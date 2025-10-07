Rezumatul zilei: Oracle pune presiune pe indici, aurul testează pragul de 4.000 de dolari 💰

reducere de 25 puncte de bază

Indicii americani au încheiat ziua în scădere, presiunea de vânzare fiind declanșată de un raport îngrijorător din partea The Information , care evidențiază riscurile legate de marjele din sectorul AI.

La momentul redactării acestui articol, US500 a scăzut cu 0,50% până la 6.750 de puncte , US100 a scăzut cu 0,60% până la 25.000 de puncte , iar indicele companiilor cu capitalizare mică a scăzut cu 1,15% până la 2.472 de puncte .

Oracle a pierdut 5,6% în urma raportului, care sugera că această companie a generat doar o marjă brută de 14% din veniturile de 900 de milioane de dolari obținute din închirierea serverelor Nvidia în ultimul trimestru — cu mult sub marja sa obișnuită. Potrivit The Information , Oracle ar fi înregistrat pierderi de până la 100 de milioane de dolari din unele contracte de închiriere a cipurilor Nvidia Blackwell .

Pe plan macroeconomic, mai mulți oficiali ai Fed au luat cuvântul pe parcursul zilei.

Stephen Miran a declarat că incertitudinea economică s-a atenuat și că expansiunea economică ar putea să se îmbunătățească. Oficialul Fed susține două reduceri ale ratei dobânzii până la sfârșitul anului .

Neel Kashkari a comentat că este prea devreme pentru a evalua impactul complet al tarifelor asupra inflației, dar a remarcat că datele recente arată simptome similare stagflației . El susține, de asemenea, două reduceri suplimentare de 25 de puncte de bază în acest an.

Raphael Bostic s-a concentrat asupra impactului inteligenței artificiale asupra pieței muncii , menționând că AI susține adesea lucrătorii, dar îi poate și înlocui atunci când este profitabil. Deocamdată, Bostic nu vede riscuri majore în adoptarea AI.

Mary C. Daly a descris inteligența artificială ca fiind potențial transformatoare și sporitoare de productivitate , adăugând că nu există dovezi ale pierderii masive de locuri de muncă .

Între timp, Fed New York a publicat cel mai recent sondaj privind așteptările inflaționiste , care arată că, în septembrie , așteptările pe termen scurt (1 an) au crescut la 3,4% , iar cele pe termen lung (5 ani) la 3,0% , în timp ce așteptările pe termen mediu (3 ani) au rămas stabile la 3,0% .

Dolarul american este cea mai puternică monedă G10 astăzi , în ciuda incertitudinii persistente în jurul închiderii guvernului american . Piețele așteaptă publicarea procesului-verbal al FOMC mâine , care ar putea oferi mai multe informații despre perspectivele băncii centrale înainte de decizia din octombrie .

Aurul a câștigat 0,55% , ajungând la 3.983 dolari pe uncie , apropiindu-se foarte mult de nivelul de 4.000 dolari . Prețurile intraday au atins pentru scurt timp 3.990 USD .

Petrolul a revenit la pierderi după un început puternic al săptămânii, în urma dezamăgirii provocate de creșterea mai mică decât se aștepta a producției OPEC+ pentru noiembrie. Deși producția este în creștere, această mișcare sporește riscul de supraofertă în lunile următoare. Petrolul WTI testează pragul de 65 USD pe baril , fiind în scădere cu aproape 0,4% .

Piața criptomonedelor înregistrează, de asemenea, prima corecție mai amplă de la sfârșitul lunii septembrie. Bitcoin a scăzut cu 2,66% , până la 121.404 dolari , Ethereum a pierdut 4,15% , până la 4.495 dolari , iar capitalizarea totală a pieței altcoin s-a redus cu 1,17% , până la 1,17 trilioane de dolari .

În timpul viitoarei sesiuni asiatice , RBNZ va anunța decizia privind rata dobânzii. Consensul indică o reducere de 25 de puncte de bază , deși piețele văd o șansă pentru o mișcare mai mare și se așteaptă la un ton “dovish” . NZD rămâne a treia cea mai slabă monedă G10 din acest an, după CAD și USD .

