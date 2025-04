Rezumatul zilei: Pauza în implementarea tarifelor din sectorul tehnologiei reaprinde speranțele pieței

Acțiunile din sectorul tehnologiei s-au redresat după ce Trump a suspendat taxele de import pentru smartphone-uri, computere și alte produse electronice, deși a avertizat că scutirea este temporară și că noi tarife pentru semiconductori ar putea fi anunțate în decurs de o săptămână. US100 a avansat 0,38%, US500 a crescut cu 0,78%, în timp ce US30 s-a apreciat cu 0,68%.

Piețele petrolului au fluctuat , WTI tranzacționându-se aproape de 61 de dolari pe baril și Brent sub 65 de dolari, prinse între scutirile tarifare temporare ale lui Trump și perspectiva creșterii exporturilor de țiței iranian în urma discuțiilor nucleare „constructive” din Oman.

Așteptările privind inflația cresc , americanii anticipând acum o inflație de 3,6% în următorul an (în creștere de la 3,1%), potrivit sondajului privind așteptările consumatorilor al Fed din New York, atingând niveluri care nu au mai fost înregistrate din octombrie 2023.

Cristopher Waller (Fed) avertizează cu privire la impactul tarifelor , calificând noua politică drept „unul dintre cele mai mari șocuri care au afectat economia SUA în ultimele decenii” și preconizând că inflația ar putea atinge un nivel maxim de aproape 5% în condițiile actualei rate medii a tarifelor de 25%, ceea ce ar putea necesita reduceri mai rapide și mai profunde ale ratelor în cazul unei încetiniri economice ulterioare.

Bessent va acorda prioritate Marii Britanii, Australiei și Coreei de Sud pentru acordurile comerciale, conform WSJ.

Dolarul slăbește la minimul ultimelor șase luni , USDIDX înregistrând o scădere de 8,29% de la începutul anului până în prezent, îndreptându-se spre cel mai mare declin anual din 2017, în timp ce investitorii se pregătesc pentru o slăbire suplimentară pe fondul incertitudinii privind politica comercială.

Goldman Sachs a raportat câștiguri puternice în primul trimestru , cu o creștere de 15% a profitului net, determinată de veniturile record din acțiuni, deoarece traderii au profitat de volatilitatea pieței.

Intrările de fonduri ETF pe aur din China au crescut , depășind toate intrările din Q1 în doar unsprezece zile din aprilie (29,1 tone), depășind intrările de fonduri listate în SUA (27,8 tone), în timp ce aurul atinge nivelul record de 3.245,42 USD pe uncie.

Nvidia anunță un efort major de producție în SUA , angajându-se să producă cipuri de inteligență artificială în Arizona și să construiască supercomputere în Texas, plănuind să producă până la o jumătate de trilion de dolari de infrastructură de inteligență artificială pe piața internă în patru ani.

LVMH raportează rezultate dezamăgitoare pentru primul trimestru , vânzările organice scăzând cu 3%, la 20,31 miliarde EUR, față de așteptările unei creșteri de 2%, ceea ce duce la scăderea acțiunilor, segmentul său cheie de modă și marochinărie pierzând 5%.

Intel vinde pachetul majoritar de acțiuni Altera , acceptând să cedeze 51% din afacerea sa cu cipuri programabile către Silver Lake pentru 4,46 miliarde de dolari, evaluând Altera la 8,75 miliarde de dolari - aproape jumătate din cât a plătit Intel în 2015 - în timp ce noul CEO Lip-Bu Tan lucrează pentru a eficientiza producătorul de cipuri aflat în dificultate.

Criptomonedele câștigă pe fondul optimismului pieței . Bitcoin crește cu 1,22% și ajunge la 84.500 USD, în timp ce Ethereum câștigă 3% și ajunge la 1.638 USD.

