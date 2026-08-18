Rezumatul zilei: Nasdaq la cel mai scăzut nivel din ultima săptămână, aurul și argintul își pierd câștigurile (18.08.2026)

📊 Indici și companii Indicii americani și-au continuat scăderile, influențați de o vânzare masivă în sectorul semiconductorilor și al memoriilor (Indicele Philly Semiconductor: -5,5%) și de îngrijorările legate de creșterea randamentelor obligațiunilor de stat la nivel global. Contractele futures pe Nasdaq au înregistrat cele mai mari pierderi ( US100 : -1,6%), urmate de Russell 2000 ( US2000 : -1,1%), S&P 500 ( US500 : -0,5%) și Dow Jones ( US30 : -0,1%).

Scăderile au dominat și în Europa. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de contractele futures italiene FTSE MIB ( ITA40 : -0,8%), de indicele olandez AEX ( NED25 : -0,7%) și de indicele francez CAC40 ( FRA40 : -0,6%). Doar indicele FTSE 100 din Marea Britanie ( UK100 : +0,05%) și indicele SMI din Elveția ( SUI20 : +0,45%) au rezistat tendinței descendente.

Apple (AAPL.US: +1,5%) își va modifica regulile pentru dezvoltatorii din UE începând din octombrie, punând capăt unui litigiu antitrust cu Comisia Europeană. Noile reglementări uniformizează ratele comisioanelor și blochează redirecționările către servicii de plată externe pentru utilizatorii cu vârsta sub 13 ani, permițând companiei să evite amenzi de până la 10% din cifra de afaceri anuală globală.

Meta (META.US: -3,1%) se confruntă cu un proces federal intentat de 29 de state pe fondul acuzațiilor de încurajare intenționată a dependenței în rândul tinerilor și de încălcare a legilor privind confidențialitatea copiilor. Compania se confruntă cu modificări ale platformei impuse de instanță și cu potențiale sancțiuni financiare cuprinse între 193 miliarde și 1,4 trilioane de dolari. 🌍 Economie și geopolitică Donald Trump a anunțat redeschiderea și deminarea Strâmtorii Hormuz de către Marina SUA, menținând în același timp blocada asupra porturilor iraniene. Președintele a adăugat că nu au loc negocieri cu Iranul. Teheranul a amenințat cu atacuri de sabotaj asupra navelor care trec prin strâmtoare, menținând riscuri ridicate pentru transportul de energie. 💱 Valute, mărfuri și criptomonede Pe piața valutară se observă o ușoară aversiune față de risc. Indicele dolarului american ( USDIDX ) a înregistrat o creștere de 0,1%, ieșirile de capital afectând în principal monedele din emisfera sudică ( AUDUSD : -0,2%; NZDUSD : -0,4%). USDJPY a crescut cu 0,15%, tranzacționându-se aproape de cel mai ridicat nivel de la ultima intervenție valutară (la 159,60). EURUSD s-a tranzacționat stabil, în apropierea nivelului de 1,157.

Aurul (GOLD) a șters aproape toate câștigurile înregistrate în ultimele două sesiuni (-1,2%, până la aprox. 4.360 USD). Argintul (SILVER) a scăzut cu 2,8%, până la aprox. 64 USD.

Contractele futures pe țițeiul Brent (OIL) se tranzacționează într-o situație de incertitudine, în apropierea nivelului de 91 USD pe baril, pe fondul unui impas diplomatic în Orientul Mijlociu. Contractele futures pe gaz natural (NATGAS) au înregistrat creșteri atât în Europa, cât și pe NYMEX (+2,7% și, respectiv, +2,2%).

Bitcoin a înregistrat o creștere modestă de 0,6%, ajungând la 64.820 USD, în timp ce Ethereum a crescut cu +0,5%, ajungând la 1.916 USD. Sentimentul pe piața mai largă a criptomonedelor rămâne mixt ( Polygon : +2,8%; Graph : -1,5%, Dogecoin : -0,15%).

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