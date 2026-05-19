Vânzări masive pe Wall Street 🚩Acțiunile din sectorul semiconductorilor și al AI sunt sub presiune

Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează în scădere în sesiunea de marți, contractele futures pe S&P 500 (US500) pierzând aproape 0,7%, iar cele pe Nasdaq 100 (US100) înregistrând o scădere de aproape 1,1%. Ambele indici se îndreaptă spre a treia sesiune consecutivă de pierderi. Incertitudinea din Orientul Mijlociu rămâne ridicată, în timp ce investitorii par să-și realizeze profiturile înaintea raportului trimestrial de mâine al celei mai mari companii din lume, Nvidia (NVDA.US). Sectorul semiconductorilor se află sub o presiune deosebit de puternică. Evenimente cheie Conform rapoartelor Bloomberg, NATO ia în considerare o potențială operațiune militară în Strâmtoarea Hormuz dacă ruta comercială cheie nu va fi redeschisă până în iulie.

Randamentul obligațiunilor de stat americane pe 30 de ani a urcat peste 5,18%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 19 ani. Randamentele mai mari pot crește costurile împrumuturilor ipotecare și ale celor pe cardurile de credit, ceea ce ar putea afecta cheltuielile de consum, exercitând totodată presiune asupra acțiunilor din sectorul tehnologic și al semiconductorilor, care au o valoare ridicată.

Datele recente din SUA sugerează că presiunile inflaționiste ar putea crește din nou, parțial din cauza prețurilor mai mari la petrol ca urmare a tensiunilor crescânde din jurul Iranului. Ed Yardeni consideră că Fed ar putea fi „în urmă” în ceea ce privește inflația. În opinia sa, o majorare a ratei dobânzii în iulie ar putea ajuta la limitarea inflației, dar ar exercita probabil presiune asupra acțiunilor.

Indicele vânzărilor de locuințe în așteptare din SUA a crescut la 74,8 de la 73,7 anterior, semnalând o îmbunătățire modestă a activității pe piața imobiliară.

Vânzările de locuințe în așteptare au crescut cu 1,4% față de luna precedentă, peste așteptările de 1,0%, deși ușor sub valoarea anterioară de 1,5%. Datele pot fi privite pozitiv pentru economia SUA, sugerând o reziliență continuă a pieței imobiliare, în ciuda costurilor ridicate de finanțare. Graficul US500 (interval H1) Contractul futures S&P 500 este în scădere astăzi, dar atenția investitorilor se concentrează în principal asupra acțiunilor din sectorul semiconductorilor. Indicele Philadelphia Semiconductor a scăzut cu 1,4% și a înregistrat deja o retragere de peste 8% în ultimele trei sesiuni. Investitorii își realizează profiturile după o puternică creștere, pe fondul îngrijorărilor legate de evaluările exagerate și de sustenabilitatea cheltuielilor pentru centrele de date Sursa: xStation5 După cum se poate observa mai sus, investitorii se îndepărtează în mod evident astăzi de acțiunile din sectoarele semiconductorilor, electronicii și infrastructurii pentru inteligența artificială. Companiile de software — un sector care a înregistrat performanțe semnificativ inferioare de la începutul anului — precum și cele din sectorul bunurilor de larg consum înregistrează performanțe superioare. Acțiunile marilor companii din sectorul tehnologic sunt, în general, în scădere, titlurile Amazon pierzând aproape 3%, în timp ce Alphabet (Google), Tesla și Nvidia se află, de asemenea, sub presiune. Acțiunile Nvidia se confruntă din nou cu dificultăți în perioada premergătoare publicării rezultatelor financiare Sursa: xStation5 Știri despre companie Acțiunile Microsoft (MSFT.US) nu înregistrează creșteri astăzi, în ciuda faptului că aceast[ companie a lansat noi dispozitive Surface destinate clienților din mediul de afaceri și aplicații de accelerare a inteligenței artificiale. Noile modele sunt echipate cu procesoare Intel, ceea ce reprezintă un alt semnal pozitiv pentru Intel. Cu toate acestea, acțiunile Microsoft au înregistrat deja o creștere de peste 20% față de minimele din aprilie. Sursa: xStation5

