sub nivelul lunii precedente.

Indicatorul privind sentimentul economic în zona euro pentru septembrie 2025 a atins 95,5 puncte, ușor peste prognoze (95,2) și valoarea anterioară (95,2). Încrederea consumatorilor s-a îmbunătățit la -14,9 puncte (prognoză: -14,9), în timp ce sentimentul industrial a rămas stabil la -10,3 (prognoză: -10,9). Cu toate acestea, sectorul serviciilor a înregistrat rezultate mai slabe, sugerând dezechilibre continue în economie.

Pe piața valutară, dolarul american continuă să se confrunte cu presiuni descendente (USDIDX: -0,2%) pe fondul riscurilor de închidere. Yenul japonez beneficiază cel mai mult de incertitudine, fiind tranzacționat astăzi ca cea mai puternică monedă G10 (USDJPY: -0,6%, EURJPY: -0,4%). AUDUSD câștigă 0,4% înaintea deciziei RBA, în timp ce monedele nordice rămân în urmă, în special coroana norvegiană corelată cu petrolul (USDNOK: +0,2%).

Petrolul WTI a scăzut cu peste 3% din cauza îngrijorărilor că OPEC+ ar putea crește producția peste nivelul planificat de 137.000 de barili pe zi începând din noiembrie, ceea ce ar putea provoca un exces de ofertă. Analiștii prevăd că surplusul ar putea determina scăderea prețului petrolului la 50-60 de dolari pe baril. Investitorii așteaptă deciziile OPEC și comentariile ministrului saudit al energiei.

Sentimentul privind criptomonedele rămâne relativ optimist, susținut parțial de îmbunătățirea sentimentului de pe Wall Street. Principalele criptomonede sunt în creștere, în ciuda ieșirilor din ETF: Bitcoin crește cu 2,7% până la 114.200 USD, iar Ethereum câștigă 2,6% până la 4.160 USD.

Metalele prețioase continuă să avabseze. Aurul a crescut cu peste 1,6%, apropiindu-se de bariera psihologică de 4.000 de dolari pe uncie (în prezent 3.830 de dolari). Argintul și platina sunt, de asemenea, în creștere, cu 1,5% și, respectiv, 1%.

