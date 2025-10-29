Preview Microsoft: Ce să ne așteptăm de la rezultatele financiare din al treilea trimestru?

Piața se așteaptă la venituri de aproximativ 75,5 miliarde de dolari, cu o creștere de aproximativ 14% față de anul precedent și un EPS de 3,66 dolari.

Aspecte esențiale

Performanța serviciilor Copilot și Cloud va fi crucială

Investitorii vor acorda o atenție deosebită oricăror mențiuni referitoare la concurenți și potențiale acorduri legate de AI

Previziunile ar putea „determina sau distruge” sentimentul pieței

Microsoft este unul dintre pilonii economiei digitale globale și un brand care pătrunde în aproape toate aspectele software-ului. Rezultatele financiare ale companiei devin adesea un barometru al cererii de tehnologie și al investițiilor în infrastructura de date și inteligența artificială. Astăzi, după închiderea bursei din Statele Unite, compania va prezenta raportul pentru ultimul trimestru. Nu numai tabelul cu rezultate va conta, ci și interpretarea tendințelor din fiecare linie de afaceri și previziunile pentru lunile următoare. Piața se așteaptă la venituri de aproximativ 75,5 miliarde de dolari, ceea ce ar însemna o creștere de aproximativ 14% față de anul precedent și un EPS de 3,66 dolari. Pe lângă atingerea acestor valori, va fi important modul în care compania descrie starea principalelor sale segmente și dacă confirmă sustenabilitatea cererii de servicii cloud și soluții bazate pe AI. Investitorii vor compara dinamica veniturilor și a marjelor din ultimele trimestre pentru a evalua dacă rata actuală de creștere este sustenabilă. Cloud Operațiunile cloud vor fi în centrul atenției. Segmentul Intelligent Cloud reprezintă în prezent aproximativ 40% din veniturile companiei. Așteptările pieței presupun că veniturile Microsoft din cloud vor crește cu peste 20% față de anul precedent, până la aproximativ 46 de miliarde de dolari. Dinamica platformei Azure, care reflectă migrarea către cloud, va fi monitorizată cu atenție. Indicatorii importanți pot include, de asemenea, ratele de utilizare a serviciilor de server, baza de clienți și relația dintre creștere și costurile extinderii centrelor de date. Copilot A doua vedetă a serii va fi Copilot, un set de funcții asistate de AI în produsele de birou. Investitorii mizează pe menținerea unei rate ridicate de creștere a numărului de utilizatori și, mai important, pe o creștere clară a monetizării. Datele cheie vor include ratele de conversie de la versiunile de încercare la planurile plătite, veniturile pe utilizator și extinderea disponibilității Copilot în straturile ulterioare ale ecosistemului, de la suite de birou la instrumente de dezvoltare software și soluții de contact cu clienții. Așteptări Dincolo de cifrele în sine, tonul comunicării și previziunile sunt importante. Microsoft se numără printre liderii în cheltuielile de investiții în infrastructura de calcul și stocare, iar piața așteaptă dovezi clare că aceste cheltuieli se vor traduce într-o creștere durabilă a fluxului de numerar. Evaluările rămân ridicate, astfel încât marja de eroare este mică. Participanții la piață se pot aștepta la o creștere a previziunilor de profit pentru trimestrele următoare. Semnalele prea conservatoare sau comentariile prudente din partea conducerii ar putea răci sentimentele. Un aspect important va fi referirea la concurență, cu accent special pe serviciile cloud. O surpriză pozitivă ar putea fi însă anunțarea unei noi cooperări cu o companie profund implicată în dezvoltarea AI, ceea ce ar consolida mesajul privind avantajele „ecosistemului” Microsoft, întărind așteptările privind extinderea în continuare a serviciilor cloud și asistate de AI. MSFT.US (Interval D1) Sursa: xStation 5

