Rezumatul zilei: O altă zi record pe Wall Street

Indicii de pe Wall Street continuă să avanseze în “ Triple Witching Day” , atingând noi maxime istorice, impulsionați de interpretarea optimistă a recentei reduceri a ratei dobânzii de către Fed.

Contractul US100 a crescut deja cu 0,4% cu puțin peste două ore înainte de închiderea sesiunii, depășind 24.800 de puncte. US500 a crescut cu 0,15%, tranzacționându-se peste pragul de 6.700 de puncte.

Neel Kashkari a declarat că susține recentă decizie de reducere a ratei dobânzii și că ar fi în favoarea a încă două reduceri în acest an. În 2026, Kashkari va fi membru cu drept de vot al FOMC.

Stephen Miran, un membru nou numit al Consiliului Fed, a indicat că, pentru a atinge o rată neutră, ratele dobânzii ar trebui reduse cu 50 de puncte de bază.

În ciuda interpretării moderate a mișcării Fed, EUR/USD este în scădere pentru a treia sesiune consecutivă, testând nivelul de 1,1750 . Acest lucru vine după ce a atins scurt 1,19 în timpul deciziei Fed - cel mai înalt nivel din 2021.

Aurul și argintul își recuperează astăzi pierderile, câștigând 0,7% și, respectiv, 2,0% . Argintul ar putea închide astăzi la cel mai înalt nivel din 2011.

Banca Japoniei, sub conducerea guvernatorului Kazuo Ueda, a decis să mențină rata dobânzii la 0,50%. În același timp, a fost anunțat un plan de vânzare treptată a deținerilor sale de ETF-uri și REIT-uri.

Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au crescut cu 0,5% în august 2025 față de luna precedentă, depășind așteptările analiștilor pentru o creștere de 0,3%.

În Germania, prețurile de producție au scăzut cu 0,5% față de luna precedentă, în timp ce piața se aștepta la o scădere de 0,1%.

Vânzările cu amănuntul din Canada au scăzut cu 0,8% în iulie 2025 pe bază lunară, în conformitate cu așteptările pieței. Raportul, în special atunci când se exclud vânzările de automobile, a fost mai slab decât se aștepta, reducând probabilitatea ca Banca Canadei să rămână la poziția sa prudentă și crescând șansele unei reduceri mai rapide a ratei dobânzii.

Donald Trump a discutat astăzi cu președintele Xi și a raportat un rezultat pozitiv al discuțiilor. El a anunțat că intenționează să se întâlnească cu Xi în cadrul viitorului summit APEC din Coreea de Sud.

În această seară, Moody's urmează să anunțe decizia privind ratingul de credit al Poloniei.

Bitcoin a scăzut astăzi cu peste 1,3% , tranzacționându-se în jurul valorii de 115.670 USD, în timp ce Ethereum a scăzut cu aproape 3% , testând niveluri apropiate de 4.460 USD.

Ultimul sondaj AAII privind sentimentul investitorilor din SUA a arătat o creștere a sentimentului optimist la 41,7%, de la 28%. Aceasta reprezintă cea mai mare creștere săptămânală din ianuarie și cel mai ridicat nivel nominal din iulie, când procentul investitorilor optimiști a atins 45%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."