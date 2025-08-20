Rezumatul zilei: O altă zi de scăderi accentuate ale indicilor

Procesul-verbal al ședinței din iulie a FOMC: Procesul-verbal al reuniunii Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) nu a provocat schimbări semnificative pe piață, dar a fost perceput în mare parte ca fiind “hawkish”. Procesul-verbal a relevat că membrii Fed sunt mai preocupați de inflație decât de piața muncii, deși este important de menționat că reuniunea a avut loc înainte de publicarea datelor dezamăgitoare privind locurile de muncă din sectorul non-agricol din luna iulie. În timp ce unii membri s-au pronunțat în favoarea așteptării clarificării situației, majoritatea și-au exprimat îngrijorarea cu privire la inflație.

Dolarul american: Dolarul s-a apreciat ușor după publicarea procesului-verbal al FOMC, dar poziția reală a Fed va fi probabil dezvăluită vineri, în discursul președintelui Fed, Jerome Powell, la simpozionul de la Jackson Hole.

Acțiuni americane: Situația de pe Wall Street rămâne slabă, astăzi fiind a doua zi consecutivă de scăderi puternice. Contractul futures US100 a scăzut cu 1,1%, în timp ce US500 a pierdut 0,65%.

Acțiuni europene: Indicele german DE40 continuă să scadă, cu 0,45%, pe fondul înrăutățirii sentimentului. Sectorul apărării pierde din valoare din cauza îngrijorărilor legate de potențialele negocieri de pace, care ar putea duce la o reducere a comenzilor militare.

Piețele asiatice: Ședința asiatică s-a încheiat cu câștiguri semnificative pentru Shanghai Composite, în timp ce Nikkei 225 a scăzut cu 1,5%. Banca Populară a Chinei (PBOC) a menținut ratele dobânzilor de referință pentru împrumuturile pe un an și pe cinci ani la 3,0% și, respectiv, 3,5%, conform așteptărilor.

Decizia RBNZ: Banca Centrală a Noii Zeelande (RBNZ) a redus rata dobânzii la 3,0%, conform așteptărilor, și a transmis un mesaj “dovish”, sugerând posibilitatea unor reduceri suplimentare. Acest lucru a dus la o scădere de 1% a dolarului neozeelandez față de dolarul american. Viceguvernatorul RBNZ, Hawkesby, a declarat că este mulțumit de slăbirea dolarului neozeelandez. Cu toate acestea, decizia de astăzi nu a fost unanimă, patru membri votând pentru reducere și doi împotriva.

Inflația în Marea Britanie: Inflația CPI din Marea Britanie a fost mai puternică decât se aștepta, atingând 3,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, față de estimările de 3,7% și valoarea anterioară de 3,6%. Inflația în sectorul serviciilor a crescut cu 5%. Această inflație mai ridicată reduce probabilitatea unor noi reduceri ale ratei dobânzii. În ciuda acestui fapt, lira sterlină este mai slabă față de dolarul american astăzi.

Inflația în Zona Euro: Inflația finală în zona euro a fost confirmată la 2,0%, în conformitate cu așteptările și cu valoarea preliminară. Inflația a rămas neschimbată față de luna precedentă.

Politica SUA: Donald Trump a cerut demisia Lisei Cook, în urma acuzațiilor de fraudă imobiliară. Dacă Cook ar demisiona, Trump ar avea ocazia să aleagă o altă persoană pentru Consiliul Guvernatorilor Fed, care i-ar fi mai favorabilă.

Piețele petrolului: Petrolul brut încearcă să-și revină astăzi. Potrivit Departamentului Energiei (DOE), stocurile de petrol brut au scăzut cu 6 milioane de barili, față de o scădere estimată de 0,8 milioane de barili. Stocurile de benzină au scăzut, de asemenea, cu 2,7 milioane de barili, față de o scădere estimată de 0,3 milioane. Cu toate acestea, stocurile de distilate au crescut cu 2,3 milioane de barili, depășind creșterea estimată de 1,5 milioane.

Câștigurile din comerțul cu amănuntul: Rezultatele Target și Lowe's au fost mixte. Câștigurile Target , deși mai bune decât se aștepta, au arătat provocări continue în ceea ce privește creșterea vânzărilor. Acțiunile companiei au scăzut astăzi cu peste 7%. Lowe's a câștigat 0,5% după publicarea rezultatelor, deși acest lucru a marcat o scădere semnificativă față de maximele înregistrate în sesiunea anterioară.

Estée Lauder: Acțiunile Estée Lauder au scăzut după ce compania a publicat o perspectivă pesimistă privind profitul pentru 2025, invocând provocările continue legate de cererea slabă pe piețele cheie.

Riksbank: Riksbank a menținut rata dobânzii de politică monetară neschimbată la 2%, în conformitate cu așteptările pieței. Banca centrală a sugerat posibilitatea unor noi reduceri ale ratei dobânzii în cursul acestui an, în funcție de condițiile economice și de inflație.

