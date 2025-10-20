Graficul zilei: JP225 (20.10.2025)

Aspecte esențiale Record Nikkei: Indicele japonez Nikkei 225 a atins un nou record, crescând cu peste 3% și depășind 49.000 de puncte, impulsionat de speranțele privind stabilizarea politică.

Factor politic: Creșterea este alimentată de semnarea preconizată a coaliției LDP-Ishin și de perspectiva unui guvern condus de Sanae Takaichi , cunoscută pentru opiniile sale pro creștere și pro stimulare.

Piața obligațiunilor/valutară: Așteptările privind creșterea cheltuielilor fiscale împing randamentul obligațiunilor japoneze pe 10 ani la 1,66% și mențin o ușoară slăbiciune a yenului.

Indicele japonez Nikkei 225 cash a crescut astăzi cu peste 3%, depășind 49.000 de puncte și stabilind un nou record istoric, după un maxim anterior stabilit la începutul lunii octombrie. Mișcarea este o reacție directă la speranțele de a pune capăt impasului politic din Japonia. Indicele Topix, mai larg, a înregistrat creșteri de 2%, motivate în principal de sectoarele electronic și financiar. Creșterea menționată mai sus este determinată în principal de așteptările legate de încheierea negocierilor de coaliție. Partidul Liberal Democrat (LDP) este pregătit să semneze un acord de coaliție cu Partidul Inovării din Japonia (Ishin). Se preconizează că primul ministru al noului guvern va fi actualul lider al LDP, Sanae Takaichi, cunoscută pentru opiniile sale pro creștere, care au dus recent la o creștere bruscă a randamentelor japoneze și la slăbirea yenului, din cauza așteptărilor privind emisiunea semnificativă de datorii pentru a susține creșterea cheltuielilor. Randamentele obligațiunilor japoneze pe 10 ani au atins deja 1,66%, semnificativ peste rata actuală a dobânzii de politică monetară de 0,5%. Sursa: Bloomberg Finance LP Stabilizarea politică și „Takaichi Trade” LDP și Ishin au ajuns la un acord general, iar semnarea oficială a coaliției este programată pentru astăzi. Takaichi, în calitate de lider al LDP, are practic garantată preluarea funcției de prim-ministru, cu sprijinul membrilor Ishin. Votul pentru aprobarea guvernului este programat să aibă loc mâine. Probabilitatea unei politici pro stimulare duce la vânzări continue de obligațiuni, achiziții de acțiuni și o nouă slăbire, deși ușoară, a yenului. În schimb, USDJPY a înregistrat o scădere semnificativă în ultimele sesiuni și s-a stabilizat între 150 și 151. În timpul campaniei pentru conducerea LDP, Takaichi a promovat planuri de creștere a cheltuielilor guvernamentale pentru industriile strategice, inclusiv apărarea, tehnologia, securitatea cibernetică și energia nucleară. Situația tehnică a JP225 JP225 a înregistrat câștiguri de 25% în acest an, ritmul de creștere accelerând recent, o tendință care nu este pe deplin justificată de mișcările valutare. Cu toate acestea, există o nouă discuție despre revenirea carry trade, chiar și în ciuda riscului de creștere a ratelor dobânzilor în Japonia. Interesant este faptul că câștigurile din Japonia au fost recent mai mari decât cele de pe Wall Street. Următoarele niveluri puternice de rezistență pentru JP225 sunt 50.000 de puncte și 51.000 de puncte, cel din urmă coincidând cu retragere exterioară Fibonacci de 200,0% a scăderii de la începutul anului. Suportul se află la o retragere exterioară Fibonacci de 161,8%, în jurul nivelului de 47.000.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."