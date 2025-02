Rezumatul zilei: NATGAS crește cu 4% pe fondul estimărilor unor temperaturi scăzute în SUA Publicarea procesului-verbal al ultimei ședințe Fed nu impresionează pe Wall Street

Investitorii de pe Wall Street tranzacționează cu o reținere vizibilă, neimpresionați de publicarea minutelor FOMC. S&P 500 și Nasdaq au înregistrat creșteri marginale (+0,3% și, respectiv, +0,2%), în timp ce DJIA și Russell 2000 au rămas în teritoriul negativ(-0,32% și -0,53%). Reacția pieței bursiere la publicarea minutelor ședinței Fed din ianuarie a fost una pozitivă

În ianuarie, oficialii Fed au subliniat necesitatea de a amâna reducerea ratelor dobânzilor până când vor dobândi suficientă încredere în continuarea scăderii inflației. În general, procesul-verbal poate fi interpretat ca fiind ușor “hawkish”, deși, de la reuniunea din ianuarie, au apărut mai mulți factori care favorizează o abordare mai “dovish” - inclusiv o dezescaladare a riscurilor războiului comercial, o scădere a prețurilor petrolului și cel mai slab raport privind vânzările cu amănuntul din SUA din 2021.

Indicii europeni au înregistrat o scădere semnificativă după escaladarea tensiunilor dintre Donald Trump și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Piețele cheie au înregistrat pierderi puternice: DAX din Germania (-1,8%), CAC 40 din Franța (-1,17%), FTSE 100 din Marea Britanie (-0,62%), FTSE MIB din Italia (-0,53%), IBEX 35 din Spania (-1,63%) și SMI din Elveția (-0,74%).

Isabel Schnabel (BCE) a făcut o remarcă “hawkish”, declarând că „nu este sigură dacă politica monetară în Zona Euro rămâne restrictivă”. Declarația sa a redus semnificativ așteptările pieței privind reducerile ratelor în 2025, în prezent fiind prevăzute doar două reduceri complete în loc de trei. Probabilitatea unei reduceri a ratei în martie rămâne aproape de consens, la 96%.

Între timp, comisarul european Maros Sefcovic a declarat că Uniunea Europeană va fi nevoită să răspundă la tarifele SUA, deși a subliniat dorința de a se angaja în dialog, în special în ceea ce privește reglementările Big Tech.

Dolarul american își continuă ascensiunea, indicele dolarului (USDIDX) crescând cu 0,2%. USD/JPY este în scădere cu 0,25%, pe măsură ce yenul japonez își recapătă impulsul. AUD/USD este în scădere cu 0,14%, recuperând ușor după ce știrile despre potențialele acorduri comerciale dintre SUA și China au atenuat temerile legate de războiul tarifar. EUR/USD este în scădere cu 0,3%, marcând a treia sesiune consecutivă de scădere față de dolar.

Prețul gazelor naturale (NATGAS) a înregistrat creșteri semnificative (+4%), determinate de prognozele de vreme rece din SUA și de cererea mai mare de încălzire preconizată. Țițeiul Brent și WTI au rămas stabile pe parcursul sesiunii. Cele mai recente modele de prognoză ale Maxar Technology indică temperaturi mai scăzute decât așteptările în centrul și estul Statelor Unite până la începutul lunii martie, pe fondul vremii arctice

În ceea ce privește materiile prime agricole, contractele futures ICE pentru bumbac au scăzut cu aproape 1,5%, la 67 de dolari pe contract, conducând pierderile din sector. Porumbul a retras o mare parte din câștigurile sale în urma rulării contractelor. Contractele pentru cafea au înregistrat câștiguri ușoare.

Piața criptomonedelor încearcă o revenire, dar Bitcoin se luptă să apere nivelul de 96.000 USD. În ciuda acestui fapt, majoritatea criptomonedelor mai mici înregistrează câștiguri de 2-6%.

Aurul a scăzut cu 0,3%, oscilând în jurul valorii de 2.930 de dolari pe uncie. Argintul a scăzut cu peste 0,5%, în timp ce paladiul a fost cel mai afectat dintre metalele prețioase, pierzând aproape 1,8%.

Tensiunile geopolitice se intensifică, Donald Trump criticându-l pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, susținând că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri și acuzându-l pe Zelensky că nu are sprijinul public pentru un potențial acord de pace propus de Casa Albă.

Acțiunile Hims & Hers Health au crescut cu aproape 25% astăzi, după ce au anunțat achiziția Trybe Labs, o mișcare strategică în domeniul asistenței medicale și al diagnosticării personalizate bazate pe AI. Acțiunile companiei au crescut cu aproape 200% de la începutul anului și cu 650% YoY, reflectând încrederea puternică a investitorilor în strategia sa de creștere pe termen lung.

Acțiunile Parsons (PSN.US) au scăzut cu aproape 11%, deși compania a raportat venituri record în Q4 2024 de 1,7 miliarde de dolari (+16% față de anul precedent). Principalele aspecte ale câștigurilor includ o creștere organică a veniturilor de 14%, marcând opt trimestre consecutive de expansiune cu două cifre. Venitul net a crescut cu 21%, la 54 de milioane de dolari, în timp ce EBITDA ajustat a crescut cu 14%, la 147 de milioane de dolari. În ciuda fundamentelor solide, investitorii au reacționat negativ, probabil din cauza cheltuielilor mai mari decât se așteptau sau a orientărilor mai slabe.

Star Bulk Carriers (SBLK.US), una dintre cele mai mari companii americane de transport de mărfuri uscate în vrac, a pierdut aproape 10%, apropiindu-se de minimele ultimilor ani. Scăderea a avut loc după ce Jefferies și-a redus ținta de preț pentru acțiuni la 21 de dolari, semnalând preocupări tot mai mari cu privire la perspectivele pieței de transport de marfă.

