Rezumatul zilei: O ședință plată pe Wall Street; petrolul crește cu 2,65% 🔔

Indicii nord-americani arată o performanță mixtă, piețele mexicane și braziliene conducând câștigurile, în timp ce indicii americani prezintă tendințe divergente. MEXComp este în creștere cu 0,64% la 50.889, iar BRAComp avansează cu 0,29% la 126.204.

Indicele US100 înregistrează câștiguri modeste de 0,11%, până la 21.232,67. Cu toate acestea, alți indici americani sunt în teritoriu negativ, US500 fiind în scădere cu 0,04% la 6.059,5, US30 pierzând 0,08% la 44.841, iar US2000 prezintă cel mai mare declin de 0,68% la 2428,0.

Piețele europene sunt în general pozitive, AUT20 conducând câștigurile în creștere cu 1,26% la 3.549, urmat de SPA35 în creștere cu 1,11% la 11.881. Alte câștiguri notabile observăm pe ITA40 (+0.88% la 33.885), EU50 (+0.56% la 4.889.6), DE40 (+0.49% la 20.058.1), UK100 (+0.35% la 8.372.0), și FRA40 (+0.17% la 7.264.7). NED25 prezintă câștiguri minime de 0,08% la 892,28, în timp ce SUI20 (-0,14% la 11.830) și W20 (-0,44% la 2.241,6) sunt singurii indici europeni majori în scădere.

Un raport puternic privind locurile de muncă ar putea determina Fed să adopte o atitudine prudentă în ceea ce privește reducerea ratelor dobânzilor. Numărul locurilor de muncă vacante pentru luna octombrie a ajuns la: 7,744 milioane; previziuni 7,510 milioane; anterior 7,372 milioane

Inflația din Elveția pentru luna noiembrie a fost în conformitate cu așteptările analiștilor. Publicarea a indicat o rată de creștere de 0,7% YoY pentru inflația principală și 0,9% YoY pentru inflația de bază.

Credo Technologies a câștigat 47% după ce a raportat o creștere a veniturilor de 64% de la an la an în trimestrul II și a emis o previziune optimistă pentru trimestrul III. Compania se așteaptă la venituri de 115 milioane - 125 milioane de dolari pentru trimestrul III, depășind cu mult consensul de 86,04 milioane de dolari, cu marje brute ajustate de 61%-63%.

Unul dintre cei mai mari producători de oțel din SUA, acțiunile US Steel sunt în scădere cu aproape 8% astăzi, deoarece Trump a reafirmat planurile de a opri achiziția companiei de către gigantul japonez al oțelului, Nippon Steel

Petrolul a câștigat peste 2,3% astăzi, deoarece piețele așteaptă decizia OPEC+ de joi. Este probabil ca OPEC+ să prelungească ultima rundă de reduceri ale producției de petrol până la sfârșitul primului trimestru, anul viitor.

Yenul japonez este una dintre cele mai puțin performante monede din G10 astăzi, cu toate acestea perechea USDJPY continuă să se lupte pentru a reveni peste zona cheie de 150,00 yeni pe dolar, care din punct de vedere tehnic poate fi considerată un punct important care definește tendința generală a perechii.

Piețele financiare sud-coreene se confruntă cu o presiune semnificativă, deoarece declararea legii marțiale de către președintele Yoon a declanșat o scădere accentuată a wonului coreean față de dolar, determinând banca centrală să pregătească măsuri de stabilizare a pieței.

AURUL, împreună cu alte metale prețioase, a revenit ușor. Astăzi, AURUL înregistrează câștiguri de aproape 0,25%, fiind tranzacționat la 2.645 USD pe uncie. Câștiguri și mai mari pot fi observate în cazul argintului, care a crescut cu 1,70%, tranzacționându-se la 30,90 USD pe uncie.

Criptomonedele se tranzacționează în mare parte în scădere astăzi. Bitcoin a pierdut 0,10%, tranzacționându-se la 95.700 USD, în timp ce Ethereum a înregistrat o scădere mai mare de aproape 2,00%, tranzacționându-se cu 3.570 USD.

În a doua jumătate a zilei, interesul pentru altcoins a început să se îndrepte către proiecte legate de ecosistemul Bitcoin. Câștiguri de două cifre pot fi observate în proiectele Ordi și Sats. XRP și Hedera rămân, de asemenea, printre câștigătorii de top.

