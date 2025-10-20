Rezumatul zilei: Un început pozitiv de săptămână 📈

Wall Street a încheiat sesiunea de luni într-o atmosferă foarte bună. Indicii US100, US500 și US2000 sunt în prezent în creștere cu 1,43%, 1,14% și, respectiv, 1,87%. Îmbunătățirea sentimentului se datorează în primul rând relativă îmbunătățire a comunicării dintre SUA și China.

Trump a declarat în cadrul unei conferințe de presă: „Cred că China va încheia un acord cu noi”, sugerând că vede o șansă reală pentru un acord în viitorul apropiat.

Președintele Trump a declarat că, după întâlnirile din Coreea de Sud, se așteaptă să încheie un „acord excelent” cu China, inclusiv angajamentele Beijingului de a cumpăra soia americană pentru a nu afecta fermierii americani. El a avertizat că, dacă China va refuza să coopereze, „va avea mari probleme” și a anunțat amenințarea introducerii unor controale asupra exporturilor de aeronave și restricții asupra pământurilor rare ca pârghie în negocieri. Trump a adăugat că a fost invitat să viziteze China „la începutul anului viitor” și a subliniat relația sa bună cu președintele Xi.

Mai mult, au existat semnale din partea Casei Albe că închiderea guvernului federal ar putea lua sfârșit în curând, poate chiar în această săptămână - sursă: Hassett

Piața Forex este dominată astăzi de monedele din Antipozi. Lira sterlină și euro înregistrează cele mai slabe performanțe.

Indicii europeni înregistrează creșteri în prima sesiune a săptămânii. Sentimentul pozitiv persistă datorită optimismului legat de bugetul Franței și rezultatelor solide ale companiilor defensive. Prim-ministrul francez Lecornu a supraviețuit două voturi de încredere în guvern. Cu toate acestea, câștigurile indicelui francez FRA40 au fost apoi anulate de o vânzare semnificativă a acțiunilor BNP Paribas.

Acțiunile BNP Paribas (BNP.FR) au scăzut cu 8% după ce s-a raportat că banca franceză a pierdut un proces care ar putea duce la plata de către BNP a unei despăgubiri de miliarde de dolari. Un juriu american a decis că banca a ajutat guvernul sudanez să comită genocid, furnizând servicii financiare care au încălcat sancțiunile SUA. BNP a considerat verdictul greșit și a anunțat că va face apel.

Acțiunile Amazon (AMZN.US) își revin după ce Amazon Web Services (AWS) a suferit o întrerupere majoră la nivel global în această dimineață, care a cauzat întreruperi la multe platforme populare de internet.

Luni, cotațiile contractelor futures pe gaz natural din SUA (NATGAS) au crescut cu 12%, contractul din noiembrie ajungând la 3,34 USD/mmBtu, cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni și cea mai mare creștere zilnică de la sfârșitul lunii septembrie. Creșterea a fost determinată de prognozele privind vremea mai rece, care au provocat o creștere a cererii de încălzire, determinând o creștere a prognozei pe două săptămâni a gradelor-oră de încălzire de la 118 la 164.

După scăderea de vineri, care a dus prețul aurului la o scădere de aproape 2% față de maximul istoric de 4.378 USD pe uncie, piața și-a recâștigat echilibrul luni. Prețul spot se situează din nou în jurul valorii de 4.320 USD, susținut de așteptările privind noi reduceri ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală și de cererea continuă de active refugiu.

