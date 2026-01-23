Rezumatul zilei: “Nebunie” pe piața metalelor prețioase 🚨ARGINTUL depășește pragul de 101 dolari și câștigă 5%❗

Sesiunea de vineri, care a încheiat o săptămână de tranzacționare pe piețele internaționale, a adus investitorilor o adevărată nebunie pe piața metalelor prețioase.

ARGINTUL a depășit pentru prima dată în istorie bariera de 100 de dolari pe uncie și a continuat să crească peste pragul de 101 dolari. În termeni intraday, creșterile au atins peste 5%.

Situația aurului este, de asemenea, foarte interesantă. Deși AURUL crește mai puțin în termeni procentuali, cu „doar” 0,7%, acesta a dat, de asemenea, speranțe pentru o perioadă că va depăși bariera de 5.000 USD. Cu toate acestea, creșterile s-au oprit și, în acest moment, prețul se stabilizează la aproape 4.970 USD pe uncie.

Astfel de creșteri semnificative pe piața metalelor prețioase au fost posibile astăzi datorită slăbiciunii dolarului, care pierde teren față de majoritatea monedelor cheie ale lumii, dar scade cel mai semnificativ față de yenul japonez.

Moneda japoneză a câștigat teren de la începutul zilei, dar aprecierea principală față de USD a avut loc seara și a urmat un model liniar, cu o creștere bruscă a volumului, care a fost salutată în mass-media ca o posibilă intervenție valutară. Din păcate, nu putem confirma această informație în acest moment, dar dinamica ultimei mișcări a fost similară cu cea din cursul dimineții, când au existat și speculații cu privire la posibilitatea unei intervenții din cauza volumului mare.

Șansa unei aprecieri reale poate fi susținută și de slăbiciunea dolarului american, ceea ce înseamnă că întărirea „artificială” a monedei naționale în cazul japonezilor poate costa mai puțin în acest caz. Un alt argument favorabil a fost chiar decizia BoJ, care a crescut lichiditatea pieței.

Banca Japoniei a menținut ratele dobânzilor neschimbate, rata dobânzii principale fiind de 0,75%. Pe de altă parte, prognozele băncii privind creșterea și inflația par a fi foarte agresive. Banca a ridicat previziunile de creștere a PIB-ului pentru anii fiscali 2025-2026 la aproximativ 0,9-1,0% și a ridicat semnificativ traiectoria inflației de bază, în special inflația „core-core”, care se așteaptă să rămână peste 2% până în anul fiscal 2027.

În Germania, indicatorii industriali și ai serviciilor au înregistrat astăzi performanțe mai bune decât se aștepta. În Franța, sectorul serviciilor a înregistrat date mai slabe, ceea ce a temperat sentimentul pozitiv. În zona euro, indicatorii PMI au confirmat o expansiune moderată, deși ritmul de creștere al serviciilor a încetinit față de valorile anterioare.

La scurt timp după începerea sesiunii de tranzacționare, am primit datele PMI pentru economia SUA. Datele preliminare PMI din SUA pentru luna ianuarie indică o creștere în continuare a activității economice, deși ușor mai slabă decât așteptările pieței. Indicele industrial s-a situat la 51,9, față de o prognoză de 52,0, sugerând un ritm moderat, dar stabil, de expansiune în sectorul manufacturier. Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor a scăzut ușor la 52,5, comparativ cu așteptările de 52,8, indicând o ușoară slăbire a cererii în majoritatea sectoarelor economiei. La rândul său, indicele compozit a crescut la 52,8 de la 52,7 în decembrie, confirmând reziliența generală a economiei la începutul anului. Datele indică faptul că sectorul privat american continuă să se extindă, deși ritmul de creștere începe să se normalizeze oarecum.

Bloomberg a raportat că autoritatea de reglementare din China a permis provizoriu celor trei mari companii de tehnologie din țară, Alibaba, Tencent și ByteDance, să înceapă discuții privind importul de cipuri AI H200. În urma acestor rapoarte, acțiunile companiei au reușit să revină peste media mobilă exponențială de 50 de perioade, care este la aproximativ 187 USD pe acțiune.

Wall Street înregistrează în prezent rezultate mixte. Doar Nasdaq înregistrează creșteri, dar acestea nu depășesc 0,3%. Ceilalți indici se tranzacționează în teritoriul negativ

Yenul și lira sterlină menționate anterior înregistrează în prezent cele mai bune performanțe pe piața valutară. USD și NZD înregistrează cele mai mari pierderi.

În ciuda rulării contractului futures NATGAS, acesta câștigă în valoare, după cum o demonstrează revenirea de la prețul de deschidere după rulare. Prognozele meteorologice indică menținerea temperaturilor scăzute. Noi date meteorologice vor fi disponibile după weekend.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."