Rezumatul zilei: Nasdaq aproape de ATH, datele PMI din UE sunt slabe, SMCI câștigă

Indicele Nasdaq 100 a atins astăzi noi recorduri intraday, datorită performanței puternice a principalelor acțiuni tehnologice, în timp ce schimbările semnificative de conducere de la Intel și evoluțiile pozitive de la Super Micro Computer au declanșat mișcări notabile în sectorul semiconductorilor. Indicii nord-americani au înregistrat performanțe mixte, indicii cu capitalizări arătând sșăbiciune, în timp piețele mexicane au avansat. US100 conduce câștigurile, cu o creștere de 1,00% la 21.200,70, urmat de MEXComp cu o creștere de 1,01% la 50.494. US500 crește ușor, cu 0,14%, până la 6.059,7. În scădere, piețele mai largi arată slăbiciune, indicele US2000 fiind în scădere cu 0,20% la 2.441,3, US30 pierzând 0,31% la 44.911, iar BRAComp fiind în declin cu 0,49% la 125.903. Indicatorul de “frică” VIX este în scădere cu 0,34% la 14,73.

Indicii europeni sunt în general pozitivi, W20 conducând avansul fiind în creștere cu 2,27% la 2251,6, urmat de DE40 în creștere cu 1,37% la 19.953,8. Indicele de volatilitate VSTOXX a crescut cu 1,24% până la 16,33. Alte creșteri notabile includ EU50 (+1,17% la 4.860,6), NED25 (+1,16% la 890,46), SPA35 (+0,84% la 11.745), SUI20 (+0,53% la 11.844), UK100 (+0,47% la 8338,5), ITA40 (+0,39% la 33.566) și FRA40 (+0,26% la 7.252,9). Singurul indice în teritoriul negativ este AUT20 din Austria, cu o scădere de 0,43% la 3.505.

Acțiunile Super Micro Computer au înregistrat un salt de 27% luni, după ce compania a anunțat că o comisie specială independentă nu a găsit nicio dovadă de conduită necorespunzătoare sau fraudă implicând conducerea sau consiliul de administrație al companiei.

Acțiunile Stellantis au scăzut cu 8,5%, ajungând la minimul ultimilor ani, în urma demisiei neașteptate a directorului general Carlos Tavares, înregistrând cea mai abruptă scădere într-o singură zi din septembrie 2024.

Rapoartele PMI din noiembrie pentru Europa arată o continuare a situației destul de precare din industrie. Majoritatea țărilor raportează date cu mult sub pragul de 50 de puncte, indicele pentru Zona Euro în ansamblu fiind de 45,2. Datele din Germania și Franța au fost ușor sub așteptări, la niveluri deja foarte scăzute.

Sectorul manufacturier britanic s-a contractat și mai mult în noiembrie, indicatorul PMI coborând de la 49,9 în octombrie la 48,0, minimul ultimelor nouă luni, marcând două luni consecutive sub pragul neutru de 50,0.

Statele membre ale Uniunii Europene sunt aproape de un acord privind un nou fond de apărare în valoare de 1,5 miliarde de euro, care să contribuie la consolidarea industriei din blocul comunitar și să sprijine activ linia frontului din Ucraina în următorii trei ani, potrivit informațiilor colectate de Bloomberg. Companiile din acest sector înregistrează astăzi creșteri considerabile ale prețurilor acțiunilor lor.

Activitatea manufacturieră din SUA a dat semne de îmbunătățire în noiembrie, deși rămâne în continuare în teritoriu de contracție. Indicatorul ISM PMI pentru sectorul manufacturier a crescut la 48,4, față de 46,5 în octombrie, în timp ce S&P Global US PMI a crescut la 49,7, ambele depășind previziunile, dar rămânând sub pragul de expansiune de 50 de puncte.

Dolarul american rămâne cea mai puternică monedă astăzi, Dollar Index Spot tranzacționându-se cu 0,7% mai sus în urma declarațiilor lui Trump privind impunerea de tarife de 100% țărilor BRICS, încercând să submineze poziția dolarului în comerțul internațional.

Pe piețele materiilor prime energetice observăm mai ales scăderi, contractele NATGAS pierzând 5%, iar OIL tranzacționându-se cu 0,5% mai jos. Metalele prețioase sunt și ele în scădere: aurul pierde 0,5%, iar argintul 0,6%.

Bitcoin pierde 2% astăzi și se tranzacționează în prezent la 95.500 de dolari. Ethereum oscilează în jurul valorii de 3.600 de dolari, cu o pierdere de 2,7%.

